Игроки отменяют предзаказы на Silent Hill 2 после того как узнали, что над игрой работают консультанты по повестке

Вчера издательство Konami и студия Bloober Team показали трейлер и 13-минутный геймплейный ролик предстоящего ремейка Silent Hill 2, а так же объявили дату выхода и открыли предзаказы на игру.
Многие пользователи отметили, что несмотря на то, что у игры прослеживается небольшой бюджет и довольно простая боевая система, разработчики проделали довольно неплохую работу, и они готовы были поддержать игру для того, чтобы Konami одобрила разработку ремейков других частей Silent Hill и новых игр во франшизе.
Однако с самого момента анонса ремейка игроков смутили довольно странные и неподходящие внешности обновленных персонажей - это касается Джеймса, Марии и Анжелы Ороско. И кажется этому нашлось объяснение: оказалось, что к игре были привлечены новые "консультанты", которые помогали Bloober Team набрать побольше баллов DEI.
Стало известно, что Bloober Team сотрудничает с некой компанией Hit Detection у которой на сайте значится то, что работа её сотрудников позволяет оценить факторы риска для изображения персонажей из непредставленной группы и реакций комьюнити на это. Иными словами - занимаются тем же самым, что и известные паразиты из Sweet Baby Inc.
Когда это всплыло наружу, пользователи остались крайне недовольны: на форуме в Steam появились уже десятки тем, в которых игроки сообщили о том, что отменили свои предзаказы, когда стало известно об участии очередной SIB в разработке игры. Игроки говорят, что были готовы поддержать франшизу, но не собираются платить деньги за уродство любимых персонажей и финансировать "консультантов", которые занимаются продвижением повестки в играх.
Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 8 октября текущего года.
Сами рейтинг придумали и сами же консультируют как побольше баллов набрать, хорошо устроились.
А так деньги и зарабатывают. Создают "меч" а потом "щит" и продают лохам.
А самое ироничное что в оригинале был намеренно сексуализированный персонаж и это было частью истории, а теперь посмотрим как они выкрутятся.
Так показали уже Марию что с ней не так? Выглядит как шалава с трассы.
Выглядит она как убогое страшное гов...но! Ноги как палки! Фигура как у воблы! И лицо просто какой-то кошмар! Хотя там лица у всех как после ботекса!
Мне Джеймс, Лора и Мария понравились кроме Анжелки. Но и её думаю подправят...
Как же эти заднеприводные уже реально достали, в каждую дырку залезут и каждый угол обязательно обгадят своими отбитыми, обосранными культяпками, просто какая то чума, речь конечно не конкретно про эту игру а вообще ситуации в целом и не только с играми.
Хотя игру я всё равно жду.
По тихонько приучают 🤣 Игроки все равно ждут
Нужно делать как создатели No Rest for the Wicked. Выгонять повесточников
Ты вообще трейлер смотрел? ты правда ждешь вот то что показали? еще и в 20 фпс лагающее гов..но?))) люди что с вами не так
Хорошо подмечено. По сути, ничего не создают адекватного, а только портят!
А они чётко подходят под определение паразитов -живут в теле хозяина , питаются за его счёт, при этом наносят только вред организму хозяина , и распространяются на другие организмы (возможно фекально-оральным путем даже )
Sweet Baby Inc. - злокачественное онкологическое образование
А влияние повестки на продажи никто не хотел исследовать?
Или издателю важно, только не подпалить сидалища, у очередных активистов?
Партия одобряет ,партия за все платит
К сожалению недостаточно, они же примазыааются как правило к успешным проектам , где игрок закроет глаза на это ,потому что остальная игра в целом хорошая , а они и рады стараться и принимают это за победу инклюзивности, если бы пару очень крупных тайтлов прогорело конкретно по этой причине ,тогда возможно они бы и задумались.
А, вон где собака нагадила. Это всё объясняет, ещё одна игра в мусорку, жаль. Видимо, мне так и не поиграть в серию.
Теперь поняно, почему Джеймсу сделали лицо обиженного терпилы...
Впрочем думаю даже если лица героинь будут располневшие я верю, что мододелы быстренько это поправят.
Ты зачем её пельмешками откормил так)
В Хорайзен 2 , у Элой до сих пор поправляют ...
на нексусе врядли, там очень быстро банят за такое, заднеходовые и прочие меньшеств руководят теперь на нексусе
вот фиг знает
Она и не была красавицей — морально и физически истощённая серая мышь. Делать её толстухой не имело никакого смысла, там уже был один жиртрест. А вот Джеймс у них зачем-то похудел и состарился.
Получился ремейк в стиле RE3 — общее только название, а сюжет, персов и локации все перепахали. // Игорь Сергеев
ээх конами,ну и тварь же ты
Так делает же не конами, а польская студия ответственная за лейрс оф фир и обсервер (сори фор май лангуаге) , конами вроде как консультанты и издатели.
