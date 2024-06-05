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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 212 оценок

Игроки обнаружили, что в ремейке Silent Hill 2 используется дизайн карты из первой экранизации хоррора

Gutsz
Новости

Пока так называемые "фанаты" Silent Hill в токсичной форме обсуждают измененный дизайн одной из героинь в ремейке Silent Hill 2 и призывают отменять предзаказы на игру, реальные поклонники скрупулёзно анализируют недавний геймплей. К большому удивлению пользователей, разработчики обновленного издания снабдили игру огромным количеством деталей и отсылок, которые можно отметить уже сейчас. Одной из самых интересных находок касается карты в новой Silent Hill 2, дизайн которой неожиданно напоминает игрокам о первой экранизации хоррора в 2006 году.

Пользователь под ником Chemi_Ro во время просмотра демонстрации игрового процесса ремейка Silent Hill 2 обратил внимание на листовку с изображением карты города. Как оказалось, её дизайн разработчики из студии Bloober Team напрямую взяли из первого фильма по мотивам Silent Hill, выпущенного в далеком 2006 году.

+ ещё 2 картинки

Фанату удалось заметить это только потому, что у него есть реальный реквизит этой карты. В самом фильме её почти не видно. Её изображение встречается в удаленной сцене и лишь на мгновение появляется в руке Роуз в театральной версии экранизации.

Еще из интересных моментов, пользователи обнаружили пасхалку к Silent Hill 3. В одной из сцен можно заметить плакат на шкафчике, на котором изображена жуткая фигурка кролика.

Такое внимание к деталям говорит о том, что команда Bloober Team с душой подошла к созданию ремейка Silent Hill 2. Разработчики, если и не являются фанатами франшизы, то количество найденных отсылок намекает на то, что они очень детально изучили историю хоррора.

-2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Сорью Аска Ленгли

Как я погляжу ремейк СХ2 ждали ради лица Анджелы?

2
Roayal cat

Да ладно! А еще там улицы названы в честь псевдонимов писателей ужасов. И куртка у Джеймса как у Якова из фильма лестницы Якова. И сцена скопирована легендарная из кино синего бархата. И диалоги в стиле Дэвида Линча... И вообще много всяких копирований отсылок оммажей на множество различных произведений и людей. И вот опять началось...

0
Пользователь ВКонтакте

Да отлично игра выглядит, че за ересь творится в интернете вообще?! Под микроскопом текстуры люди рассматривают?! Что с вами не так боже!🤦‍♂️🤷‍♂️ // Андрей Лашнец

0
Пользователь ВКонтакте

Опять этот фигляр пэжэ опозорился. Пока нормальные фанаты в гневе обсуждают изуродованных персонажей, какие то roвнoeды копаются в roвнe // Александр Ковалёв

-1
Roayal cat
Пока нормальные фанаты в гневе обсуждают изуродованных персонажей, какие то roвнoeды копаются в roвнe

Секундочку. Ну раз всё так плохо и эти самые фанаты с твоих слов обсуждают это, копаются в г@вне как раз они... Или логика опять вышла погулять?

0
Гемор

надеюсь четкая игра будет, шедевр на года как первая ластуха. разрабы молодцы, да и вообще все молодцы, все стараються, респектую

-1
Serj77777

Что за детская манипуляция? Так называемый "автор" этой новости,видимо считает "реальными поклонниками" игры только тех кто не критикует мерзкую голову Анжелы?) Gutsz,тебе на IGN пора,там будет успех.)

-1
Prestоn

Детальная проработка локаций никак не отменяет факта наличия повесточки в лице главной героини. Это не взаимоисключающие факты.

-3
Stas776

Давно Джеймс стал героИНЕЙ?

3