IGN назвал Silent Hill 2 лучшим хоррором всех времен

На дворе октябрь, месяц Хэллоуина. Пользуясь тем, что это идеальное время, чтобы насладиться ужасами американский портал IGN составил список лучших хорроров, созданных на сегодняшний день, на основе того, насколько они страшные.
По мнению команды IGN, оригинальная Silent Hill 2 — лучшая игра ужасов в истории. Портал хвалит игру за ее психологический ужас и чувство беспокойства, которое она вызывает. Хотя они также хвалят ремейк, сайт утверждает, что оригинальная версия по-прежнему имеет уникальную жуткую атмосферу.
Ознакомьтесь с полным рейтингом:
- Silent Hill 2
- Resident Evil 2 (2019)
- Amnesia: The Dark Descent
- P.T.
- Dead Space
- Alien Isolation
- Outlast
- Left 4 Dead 2
- Resident Evil 4
- Five Nights At Freddy's
- Resident Evil
- Forbidden Siren 2
- Clock Tower
- Soma
- Alan Wake II
- Until Dawn
- Dead By Daylight
- Phasmophobia
- Visage
- Inside
- Manhunt
- Condemned: Criminal Origins
- The Evil Within
- Slender: The Eight Pages
- Stay Out Of The House
Опять какой-то список на отвали. По их мнению получается The Evil Within, который на 23м месте, гораздо менее пугающий и напряженный чем Left 4 Dead 2, которому влепили аж 8е место? По какому критерию оценка? L4D2 это вообще коопный шутан для детишек. P.T. зачем сюда пихать? Это просто демка игры которая никогда не выйдет.
Первый L4D давил за счёт мрачного цвета. Вообще не видно иногда было где находится Ведьма.
Я аутласт даже пол часа наиграть не смог, страшно ппц(а я впечатлительный!). Вот в сайлентхиле2, пока проходил, даже и забыл что это хоррор и где-то надо бояться. Атмосфера да, но хоррор из игры никакой... Как при таких раскладах, может быть первое место?
Бояться скримеров - себя не уважать.
Лучше AI ещё не было сделано, в плане саспенса и довольно неплохого геймплея. IGN очередный раз судя по всему занесли чемодан зелёной роскоши. Да, арт-дизайн у СХ2 отвал бошки и хороший сюжет, но как хоррор, она не пугает совершенно, да, СХ2 пытается быть хоррором, нагонять жути, но в ней все слишком читаемо, спустя два часа игры ты знаешь откуда примерно выползет враг и как от него отбиваться, куда идти и что делать. Это просто хорошая, мрачная и психологическая история, но чтобы напугать, нет, с этим игра не очень справляется, разве что зумеров и наигрынных выкриков стримеров, оригинал тоже хоть и не пугал, но у него было неоспоримое преимущество того, что сейчас что-то произойдёт и это держало, в ремейке же такого нет.
Я играл в ремейк второй и мне было реально страшно по началу, особенно из за этих манекенов неподвижных и пауков которые атаковали сверху, я бы даже сказал что было страшнее чем в ре 2, в оригинале может действительно было не очень страшно но в ремейке я немало раз вздрагивал и моментами было страшновато
И как ты определял откуда на тебя выползет манекен? Просто интересно. В тюрьме как норм было предсказуемо?
а чего не первая часть тогда xD
У первой части маленькая аудитория была. После ремейка первой, переобуются и назовут её лучшей.
Серия Сайлент Хилл - один из мощнейших психологических хорроров в игроиндустрии, ключевым моментом которым является нагнетание атмосферы происходящего. Главный дирижёр атмосферы - неизвестность.
У СХ есть то, что казалось бы была устаревшим элементом геймплея - камера. Ракурс камеры скрывал что находилось впереди гг. + звук. Неизвестно, что это скребётся, жужит, дребезжит. И этим все (кроме Book of Memories) СХ хороши (даже Скамкаминг, но там проблемы другие).
Есть ли это в ремейке СХ 2? И да и нет. Третье лицо убивает атмосферу. Вообще не страшно. Но всё же пытается нагнетать за счёт звуков и окружающего мира происходящего.
Только дурак будет отрицать, что igm деньги занесли, ибо им поставлена цель - максимально пропиарить игру, насколько это возможно. И чтобы она не выходила из инфополя. Когда выйдет МГС 3Дэ - будет точно так же.
Как и ремейки Резидентов - ремейк СХ 2 пугать не будует, даже постановкой. Превращают в подпивасные хорроры категории Б.
Даже первый Сайлент Хилл напугает намного больше, а ведь графений там угловатый!
4 и 5 по более жуткие чем те кто их опередил. Сх 2 не играл
Особенно 5. Такая кривая срань, что боже упаси!
Да и если ещё судить об объективности топа: Alone in the Dark где ?
И ждём фанов РЕ2, орущих: чё это на первом месте СХ 2?))
кого то интересует мнение какой то там продажной пиндосской Imagine Games Network)))в наше время любое мнение любого паршивого канала можно купить) кто платит тот и заказывает музыку))