Инсайдер: анонс дополнения Born from a Wish для ремейка Silent Hill 2 состоится в сентябре

Недавно в базе данных Steam обнаружили упоминание DLC для ремейка Silent Hill 2 от студии Bloober Team:

Пользователи предположили, что речь идет о дополнении Born from a Wish, которое было в оригинальной игре и является приквелом, который посвящён Марии. По словам инсайдера, анонс дополнения запланирован на сентябрь текущего года. Кроме того, предполагается, что ремейк Silent Hill 2 доберётся и до Xbox Series X/S - владельцы данной консоли получат полное издание игры с DLC.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.