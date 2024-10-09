Игроки PlayStation очень высоко оценили ремейк Silent Hill 2 в PlayStation Store

Silent Hill 2 Remake наконец-то вышла. Созданная Bloober Team и Konami Digital Entertainment, эта игра является ремейком культовой классической Silent Hill 2 2001 года. Команда разработчиков постаралась максимально сохранить верность оригиналу, при этом обновив игру современными технологиями. И результаты оказались выдающимися.
Предварительные обзоры игры, сделанные критиками, у которых была возможность опробовать игру до официального релиза, были исключительно положительными. Silent Hill 2 Remake набрал 87 из 100 баллов на Metacritic (87/100 для версии PS, 86/100 для версии ПК), и даже получила больший балл от журнала Famitsu, чем оригинальная игра.
Обладатели игры на PlayStation также оценили проект крайне положительно, выставив свои оценки в PlayStation Store. Silent Hill 2 Remake получила оценку 4,91 из 5,0, что является почти идеальной. Эта оценка основана на приблизительно 2500 различных оценках, где 96% игроков дали игре пять звезд, 1% игроков дали ей одну звезду, а оставшиеся 3% игроков дали ей четыре или три звезды.
Да и на пк не менее высоко. И вполне заслужено. Бомбезная игра получилась.
Комп не потянул игру? Или денег не хватило на консоли приобрести? ))
Помню как ты плакал давно что Неее нааадо рееемееейкк, всёёё испоооортяяят... Ты переобулся?
Я? Вы ни с кем меня не путаете? Никогда я не плакался об этом.
толку игра провалилась 23к в пике это пзд плохо это уровень длс старфилда она даже не окупиться
Отличный ремейк получился. Графон просто топовый, еще бы фризы пофиксили и генератор длсс прикрутили было бы вообще хорошо
Фризы скорее всего не получится пофиксить
Да получится если этим заняться. В других играх на УЕ5 фризов намного меньше. Но могут просто забить
Фризы это вопросики к Unreal engine 5. Максимально рандомная тема в зависимости от комплектующих. Даже в 4-ом это у многих игр проскакивает(Jedi survivor тому пример).
фризы уйдут когда железо обновится на более мощное, это пройдут года.
Есть старые игры которым лет 20 а тормозить и фризить могут и на ссд которых тогда небыло
Оно и понятно. Многие из нынешнего поколения вообще не играли в эту серию. 2 часть вышла в ооочень далеком 2001 году (жесть, какой я старый). Так что ремейк многими воспринимается как абсолютно новая игра, причем весьма и весьма неплохая.
Но там очень много отсылок к оригиналу, порой кажется, что это не ремейк а параллельная вселенная, где некоторые вещи изменены
На самом деле такие намеки были и в оригинале, где трупы встречанные Джеймсом с пометками на карте очень напоминали его самого.
Будто это его прошлые версии потерпели не удачу. В диалогах между персонажами римейка об этом говорится открыто... Мол все это уже было и у них какое-то чувство дежавю. Прибавь туда могилы с именами персонажей... Лично я это воспринял не как отсылки, а как жирный намек на то что Джеймс попал в лимб... И события там цикличны и как бы они не развивались, Джеймс все равно каждый раз обречен начинать с начала.
Сейчас сам прохожу на пк на высоких настройках графики + трассировка лучей+ длсс. Коротко скажу, игра шикарная, атмосфера , графика, 10 из 10, разработчики молодцы!!!!
согласен с тобой на 100 %.....дай бог и скоро мы увидим репмейки остальных частей а потом и новые части Сайлент хилла..я думаю игра продаеться хорошо...
А какая в игре каноничная концовка?
Там, где Джеймс делает буль-буль...
Спасибо за ответ, то что поддержал.
База.
Заслуженно. Игра шедевральная.
На пс5 играю. Все выглядит замечательно и превосходно. никаких фризов и лагов. Все плавно и идеально!
Просадки до 37фпс плавно и идеально?)
Интересно, какой дебил дал игре 1 балл ?
По больше таких игр! 🥳 // Алексей Чуриков
А че не обсуждаются баги в игре ,влияющие на геймплей?)Пзд не могу пройти последнего босса ,не собираются патроны и хилки возле стены, надо подойти поднаровиться чтоб взять их, но босс нихрена не даёт этого сделать. Короче драка с боссами с такой боевкой и поднятием предметов это большой минус игры
25-30 кадров в режиме качества и 45-60 в режиме МЫЛА. Так что они там оценили?
Интересно А можно было спасти Мэри когда ее пирамидаголовый около лифта убивает?
Ага, только продажи у игры нулевые)))
Ну-ну, приглашайте побольше ребят из свит бейби инк 2.0, тогда уж ТОЧНО продажу пойдут в следующий раз, кек.
А так игра - очередной соевый повесточный мусор вроде Alan Woke 2.
Бараны! Главное здесь это количество оценок, т.к. оценку можно ставить если купил игру. Здесь всего 2459 оценок это смешно. У меня реально плойка в шкафу храниться и лень доставать. Но если мне не изменяет память у резидента 4 под 50 000 оценок. Столько же у второго примерно. Разницу вкуриваете? У колофдьютт и гта5 для сравнения под полмиллиона. Этот сайлент провалился как ёанырот, чё совсем тупые? Эта игра соснула у всех консольных хорроров последних пяти лет. Но вот кто будет минусы ставить кидайте скрины стима или псн, что вы купили игру, а не скачали.
сколько по времени игры что вы описали набирали рецензии? не думаю что гта5 набрала 500тыс рецензий после нескольких дней запуска...
4,2к уже, я не играл в неё, не зацепила, но судя по дате продаж на консолях, то они только начались вчера, так что тут вообще рано что-то говорить, спустя месяц хотябы будет ясно.
ну вот, что вы пытаетесь доказать? Понимаете есть существенная разница между есть семечки, что друг отсыпал в кармашек и есть семечки за 2499 лир или 70 баксов в турецком псне. Они не сделали хороший римейк, а сделали дженерик анрила ремастер плюс не сделали защиту =
Чел, ты не отличаешь ремейк от ремастера? Ты из пещеры вылез?
игра определенно точно продастся нормальным тиражом с этим спорить бесполезно.
Любителям нишевой платформы, любой мусор нравится
лезуны жопы
Чемоданы не занесли?