Инсайдер раскрыл новые подробности сотрудничества Sony и Konami, которое влияет на Silent Hill 2 и другие игры

Британский инсайдер под ником foxygames_uk утверждает, что получил крайне занимательную информацию из стана Sony Interactive Entertainment. Автору утечек стали известны некоторые новые подробности сотрудничества игрового подразделения японской компании и Konami. Как сообщается, обе компании за последнее время очень плотно начали работать вместе, что повлияет на ремейк Silent Hill 2 и, возможно, новый Metal Gear Solid 3.
По данным инсайдера, Sony обладает 100% маркетинговыми правами, полной эксклюзивностью и временной эксклюзивностью в отношении нескольких IP, принадлежащих Konami. Более того, платформодержатель напрямую финансирует некоторые новые игры и частично участвует в их разработке. Так, например, именно Sony фактически профинансировала разработку обновленной версии Silent Hill 2.
Если данная информация верна, сотрудничество Sony и Konami также отразится на ремейке Metal Gear Solid 3. Все рекламные материалы будет представлены под брендом PlayStation, а сама игра получит временную эксклюзивность для PS5, несмотря на то, что некоторые инсайдера утверждают обратное.
Мэх, ведь уже Том Хэндерсон, который куда более надежный инсайдер, сказал, что ремейк MGS3 мультиплатформа. Что за foxygames_uk вообще? Впервые слышу
А лол, да. Это просто ютубер, который пытается пиариться и не более. Инсайдер блин.