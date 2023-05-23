Инсайдер раскрыл новые подробности сотрудничества Sony и Konami, которое влияет на Silent Hill 2 и другие игры ©

Британский инсайдер под ником foxygames_uk утверждает, что получил крайне занимательную информацию из стана Sony Interactive Entertainment. Автору утечек стали известны некоторые новые подробности сотрудничества игрового подразделения японской компании и Konami. Как сообщается, обе компании за последнее время очень плотно начали работать вместе, что повлияет на ремейк Silent Hill 2 и, возможно, новый Metal Gear Solid 3.

По данным инсайдера, Sony обладает 100% маркетинговыми правами, полной эксклюзивностью и временной эксклюзивностью в отношении нескольких IP, принадлежащих Konami. Более того, платформодержатель напрямую финансирует некоторые новые игры и частично участвует в их разработке. Так, например, именно Sony фактически профинансировала разработку обновленной версии Silent Hill 2.

Если данная информация верна, сотрудничество Sony и Konami также отразится на ремейке Metal Gear Solid 3. Все рекламные материалы будет представлены под брендом PlayStation, а сама игра получит временную эксклюзивность для PS5, несмотря на то, что некоторые инсайдера утверждают обратное.