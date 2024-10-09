Игроки PlayStation очень высоко оценили ремейк Silent Hill 2 в PlayStation Store

Silent Hill 2 Remake наконец-то вышла. Созданная Bloober Team и Konami Digital Entertainment, эта игра является ремейком культовой классической Silent Hill 2 2001 года. Команда разработчиков постаралась максимально сохранить верность оригиналу, при этом обновив игру современными технологиями. И результаты оказались выдающимися.

Предварительные обзоры игры, сделанные критиками, у которых была возможность опробовать игру до официального релиза, были исключительно положительными. Silent Hill 2 Remake набрал 87 из 100 баллов на Metacritic (87/100 для версии PS, 86/100 для версии ПК), и даже получила больший балл от журнала Famitsu, чем оригинальная игра.

Обладатели игры на PlayStation также оценили проект крайне положительно, выставив свои оценки в PlayStation Store. Silent Hill 2 Remake получила оценку 4,91 из 5,0, что является почти идеальной. Эта оценка основана на приблизительно 2500 различных оценках, где 96% игроков дали игре пять звезд, 1% игроков дали ей одну звезду, а оставшиеся 3% игроков дали ей четыре или три звезды.