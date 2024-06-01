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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.1 1 195 оценок

Игроки отменяют предзаказы на Silent Hill 2 после того как узнали, что над игрой работают консультанты по повестке

AceTheKing
Новости

Вчера издательство Konami и студия Bloober Team показали трейлер и 13-минутный геймплейный ролик предстоящего ремейка Silent Hill 2, а так же объявили дату выхода и открыли предзаказы на игру.

Многие пользователи отметили, что несмотря на то, что у игры прослеживается небольшой бюджет и довольно простая боевая система, разработчики проделали довольно неплохую работу, и они готовы были поддержать игру для того, чтобы Konami одобрила разработку ремейков других частей Silent Hill и новых игр во франшизе.

Однако с самого момента анонса ремейка игроков смутили довольно странные и неподходящие внешности обновленных персонажей - это касается Джеймса, Марии и Анжелы Ороско. И кажется этому нашлось объяснение: оказалось, что к игре были привлечены новые "консультанты", которые помогали Bloober Team набрать побольше баллов DEI.

Стало известно, что Bloober Team сотрудничает с некой компанией Hit Detection у которой на сайте значится то, что работа её сотрудников позволяет оценить факторы риска для изображения персонажей из непредставленной группы и реакций комьюнити на это. Иными словами - занимаются тем же самым, что и известные паразиты из Sweet Baby Inc.

Когда это всплыло наружу, пользователи остались крайне недовольны: на форуме в Steam появились уже десятки тем, в которых игроки сообщили о том, что отменили свои предзаказы, когда стало известно об участии очередной SIB в разработке игры. Игроки говорят, что были готовы поддержать франшизу, но не собираются платить деньги за уродство любимых персонажей и финансировать "консультантов", которые занимаются продвижением повестки в играх.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 8 октября текущего года.

115
70
Комментарии: 70
Ваш комментарий
tvorog8088

Сами рейтинг придумали и сами же консультируют как побольше баллов набрать, хорошо устроились.

59
Igor Udilov

А так деньги и зарабатывают. Создают "меч" а потом "щит" и продают лохам.

10
Sivispacempb

А самое ироничное что в оригинале был намеренно сексуализированный персонаж и это было частью истории, а теперь посмотрим как они выкрутятся.

7
Roayal cat Sivispacempb

Так показали уже Марию что с ней не так? Выглядит как шалава с трассы.

1
Razefonn Roayal cat

Выглядит она как убогое страшное гов...но! Ноги как палки! Фигура как у воблы! И лицо просто какой-то кошмар! Хотя там лица у всех как после ботекса!

-1
Roayal cat Razefonn

Мне Джеймс, Лора и Мария понравились кроме Анжелки. Но и её думаю подправят...

0
saa0891

Как же эти заднеприводные уже реально достали, в каждую дырку залезут и каждый угол обязательно обгадят своими отбитыми, обосранными культяпками, просто какая то чума, речь конечно не конкретно про эту игру а вообще ситуации в целом и не только с играми.

Хотя игру я всё равно жду.

40
w2k

По тихонько приучают 🤣 Игроки все равно ждут

5
K0t Felix

Нужно делать как создатели No Rest for the Wicked. Выгонять повесточников

3
Razefonn

Ты вообще трейлер смотрел? ты правда ждешь вот то что показали? еще и в 20 фпс лагающее гов..но?))) люди что с вами не так

0
Избранный Белиара
известные паразиты из Sweet Baby Inc.

Хорошо подмечено. По сути, ничего не создают адекватного, а только портят!

30
Sivispacempb

А они чётко подходят под определение паразитов -живут в теле хозяина , питаются за его счёт, при этом наносят только вред организму хозяина , и распространяются на другие организмы (возможно фекально-оральным путем даже )

10
K0t Felix

Sweet Baby Inc. - злокачественное онкологическое образование

0
Fatum Sibir

А влияние повестки на продажи никто не хотел исследовать?

Или издателю важно, только не подпалить сидалища, у очередных активистов?

