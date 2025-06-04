Инсайдер на 100% уверен, что DLC для ремейка Silent Hill 2 находится в разработке и скоро будет анонсирован

После выхода получившего признание критиков ремейка Silent Hill 2 , Bloober Team теперь работает над новым проектом Cronos: The New Dawn. Однако, похоже, студия еще не закончила работу над вселенной Silent Hill.
По словам инсайдера Dusk Golem, в настоящее время команда разрабатывает дополнение Born From a Wish DLC для Silent Hill 2 Remake, анонс ожидается очень скоро.
Я получил 100% подтверждение того, что Born From a Wish DLC все еще находится в разработке и будет скоро представлен.
Хотя неясно, на каком мероприятии будет сделано объявление, инсайдер не исключает возможности анонса во время Xbox Games Showcase, наряду с анонсом версии игры для Xbox Series.
Есть больше, чем нулевая вероятность, что DLC будет анонсирован в это воскресенье во время мероприятия Xbox, наряду с версией Silent Hill 2 Remake для Xbox.
Born From a Wish — это дополнительный контент, который был включен в некоторые версии оригинальной Silent Hill 2. Побочная история происходит до основной кампании, предоставляя игрокам возможность управлять Марией, которая сталкивается с экзистенциальными вопросами, еще глубже погружаясь в историю.
Сайлент 1 надо ремейкнуть.
Врятли его ремейкнут. Ибо по меркам уже нашего времени. Сюжет достаточно там заезжаный и сама по себе игра крайне старенькая. По сути изобретать с нуля новый сайлент хил первый они явно не станут. Если ремейк 3 части людям зайдёт. То скорее всего следующем гарантированно будет 4. Всё же она гораздо интереснее будет.
Ценность первой части, скорее в том. Что, бы узнать истоки от куда всё это идёт. Хотя как показал сайлент хил 2. Это не сильно важно. И если человек не прям хлебушек. Одно, с другим может сложить. И в целом понять базово что тут творится и что за дичь эта вселенная. Да и в целом сама история Гарри крайне спорная.