Игроки обнаружили, что в ремейке Silent Hill 2 используется дизайн карты из первой экранизации хоррора

Пока так называемые "фанаты" Silent Hill в токсичной форме обсуждают измененный дизайн одной из героинь в ремейке Silent Hill 2 и призывают отменять предзаказы на игру, реальные поклонники скрупулёзно анализируют недавний геймплей. К большому удивлению пользователей, разработчики обновленного издания снабдили игру огромным количеством деталей и отсылок, которые можно отметить уже сейчас. Одной из самых интересных находок касается карты в новой Silent Hill 2, дизайн которой неожиданно напоминает игрокам о первой экранизации хоррора в 2006 году.

Пользователь под ником Chemi_Ro во время просмотра демонстрации игрового процесса ремейка Silent Hill 2 обратил внимание на листовку с изображением карты города. Как оказалось, её дизайн разработчики из студии Bloober Team напрямую взяли из первого фильма по мотивам Silent Hill, выпущенного в далеком 2006 году.

Фанату удалось заметить это только потому, что у него есть реальный реквизит этой карты. В самом фильме её почти не видно. Её изображение встречается в удаленной сцене и лишь на мгновение появляется в руке Роуз в театральной версии экранизации.

Еще из интересных моментов, пользователи обнаружили пасхалку к Silent Hill 3. В одной из сцен можно заметить плакат на шкафчике, на котором изображена жуткая фигурка кролика.

Такое внимание к деталям говорит о том, что команда Bloober Team с душой подошла к созданию ремейка Silent Hill 2. Разработчики, если и не являются фанатами франшизы, то количество найденных отсылок намекает на то, что они очень детально изучили историю хоррора.