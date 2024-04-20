Игроки хвалят Bloober Team за изменение внешности Джеймса в ремейке Silent Hill 2

Silent Hill 2 Remake — одна из самых ожидаемых и обсуждаемых игр. Поклонники следят за каждой информацией о новой версии легендарной игры. На этот раз они увидели, что Bloober Team удовлетворила их просьбу.

Мы все еще ждем даты выхода ремейка Silent Hill 2. Хотя игра уже побывала в руках нескольких комитетов по возрастным рейтингам, Konami до сих пор не решила раскрыть информацию о том, когда проект Bloober Team станет доступен игрокам.

С другой стороны, может быть, так и лучше, ведь первые промо-материалы вызвали дискуссию среди фанатов. После презентации первого трейлера некоторые игроки пожаловались на внешний вид главного героя. Однако похоже, что в финальной версии Джеймс Сазерленд будет выглядеть лучше.

Пользователи заметили благодаря SteamDB, что Bloober Team изменила значок Steam. В нем представлен новый облик главного героя. Это изменение не осталось незамеченным фанатами. На Reddit можyj найти мнения, предполагающие, что именно этого ожидают игроки.

Если это правда, то выглядит чертовски хорошо.

Боже мой, мои ожидания взлетели до небес. Они услышали нас и действительно сделали это.

Сейчас он мне нравится больше. Нам еще предстоит увидеть его и с другим выражением лица, но это определенно улучшение. Старое лицо было ужасным, поэтому я рад, что к отзывам прислушались.

Предыдущее лицо было хорошим, но это показывает, как оно может быть лучше с небольшими изменениями.

Они действительно прислушивались к критике, что Джеймс выглядел слишком старым.

Однако связано это не только с омоложением героя: один из пользователей Reddit заметил более тонкие изменения.

Темные, глубокие тени под глазами теперь идеальны и не слишком светлые, цвет волос также улучшен.