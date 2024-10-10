Игроки оказались приятно удивлены проработкой мелких деталей в ремейке Silent Hill 2

Недавно состоялся релиз ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team. Если изначально игроки довольно скептически относились к выбору издательством Konami студии ответственной за разработку ремейка, то теперь оказываются всё больше приятно удивлены тому, какой качественный скачок разработчики совершили при создании ремейка относительно своих предыдущих проектов.

Игроки обнаружили, что Bloober Team проработали в игре даже едва заметные детали: к примеру по мере прохождения игры под ногтями главного героя скапливается грязь, а на лице со временем образуются синяки под глазами:

Это лишний раз показывает то, сколько сил разработчики из Bloober Team вложили в разработку ремейка.