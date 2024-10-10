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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 640 оценок

Игроки оказались приятно удивлены проработкой мелких деталей в ремейке Silent Hill 2

AceTheKing
Новости

Недавно состоялся релиз ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team. Если изначально игроки довольно скептически относились к выбору издательством Konami студии ответственной за разработку ремейка, то теперь оказываются всё больше приятно удивлены тому, какой качественный скачок разработчики совершили при создании ремейка относительно своих предыдущих проектов.

Игроки обнаружили, что Bloober Team проработали в игре даже едва заметные детали: к примеру по мере прохождения игры под ногтями главного героя скапливается грязь, а на лице со временем образуются синяки под глазами:

Это лишний раз показывает то, сколько сил разработчики из Bloober Team вложили в разработку ремейка.

42
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
TastelessGerman

Они заслужили хороших продаж👍

18
Изя Шпульман

Мне игра зашла. Оч достойно что сюжет, графон, атмосфера и звук шикарен.

12
Hall_1920

Бля как зарплата придёт куплю игру. Они это заслужили!

3
Brock_Harrison

удачи купить: This item is currently unavailable in your region

-2
Agentdead Brock_Harrison

Можно акк с другим регионом сделать в чем проблема?

-1
Brock_Harrison Agentdead

удачи купить говорю игру, которая не доступна в РФ, даже если впн воспользуетесь то платеж не сможете совершить ибо РФ отрезана от swift.

-2
Utki_na_start Brock_Harrison

Есть куча сервисов, которые помогут обойти ограничения. Сейчас купить можно на свой, на турецкий, гифтом, новый акк с игрой. Если много терпения даже карту можно завести другой страны и покупать самому. С карты Сбера, да, не купишь, но это уже не проблема.

0
bysaturn Brock_Harrison

В РФ уже давно научились обходить свифт и регионлок. Для них это не проблема.

1
askazanov

Всё достойно - базара нет!

2
desant1488

Игра понравилась, молодцы разрабы! Атмосферно, графонисто, качество звука и сами саундтреки тоже на высоте. Внимание к мелким деталям заметно с самого начала игры.

2
Пользователь ВКонтакте

Хорошая игра, оптимизация есть - вчера прошёл и доволен! // Алексей Евреинов

2
Syxoff

Хорошему ремейку, хорошие продажи!

2
Krio_ru

Это прикольно конечно. А вот более заметные детали что-то не стали прорабатывать. Ну вот давайте честно, банально вот оружие ближнего боя, ну можно же было что придумать. Из воздуха появляется, исчезает также. Это по началу все ровно бросается в глаза

1
Пользователь ВКонтакте

Там на втором забеге много чего появляется, а так же новые виды концовок🤘 // Константин Игоревич

0
megabars21

Детали проработали, а внешность Анжелы нет)

0
SordidSentry

А что с Анжелой не так?

0
Your Hair is Beautiful

Понятно. Джеймс - типичный не следящий за собой мужлан. Даже банально ногти подстричь не в состоянии.

-20
антон фекалис

отлично про женщин сказано

2
Dr_Drift_RU

Удачи в поисках маникюрного набора, в городе мечты))

7