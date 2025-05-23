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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 3 271 оценка

Инсайдер: анонс дополнения Born from a Wish для ремейка Silent Hill 2 состоится в сентябре

AceTheKing AceTheKing

Недавно в базе данных Steam обнаружили упоминание DLC для ремейка Silent Hill 2 от студии Bloober Team:

Ремейк Silent Hill 2 возможно получит DLC со сценарием Born from a Wish

Пользователи предположили, что речь идет о дополнении Born from a Wish, которое было в оригинальной игре и является приквелом, который посвящён Марии. По словам инсайдера, анонс дополнения запланирован на сентябрь текущего года. Кроме того, предполагается, что ремейк Silent Hill 2 доберётся и до Xbox Series X/S - владельцы данной консоли получат полное издание игры с DLC.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
PersonaR8

Простите конечно, но там из новых локаций только небольшой дом.

3
Ahnx

Опять старьё. Где новый материал?

И дополнение это должно было войти в ремастер, поскольку оно было в оригинале.

1
Tommy.

дополнения не было в оригинале, оно появилось позже в переизданиях

Kenn1y

Отлично, как раз можно будет сразу взять полное издание.