Игроки оказались приятно удивлены проработкой мелких деталей в ремейке Silent Hill 2

Недавно состоялся релиз ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team. Если изначально игроки довольно скептически относились к выбору издательством Konami студии ответственной за разработку ремейка, то теперь оказываются всё больше приятно удивлены тому, какой качественный скачок разработчики совершили при создании ремейка относительно своих предыдущих проектов.
Игроки обнаружили, что Bloober Team проработали в игре даже едва заметные детали: к примеру по мере прохождения игры под ногтями главного героя скапливается грязь, а на лице со временем образуются синяки под глазами:
Это лишний раз показывает то, сколько сил разработчики из Bloober Team вложили в разработку ремейка.
Они заслужили хороших продаж👍
Мне игра зашла. Оч достойно что сюжет, графон, атмосфера и звук шикарен.
Бля как зарплата придёт куплю игру. Они это заслужили!
удачи купить: This item is currently unavailable in your region
Можно акк с другим регионом сделать в чем проблема?
удачи купить говорю игру, которая не доступна в РФ, даже если впн воспользуетесь то платеж не сможете совершить ибо РФ отрезана от swift.
Есть куча сервисов, которые помогут обойти ограничения. Сейчас купить можно на свой, на турецкий, гифтом, новый акк с игрой. Если много терпения даже карту можно завести другой страны и покупать самому. С карты Сбера, да, не купишь, но это уже не проблема.
В РФ уже давно научились обходить свифт и регионлок. Для них это не проблема.
Всё достойно - базара нет!
Игра понравилась, молодцы разрабы! Атмосферно, графонисто, качество звука и сами саундтреки тоже на высоте. Внимание к мелким деталям заметно с самого начала игры.
Хорошая игра, оптимизация есть - вчера прошёл и доволен! // Алексей Евреинов
Хорошему ремейку, хорошие продажи!
Это прикольно конечно. А вот более заметные детали что-то не стали прорабатывать. Ну вот давайте честно, банально вот оружие ближнего боя, ну можно же было что придумать. Из воздуха появляется, исчезает также. Это по началу все ровно бросается в глаза
Там на втором забеге много чего появляется, а так же новые виды концовок🤘 // Константин Игоревич
Детали проработали, а внешность Анжелы нет)
А что с Анжелой не так?
Понятно. Джеймс - типичный не следящий за собой мужлан. Даже банально ногти подстричь не в состоянии.
отлично про женщин сказано
Удачи в поисках маникюрного набора, в городе мечты))