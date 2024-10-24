IGN назвал Silent Hill 2 лучшим хоррором всех времен

На дворе октябрь, месяц Хэллоуина. Пользуясь тем, что это идеальное время, чтобы насладиться ужасами американский портал IGN составил список лучших хорроров, созданных на сегодняшний день, на основе того, насколько они страшные.

По мнению команды IGN, оригинальная Silent Hill 2 — лучшая игра ужасов в истории. Портал хвалит игру за ее психологический ужас и чувство беспокойства, которое она вызывает. Хотя они также хвалят ремейк, сайт утверждает, что оригинальная версия по-прежнему имеет уникальную жуткую атмосферу.

Ознакомьтесь с полным рейтингом: