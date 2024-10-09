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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 611 оценок

Игроки PlayStation очень высоко оценили ремейк Silent Hill 2 в PlayStation Store

monk70
Новости

Silent Hill 2 Remake наконец-то вышла. Созданная Bloober Team и Konami Digital Entertainment, эта игра является ремейком культовой классической Silent Hill 2 2001 года. Команда разработчиков постаралась максимально сохранить верность оригиналу, при этом обновив игру современными технологиями. И результаты оказались выдающимися.

Предварительные обзоры игры, сделанные критиками, у которых была возможность опробовать игру до официального релиза, были исключительно положительными. Silent Hill 2 Remake набрал 87 из 100 баллов на Metacritic (87/100 для версии PS, 86/100 для версии ПК), и даже получила больший балл от журнала Famitsu, чем оригинальная игра.

Обладатели игры на PlayStation также оценили проект крайне положительно, выставив свои оценки в PlayStation Store. Silent Hill 2 Remake получила оценку 4,91 из 5,0, что является почти идеальной. Эта оценка основана на приблизительно 2500 различных оценках, где 96% игроков дали игре пять звезд, 1% игроков дали ей одну звезду, а оставшиеся 3% игроков дали ей четыре или три звезды.

50
57
Комментарии: 57
Ваш комментарий
North235

Да и на пк не менее высоко. И вполне заслужено. Бомбезная игра получилась.

36
Universe of Knowledge
Бомбезная игра получилась.
-63
North235 Universe of Knowledge

Комп не потянул игру? Или денег не хватило на консоли приобрести? ))

16
Gorgonopsis

Помню как ты плакал давно что Неее нааадо рееемееейкк, всёёё испоооортяяят... Ты переобулся?

0
North235 Gorgonopsis

Я? Вы ни с кем меня не путаете? Никогда я не плакался об этом.

0
Дмитрий Ильюченко

толку игра провалилась 23к в пике это пзд плохо это уровень длс старфилда она даже не окупиться

-4
caliskan

Отличный ремейк получился. Графон просто топовый, еще бы фризы пофиксили и генератор длсс прикрутили было бы вообще хорошо

17
Unicorling

Фризы скорее всего не получится пофиксить

2
caliskan Unicorling

Да получится если этим заняться. В других играх на УЕ5 фризов намного меньше. Но могут просто забить

4
Sanddiverx Sand

Фризы это вопросики к Unreal engine 5. Максимально рандомная тема в зависимости от комплектующих. Даже в 4-ом это у многих игр проскакивает(Jedi survivor тому пример).

-2
SkyGame Unicorling

фризы уйдут когда железо обновится на более мощное, это пройдут года.

-4
Unicorling SkyGame

Есть старые игры которым лет 20 а тормозить и фризить могут и на ссд которых тогда небыло

1
AlexSEcl

Оно и понятно. Многие из нынешнего поколения вообще не играли в эту серию. 2 часть вышла в ооочень далеком 2001 году (жесть, какой я старый). Так что ремейк многими воспринимается как абсолютно новая игра, причем весьма и весьма неплохая.

8
Unicorling

Но там очень много отсылок к оригиналу, порой кажется, что это не ремейк а параллельная вселенная, где некоторые вещи изменены

7
Roayal cat Unicorling

На самом деле такие намеки были и в оригинале, где трупы встречанные Джеймсом с пометками на карте очень напоминали его самого.

Спойлер

Будто это его прошлые версии потерпели не удачу. В диалогах между персонажами римейка об этом говорится открыто... Мол все это уже было и у них какое-то чувство дежавю. Прибавь туда могилы с именами персонажей... Лично я это воспринял не как отсылки, а как жирный намек на то что Джеймс попал в лимб... И события там цикличны и как бы они не развивались, Джеймс все равно каждый раз обречен начинать с начала.

3
PartisanTravis

Сейчас сам прохожу на пк на высоких настройках графики + трассировка лучей+ длсс. Коротко скажу, игра шикарная, атмосфера , графика, 10 из 10, разработчики молодцы!!!!

7
Grognac

согласен с тобой на 100 %.....дай бог и скоро мы увидим репмейки остальных частей а потом и новые части Сайлент хилла..я думаю игра продаеться хорошо...

2
kolinmah

А какая в игре каноничная концовка?

2
MelShlemming kolinmah

Там, где Джеймс делает буль-буль...

1
PartisanTravis Grognac

Спасибо за ответ, то что поддержал.

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads MelShlemming

База.

-1
ze1n_82
4
pyroq

Заслуженно. Игра шедевральная.

2
DIZNX

На пс5 играю. Все выглядит замечательно и превосходно. никаких фризов и лагов. Все плавно и идеально!

0
LudvigG

Просадки до 37фпс плавно и идеально?)

1
Jay C

Интересно, какой дебил дал игре 1 балл ?

0
Пользователь ВКонтакте

По больше таких игр! 🥳 // Алексей Чуриков

0
Денис Сидоров 5

А че не обсуждаются баги в игре ,влияющие на геймплей?)Пзд не могу пройти последнего босса ,не собираются патроны и хилки возле стены, надо подойти поднаровиться чтоб взять их, но босс нихрена не даёт этого сделать. Короче драка с боссами с такой боевкой и поднятием предметов это большой минус игры

0
Solstice

25-30 кадров в режиме качества и 45-60 в режиме МЫЛА. Так что они там оценили?

-1
Дроникс

Интересно А можно было спасти Мэри когда ее пирамидаголовый около лифта убивает?

-1
Lereman

Ага, только продажи у игры нулевые)))

Ну-ну, приглашайте побольше ребят из свит бейби инк 2.0, тогда уж ТОЧНО продажу пойдут в следующий раз, кек.

А так игра - очередной соевый повесточный мусор вроде Alan Woke 2.

-1
аctive

Бараны! Главное здесь это количество оценок, т.к. оценку можно ставить если купил игру. Здесь всего 2459 оценок это смешно. У меня реально плойка в шкафу храниться и лень доставать. Но если мне не изменяет память у резидента 4 под 50 000 оценок. Столько же у второго примерно. Разницу вкуриваете? У колофдьютт и гта5 для сравнения под полмиллиона. Этот сайлент провалился как ёанырот, чё совсем тупые? Эта игра соснула у всех консольных хорроров последних пяти лет. Но вот кто будет минусы ставить кидайте скрины стима или псн, что вы купили игру, а не скачали.

-10
romero52

сколько по времени игры что вы описали набирали рецензии? не думаю что гта5 набрала 500тыс рецензий после нескольких дней запуска...

3
Han Yslat
Здесь всего 2459 оценок это смешно.

4,2к уже, я не играл в неё, не зацепила, но судя по дате продаж на консолях, то они только начались вчера, так что тут вообще рано что-то говорить, спустя месяц хотябы будет ясно.

2
аctive romero52

ну вот, что вы пытаетесь доказать? Понимаете есть существенная разница между есть семечки, что друг отсыпал в кармашек и есть семечки за 2499 лир или 70 баксов в турецком псне. Они не сделали хороший римейк, а сделали дженерик анрила ремастер плюс не сделали защиту =

-8
OculusMortem аctive

Чел, ты не отличаешь ремейк от ремастера? Ты из пещеры вылез?

0
Дмитрий Варавин

игра определенно точно продастся нормальным тиражом с этим спорить бесполезно.

2
Universe of Knowledge

Любителям нишевой платформы, любой мусор нравится

-14
Игрожур

лезуны жопы

-15
Smusi

Чемоданы не занесли?

0