Исполнитель роли Джеймса в ремейке Silent Hill 2 рассказал о самой важной сцене в игре

Чтобы отметить успешный выход обновленной версии Silent Hill 2 от Bloober Team, ведущие подкаста Behind The Voice пообщались с актером, на котором держится всё повествование хоррора. Им удалось поговорить с Люком Робертсом, который не только подарил свой голос главному герою Джеймсу Сандерленду, но и участвовал в захвате движения для создания реалистичных кат-сцен. В интервью актер поделился закулисными подробностями производства одного из самых ожидаемых ремейков культовой игры.

В беседе актер признался, что вступительная сцена в ремейке Silent Hill 2 стала для него самой важной частью всего проекта. Именно с этой сцены начался анонс проекта, и именно её увидели миллионы геймеров в начале своего прохождения. Лично для Робертса эта сцена имеет особое значение.

Он отметил, что этот момент оказался знаковым и что сцена нашла отклик у него еще до того, как он сыграл в игру. Он стремился воссоздать оригинальную версию, где герой смотрит прямо в камеру. Робертс не берется судить, насколько ему удалось повторить оригинал, но считает, что сцена задает мощный эмоциональный тон, который раскрывается лишь к финалу Silent Hill 2.

Актер также рассказал о костюме для захвата движения и воображаемой обстановке во время съемок, добавив, что это была его первая работа в видеоигре. Тем не менее команда Bloober Team помогла ему быстро освоиться, и он понял, насколько мощной интерпретацией обладает игровая индустрия. Сочетание повествования и интерактивных элементов создает уникальную среду, позволяющую исследовать реальные психологические проблемы, считает Робертс.

Когда его спросили о съемках сцены с Пирамидоголовым, он рассказал, что за основу образа взяли канадского актера, а для ног манекена-монстра использовали лапшу. Робертс также отдельно сыграл Пирамидоголового, добавляя движений этому персонажу.