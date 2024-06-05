Игроки обнаружили, что в ремейке Silent Hill 2 используется дизайн карты из первой экранизации хоррора

Пока так называемые "фанаты" Silent Hill в токсичной форме обсуждают измененный дизайн одной из героинь в ремейке Silent Hill 2 и призывают отменять предзаказы на игру, реальные поклонники скрупулёзно анализируют недавний геймплей. К большому удивлению пользователей, разработчики обновленного издания снабдили игру огромным количеством деталей и отсылок, которые можно отметить уже сейчас. Одной из самых интересных находок касается карты в новой Silent Hill 2, дизайн которой неожиданно напоминает игрокам о первой экранизации хоррора в 2006 году.
Пользователь под ником Chemi_Ro во время просмотра демонстрации игрового процесса ремейка Silent Hill 2 обратил внимание на листовку с изображением карты города. Как оказалось, её дизайн разработчики из студии Bloober Team напрямую взяли из первого фильма по мотивам Silent Hill, выпущенного в далеком 2006 году.
Фанату удалось заметить это только потому, что у него есть реальный реквизит этой карты. В самом фильме её почти не видно. Её изображение встречается в удаленной сцене и лишь на мгновение появляется в руке Роуз в театральной версии экранизации.
Еще из интересных моментов, пользователи обнаружили пасхалку к Silent Hill 3. В одной из сцен можно заметить плакат на шкафчике, на котором изображена жуткая фигурка кролика.
Такое внимание к деталям говорит о том, что команда Bloober Team с душой подошла к созданию ремейка Silent Hill 2. Разработчики, если и не являются фанатами франшизы, то количество найденных отсылок намекает на то, что они очень детально изучили историю хоррора.
Как я погляжу ремейк СХ2 ждали ради лица Анджелы?
Да ладно! А еще там улицы названы в честь псевдонимов писателей ужасов. И куртка у Джеймса как у Якова из фильма лестницы Якова. И сцена скопирована легендарная из кино синего бархата. И диалоги в стиле Дэвида Линча... И вообще много всяких копирований отсылок оммажей на множество различных произведений и людей. И вот опять началось...
Да отлично игра выглядит, че за ересь творится в интернете вообще?! Под микроскопом текстуры люди рассматривают?! Что с вами не так боже!🤦♂️🤷♂️ // Андрей Лашнец
Опять этот фигляр пэжэ опозорился. Пока нормальные фанаты в гневе обсуждают изуродованных персонажей, какие то roвнoeды копаются в roвнe // Александр Ковалёв
Секундочку. Ну раз всё так плохо и эти самые фанаты с твоих слов обсуждают это, копаются в г@вне как раз они... Или логика опять вышла погулять?
надеюсь четкая игра будет, шедевр на года как первая ластуха. разрабы молодцы, да и вообще все молодцы, все стараються, респектую
Что за детская манипуляция? Так называемый "автор" этой новости,видимо считает "реальными поклонниками" игры только тех кто не критикует мерзкую голову Анжелы?) Gutsz,тебе на IGN пора,там будет успех.)
Детальная проработка локаций никак не отменяет факта наличия повесточки в лице главной героини. Это не взаимоисключающие факты.
Давно Джеймс стал героИНЕЙ?