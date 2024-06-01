Игроки отменяют предзаказы на Silent Hill 2 после того как узнали, что над игрой работают консультанты по повестке

Вчера издательство Konami и студия Bloober Team показали трейлер и 13-минутный геймплейный ролик предстоящего ремейка Silent Hill 2, а так же объявили дату выхода и открыли предзаказы на игру.

Многие пользователи отметили, что несмотря на то, что у игры прослеживается небольшой бюджет и довольно простая боевая система, разработчики проделали довольно неплохую работу, и они готовы были поддержать игру для того, чтобы Konami одобрила разработку ремейков других частей Silent Hill и новых игр во франшизе.

Однако с самого момента анонса ремейка игроков смутили довольно странные и неподходящие внешности обновленных персонажей - это касается Джеймса, Марии и Анжелы Ороско. И кажется этому нашлось объяснение: оказалось, что к игре были привлечены новые "консультанты", которые помогали Bloober Team набрать побольше баллов DEI.

Стало известно, что Bloober Team сотрудничает с некой компанией Hit Detection у которой на сайте значится то, что работа её сотрудников позволяет оценить факторы риска для изображения персонажей из непредставленной группы и реакций комьюнити на это. Иными словами - занимаются тем же самым, что и известные паразиты из Sweet Baby Inc.

Когда это всплыло наружу, пользователи остались крайне недовольны: на форуме в Steam появились уже десятки тем, в которых игроки сообщили о том, что отменили свои предзаказы, когда стало известно об участии очередной SIB в разработке игры. Игроки говорят, что были готовы поддержать франшизу, но не собираются платить деньги за уродство любимых персонажей и финансировать "консультантов", которые занимаются продвижением повестки в играх.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 8 октября текущего года.