24
Ольга Бузова

Партия одобряет ,партия за все платит

0
Sivispacempb

К сожалению недостаточно, они же примазыааются как правило к успешным проектам , где игрок закроет глаза на это ,потому что остальная игра в целом хорошая , а они и рады стараться и принимают это за победу инклюзивности, если бы пару очень крупных тайтлов прогорело конкретно по этой причине ,тогда возможно они бы и задумались.

3
Кей Овальд

А, вон где собака нагадила. Это всё объясняет, ещё одна игра в мусорку, жаль. Видимо, мне так и не поиграть в серию.

15
Ahnx

Теперь поняно, почему Джеймсу сделали лицо обиженного терпилы...

10
Ded_Mazay1991

Впрочем думаю даже если лица героинь будут располневшие я верю, что мододелы быстренько это поправят.

10
mambro

Ты зачем её пельмешками откормил так)

2
Go_Ra

В Хорайзен 2 , у Элой до сих пор поправляют ...

0
ValSpain

на нексусе врядли, там очень быстро банят за такое, заднеходовые и прочие меньшеств руководят теперь на нексусе

2
vertehwost

вот фиг знает

0
Пользователь ВКонтакте vertehwost

Она и не была красавицей — морально и физически истощённая серая мышь. Делать её толстухой не имело никакого смысла, там уже был один жиртрест. А вот Джеймс у них зачем-то похудел и состарился.
Получился ремейк в стиле RE3 — общее только название, а сюжет, персов и локации все перепахали. // Игорь Сергеев

-1
vertehwost

ээх конами,ну и тварь же ты

9
Sivispacempb

Так делает же не конами, а польская студия ответственная за лейрс оф фир и обсервер (сори фор май лангуаге) , конами вроде как консультанты и издатели.

0
vertehwost Sivispacempb

а кто им разрешил то??кто продал права?те же конами , я как узнал что будут делать те же что делали layers of fears уже тогда все понял

0
Sivispacempb vertehwost

Ну к сожалению, друг мой, сейчас такие времена , все что мы с вами можем это не поддаваться общему влиянию и сохранить свои ценности для будущих поколений

1
Maksimys Flether

Мда до сих пор не могу понять как разработчики боятся что их игры не будут играть если они обязательно не запихнут туда, негров, страшных женщин и т.д.

7
Exies27

И правильно делают, достала уже эта повестка.

4
Pavlo-Czapelya

На картинке Гена Букин?

4
ratte88

Гейропа весёлая страна. С одной стороны гомо-шиза из ЛГБТ, с другой стороны муслим-шиза из исламских стран. Соболезную белым, которые там живут. Лет через 30 натуральный ад будет.

3
Владимир Сивко

Что ты мелишь?

-3
Maddyson1988

Вата, Европа - это не страна, иди географию выучи!

0
ratte88 Maddyson1988

Уж поверь, географию я знаю отлично.

-1
XOJIODHbIU

А с снг щас белых не косят? Некоторые соринку в глазу других видят, а бревна в своём не замечают)

0
AndralStormborn

Это правильно, таких дураков нужно учить наказывая рублем

3
Гейб 30 процентный

Заголовок непонятный у новости, что узнали игроки?

2
AceTheKing

Отправил на исправление, спасибо)

2
Сергей Понащенко

Думается мне, если бы подобные игры покупали только любители повесток и прочие толерасты то разработчикам это не очень бы понравилось.. Да и издателю тоже само собой. Поэтому подают это подленько, из под тежка.

2
ugf16349

Я знал, что с этой игрой будет не так. Мои догадки подтвердились.
Вот, почему лучше переигрывать оригинал, от графики толку никакого. Да красивая графика и что?

Денуво тоже поставят. Наслаждайтесь!