а кто им разрешил то??кто продал права?те же конами , я как узнал что будут делать те же что делали layers of fears уже тогда все понял
Ну к сожалению, друг мой, сейчас такие времена , все что мы с вами можем это не поддаваться общему влиянию и сохранить свои ценности для будущих поколений
Мда до сих пор не могу понять как разработчики боятся что их игры не будут играть если они обязательно не запихнут туда, негров, страшных женщин и т.д.
И правильно делают, достала уже эта повестка.
На картинке Гена Букин?
Гейропа весёлая страна. С одной стороны гомо-шиза из ЛГБТ, с другой стороны муслим-шиза из исламских стран. Соболезную белым, которые там живут. Лет через 30 натуральный ад будет.
Что ты мелишь?
Вата, Европа - это не страна, иди географию выучи!
Уж поверь, географию я знаю отлично.
А с снг щас белых не косят? Некоторые соринку в глазу других видят, а бревна в своём не замечают)
Это правильно, таких дураков нужно учить наказывая рублем
Заголовок непонятный у новости, что узнали игроки?
Отправил на исправление, спасибо)
Думается мне, если бы подобные игры покупали только любители повесток и прочие толерасты то разработчикам это не очень бы понравилось.. Да и издателю тоже само собой. Поэтому подают это подленько, из под тежка.
Я знал, что с этой игрой будет не так. Мои догадки подтвердились.
Вот, почему лучше переигрывать оригинал, от графики толку никакого. Да красивая графика и что?
Денуво тоже поставят. Наслаждайтесь!
Хорошо хоть главный герой традиционный мужик, хоть это заслуга оригинала
Исключение из правил так сказать
Игра еще не вышла, там будет не мэри,,а мерилин мужик 🤣 // Серега Сигуля
в веселое время нынче живём
Стало известно, что Bloober Team сотрудничает с некой компанией Hit Detection:
О даа, несите попкорн, тут будет весело 😍🤗
Ну и кто на этот раз гей? Сам Джеймс?вот это будет разрывец шаблона
Может тот толстяк, типа не за вес травили, а за ориентацию.
ннда...
Геем будет пирамидоголовый)
Ну это провал если это так
Нужно этих паразитов сбрасывать с шеи. Редактор персонажей в начале игры, и пусть хоть черную, бородавчатую жабу создают и играют уродами, раз их не устраивают красивые сексуальные персонажи, а мы, нормальные, будем играть в роли красивых людей.
Ее нельзя покупать хотя бы из за того что показали в трейлере! Это же просто убогий калл! Ещё и в 20 кадров! Это просто пи... Каком выпускала норм ремейки! Но тут решила выкатить какой-то калл ещё и связались с бесполезными го....воедами по повестке... Иди....оты
Спасибо надо сказать Конами, что обосрали своих фанатов, за то что игру отдали бездарям из Bloober Team. Соболезную наивным, кто хвалил эту студию.
Дунька будет в игре?
я надеюсь что Эдди Домбровски небудет гей нигером
При чём тут модели Джеймса и Марии? С ними нормально всё
замените ее на сестричку, она и то красивее
Играл со сборника в начале нулевых с проблемой с отсутствием звука и не мог разгадать часы на нелинейной сложности несколько раз) Прошел в 21 году уже после тлоу 2 в возрасте 30+, игра шедевр, на уррвне с тлоу 2). Надеюсь завезут то, что вырезали в оригинале. Как с 4 резиком было
Ну надо сказать Джеймс стал выглядеть лучше в сравнении с первым трейлером. С остальными все печально... Графика кстати очень хорошо смотрится для бюджетной игры. // Александр Мастерс
Мне вот стало интересно, а какие студии по разработке видеоигр и кино продолжают держать оборону АДЕКВАТНОСТИ и кладут "половой орган" на этих самых НЕДОношенных в чреве своей матери!
О // Юр Юрыч
А это случаем не те игроки, где игра официально не продается?
И что теперь нельзя интересоваться новостями индустрии ? Или вы это к тому что студии пофиг на их возмущение?
Интересоваться конечно можно. Но все эти протесты выглядят крайне комично. Не буду покупать, отменяю предзаказы на то что тебе изначально продавать не собирались. Но нужно громко топнуть ножкой и заявить о себе. И знаешь громче всех кричат те кто и не собирался в принципе покупать. Торент версию ждут. Так почему это должно волновать их. Вот если волна пойдёт по регионам где игра продаётся тогда да они зачешутся...
Так предзаказы отменяют те кто смог их сделать , значит те у кого игра продаётся
Ну допустим. То есть они посмотрели трейлеры. С Анжелой он как раз шел первым. Там был анонс даты релиза. Их всё устроило. В противном случае зачем бы они сделали предзаказ. Пошли оплатили. А потом такие увидели что там консультанты и перестало устраивать. Отменили. То есть если бы там не было упоминаний об аналоге свитбейби то все норм. Ну так получается. Поправь меня если я что-то опускаю...