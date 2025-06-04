Инсайдер на 100% уверен, что DLC для ремейка Silent Hill 2 находится в разработке и скоро будет анонсирован

После выхода получившего признание критиков ремейка Silent Hill 2 , Bloober Team теперь работает над новым проектом Cronos: The New Dawn. Однако, похоже, студия еще не закончила работу над вселенной Silent Hill.

По словам инсайдера Dusk Golem, в настоящее время команда разрабатывает дополнение Born From a Wish DLC для Silent Hill 2 Remake, анонс ожидается очень скоро.

Я получил 100% подтверждение того, что Born From a Wish DLC все еще находится в разработке и будет скоро представлен.

Хотя неясно, на каком мероприятии будет сделано ​​объявление, инсайдер не исключает возможности анонса во время Xbox Games Showcase, наряду с анонсом версии игры для Xbox Series.

Есть больше, чем нулевая вероятность, что DLC будет анонсирован в это воскресенье во время мероприятия Xbox, наряду с версией Silent Hill 2 Remake для Xbox.

Born From a Wish — это дополнительный контент, который был включен в некоторые версии оригинальной Silent Hill 2. Побочная история происходит до основной кампании, предоставляя игрокам возможность управлять Марией, которая сталкивается с экзистенциальными вопросами, еще глубже погружаясь в историю.