2
Madiark

Хорошо хоть главный герой традиционный мужик, хоть это заслуга оригинала

2
Dragon253

Исключение из правил так сказать

0
Пользователь ВКонтакте

Игра еще не вышла, там будет не мэри,,а мерилин мужик 🤣 // Серега Сигуля

0
Rorschach93

в веселое время нынче живём

2
jkneomaster

Стало известно, что Bloober Team сотрудничает с некой компанией Hit Detection:

Спойлер
2
Ой извините

О даа, несите попкорн, тут будет весело 😍🤗

1
vertehwost

Ну и кто на этот раз гей? Сам Джеймс?вот это будет разрывец шаблона

1
The Ryan

Может тот толстяк, типа не за вес травили, а за ориентацию.

5
vertehwost The Ryan

ннда...

1
vizas101

Геем будет пирамидоголовый)

0
KoolCrash

Ну это провал если это так

1
Aolix

Нужно этих паразитов сбрасывать с шеи. Редактор персонажей в начале игры, и пусть хоть черную, бородавчатую жабу создают и играют уродами, раз их не устраивают красивые сексуальные персонажи, а мы, нормальные, будем играть в роли красивых людей.

1
Razefonn

Ее нельзя покупать хотя бы из за того что показали в трейлере! Это же просто убогий калл! Ещё и в 20 кадров! Это просто пи... Каком выпускала норм ремейки! Но тут решила выкатить какой-то калл ещё и связались с бесполезными го....воедами по повестке... Иди....оты

1
Maxthon80

Спасибо надо сказать Конами, что обосрали своих фанатов, за то что игру отдали бездарям из Bloober Team. Соболезную наивным, кто хвалил эту студию.

1
Abarmot90

Дунька будет в игре?

0
electr01

я надеюсь что Эдди Домбровски небудет гей нигером

0
Brokenskull

При чём тут модели Джеймса и Марии? С ними нормально всё

0
zealman

замените ее на сестричку, она и то красивее

0
XOJIODHbIU

Играл со сборника в начале нулевых с проблемой с отсутствием звука и не мог разгадать часы на нелинейной сложности несколько раз) Прошел в 21 году уже после тлоу 2 в возрасте 30+, игра шедевр, на уррвне с тлоу 2). Надеюсь завезут то, что вырезали в оригинале. Как с 4 резиком было

0
Пользователь ВКонтакте

Ну надо сказать Джеймс стал выглядеть лучше в сравнении с первым трейлером. С остальными все печально... Графика кстати очень хорошо смотрится для бюджетной игры. // Александр Мастерс

0
Jack Is Back

Мне вот стало интересно, а какие студии по разработке видеоигр и кино продолжают держать оборону АДЕКВАТНОСТИ и кладут "половой орган" на этих самых НЕДОношенных в чреве своей матери!

0
Пользователь ВКонтакте

О // Юр Юрыч

-3
Roayal cat

А это случаем не те игроки, где игра официально не продается?

-8
Sivispacempb

И что теперь нельзя интересоваться новостями индустрии ? Или вы это к тому что студии пофиг на их возмущение?

0
Roayal cat Sivispacempb

Интересоваться конечно можно. Но все эти протесты выглядят крайне комично. Не буду покупать, отменяю предзаказы на то что тебе изначально продавать не собирались. Но нужно громко топнуть ножкой и заявить о себе. И знаешь громче всех кричат те кто и не собирался в принципе покупать. Торент версию ждут. Так почему это должно волновать их. Вот если волна пойдёт по регионам где игра продаётся тогда да они зачешутся...

-5
Sivispacempb Roayal cat

Так предзаказы отменяют те кто смог их сделать , значит те у кого игра продаётся

0
Roayal cat Sivispacempb

Ну допустим. То есть они посмотрели трейлеры. С Анжелой он как раз шел первым. Там был анонс даты релиза. Их всё устроило. В противном случае зачем бы они сделали предзаказ. Пошли оплатили. А потом такие увидели что там консультанты и перестало устраивать. Отменили. То есть если бы там не было упоминаний об аналоге свитбейби то все норм. Ну так получается. Поправь меня если я что-то опускаю...

-2