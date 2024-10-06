Команда Bloober Team поблагодарила рецензентов за положительный прием ремейка Silent Hill 2

Команда Bloober Team поблагодарила рецензентов за положительные отзывы о ремейке Silent Hill 2, который недавно был представлен публике. Пресса практически единогласно поддержала новый проект Konami, отметив его качество и верное воссоздание атмосферы оригинала.
Творческий директор Bloober Team Матеуш Ленарт поделился своей радостью в соцсети X, заявив: «Создание этой игры стало самым большим вызовом в моей карьере разработчика. Я рад, что смог принять участие в проекте и благодарен Konami за поддержку».
Геймеры тоже активно поздравили польскую команду, отметив, что они проделали отличную работу над ремейком культовой игры. Выход Silent Hill 2 Remake ожидается 8 октября 2024 года на PS5 и ПК, но игра уже доступна для бесплатного скачивания так как не имеет защиты Denuvo.
А я благодарю Bloober и Konami за предоставленную 100% скидку на игру для жителей моей и соседней страны.
Поддерживаю. Хорошие компании, ещё бы озвучку как Сони одновременно выпускать, цены бы не было.
Поиграл часик, вроде ничего так, атмосферно) оптимизация непонятная, фризит на секунду периодически ни с хрена=/
ничего так,как херота
Ремейк огонь🤘 // Константин Игоревич
Ремейк вышел отличный. Шикарное возвращение любимой серии
Ну попробуем, никогда в эту игру не играл.
лучше бы и не пробовал,нашелся тут
Токсик какой-то, иди чтоль передёрни себе или кому-то.
Наиграл 6 часов примерно. Пока огонь. Если до конца так будет то круто.
Оптимизация огонь ,идёт на средних даже на старом ведре и никакие AVX не надо)))) музыкальное сопровождение топ, лучше чем в оригинале. Блуберы молодцы смогли в оптимизон да ещё на Ue 5
Чет, не понятно. На трекерах жалуются, что на 3060 на минимальных лагает. Я закачку сразу дропнул.
У меня ti я на ультра играю, норм) 60-8
На трекерах вечно ноют без дела, это норма
Качай, норм у тебя всё будет, но в игре фризы какие то имеются
В игре встречаются статеры, но фпс в целом довольно высокий даже на средних ПК в 2к разрешении и на максимальных настройках, при условии что DLSS включён конечно. Если залочить фпс то игра идёт плавно.
Игра мне понравилась, есть поддержка Dualsense, хороший звук 5.1, хорошая графика. Но как и в других играх UE5, некоторые текстуры мутные, но большинство в целом нормальные. Игре не хватает генератора кадров, она довольно требовательная. Есть мелкие косяки, как кратковременное дрожание тумана, и прочие мелкие артефакты. Дрова под игру Nvidia еще не выпустила. К слову, эпические настройки не максимальные, надо вручную шейдеры ставить максимальные,в эпиках они на высоких. На 4090 в 4к в среднем 80-90 DLSSQ
отличный ремейк,атмосфера передана хорошо
Мне интерестно, как себя чувствую "недовольные" которые жаловались на отсутствие аки "тумана/атмосферы/а и вообще 2001 года версия реалистичнее/ремейк это треш она не окупит разработку и т.п." по трейлерам? Я не любитель злоратствовать, просто интересно...... Понимаю что основной релиз будет 8го, но те кто обладает Delux изданием уже восхищаются. Как же так? А хотя подождите, сейчас полетят тейки про "отзывы же подкупили".
Благодарить нужно только игроков, вы для них делаете. А они опять каких-то самопровозглашённых критиков благодарят.
Критики, почти как певцы и политики, только название другое.
Поиграл, атмосфера шикарная, для меня это видимо игра года, куплю в коллекцию в Стиме. Надеюсь будут Dlc, и патчами добавят Fg и исправят мелкие баги.
Ещё будет русская озвучка от Game voice.
Они продают игру критикам и рецензентам? На игроков им насрать?
А ничего что геймеры будут играть 8 октября, а сегодня только 6.
вообще то сегодня и игроки изи могут играть,те кто предзаказал дэлюкс издание
игроки купили делюкс и играют. посмотри страницу игры и увидишь
а на игроков пофиг типа?
а что то геймеры пишут, что далеко не хорош, и уже обвиняют в подкупе многих ютуберов, просто скупать игровые издания уже видимо мало
Ни кто не пишет, наброс это всё.
Кто че там плохо пишет, они с тобой в одной комнате?
как же много,тыща человек.
я бы не особо доверял, пресухам
Ранний доступ у делюкс издания а не прессы, обычные люди играют и отзывы в стим ставят