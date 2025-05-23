Инсайдер: анонс дополнения Born from a Wish для ремейка Silent Hill 2 состоится в сентябре

Недавно в базе данных Steam обнаружили упоминание DLC для ремейка Silent Hill 2 от студии Bloober Team:
Пользователи предположили, что речь идет о дополнении Born from a Wish, которое было в оригинальной игре и является приквелом, который посвящён Марии. По словам инсайдера, анонс дополнения запланирован на сентябрь текущего года. Кроме того, предполагается, что ремейк Silent Hill 2 доберётся и до Xbox Series X/S - владельцы данной консоли получат полное издание игры с DLC.
Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.
Простите конечно, но там из новых локаций только небольшой дом.
Опять старьё. Где новый материал?
И дополнение это должно было войти в ремастер, поскольку оно было в оригинале.
дополнения не было в оригинале, оно появилось позже в переизданиях
Отлично, как раз можно будет сразу взять полное издание.