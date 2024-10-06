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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 410 оценок

Команда Bloober Team поблагодарила рецензентов за положительный прием ремейка Silent Hill 2

butcher69
Новости

Команда Bloober Team поблагодарила рецензентов за положительные отзывы о ремейке Silent Hill 2, который недавно был представлен публике. Пресса практически единогласно поддержала новый проект Konami, отметив его качество и верное воссоздание атмосферы оригинала.

Критики высоко оценили ремейк Silent Hill 2

Творческий директор Bloober Team Матеуш Ленарт поделился своей радостью в соцсети X, заявив: «Создание этой игры стало самым большим вызовом в моей карьере разработчика. Я рад, что смог принять участие в проекте и благодарен Konami за поддержку».

Геймеры тоже активно поздравили польскую команду, отметив, что они проделали отличную работу над ремейком культовой игры. Выход Silent Hill 2 Remake ожидается 8 октября 2024 года на PS5 и ПК, но игра уже доступна для бесплатного скачивания так как не имеет защиты Denuvo.

PC-версия Silent Hill 2 уже появилась в сети - игра вышла без защиты Denuvo
65
49
Комментарии: 49
Ваш комментарий
Your Hair is Beautiful

А я благодарю Bloober и Konami за предоставленную 100% скидку на игру для жителей моей и соседней страны.

38
igrokboy

Поддерживаю. Хорошие компании, ещё бы озвучку как Сони одновременно выпускать, цены бы не было.

1
Dark1994

Поиграл часик, вроде ничего так, атмосферно) оптимизация непонятная, фризит на секунду периодически ни с хрена=/

9
Bob Mlka

ничего так,как херота

-6
chmonya007
7
Пользователь ВКонтакте

Ремейк огонь🤘 // Константин Игоревич

4
MistaSpider

Ремейк вышел отличный. Шикарное возвращение любимой серии

4
Art Borsic

Ну попробуем, никогда в эту игру не играл.

1
Bob Mlka

лучше бы и не пробовал,нашелся тут

-20
Art Borsic Bob Mlka

Токсик какой-то, иди чтоль передёрни себе или кому-то.

9
cthulhu42

Наиграл 6 часов примерно. Пока огонь. Если до конца так будет то круто.

1
Денис Сидоров 5

Оптимизация огонь ,идёт на средних даже на старом ведре и никакие AVX не надо)))) музыкальное сопровождение топ, лучше чем в оригинале. Блуберы молодцы смогли в оптимизон да ещё на Ue 5

0
cuckold

Чет, не понятно. На трекерах жалуются, что на 3060 на минимальных лагает. Я закачку сразу дропнул.

0
Blayzz cuckold

У меня ti я на ультра играю, норм) 60-8

0
zombijaic cuckold

На трекерах вечно ноют без дела, это норма

2
Денис Сидоров 5 cuckold

Качай, норм у тебя всё будет, но в игре фризы какие то имеются

0
boevayakiska cuckold

В игре встречаются статеры, но фпс в целом довольно высокий даже на средних ПК в 2к разрешении и на максимальных настройках, при условии что DLSS включён конечно. Если залочить фпс то игра идёт плавно.

0
Alex Dark22

Игра мне понравилась, есть поддержка Dualsense, хороший звук 5.1, хорошая графика. Но как и в других играх UE5, некоторые текстуры мутные, но большинство в целом нормальные. Игре не хватает генератора кадров, она довольно требовательная. Есть мелкие косяки, как кратковременное дрожание тумана, и прочие мелкие артефакты. Дрова под игру Nvidia еще не выпустила. К слову, эпические настройки не максимальные, надо вручную шейдеры ставить максимальные,в эпиках они на высоких. На 4090 в 4к в среднем 80-90 DLSSQ

0
SULIK 712

отличный ремейк,атмосфера передана хорошо

0
Ди Гы

Мне интерестно, как себя чувствую "недовольные" которые жаловались на отсутствие аки "тумана/атмосферы/а и вообще 2001 года версия реалистичнее/ремейк это треш она не окупит разработку и т.п." по трейлерам? Я не любитель злоратствовать, просто интересно...... Понимаю что основной релиз будет 8го, но те кто обладает Delux изданием уже восхищаются. Как же так? А хотя подождите, сейчас полетят тейки про "отзывы же подкупили".

0
Scorpion_GamePlay

Благодарить нужно только игроков, вы для них делаете. А они опять каких-то самопровозглашённых критиков благодарят.

0
OakSorcerer

Критики, почти как певцы и политики, только название другое.

0
Alex Dark22

Поиграл, атмосфера шикарная, для меня это видимо игра года, куплю в коллекцию в Стиме. Надеюсь будут Dlc, и патчами добавят Fg и исправят мелкие баги.

Ещё будет русская озвучка от Game voice.

-2
Brian Alameda

Они продают игру критикам и рецензентам? На игроков им насрать?

-6
SEV DRAKE

А ничего что геймеры будут играть 8 октября, а сегодня только 6.

0
SULIK 712

вообще то сегодня и игроки изи могут играть,те кто предзаказал дэлюкс издание

0
VovanVV1982

игроки купили делюкс и играют. посмотри страницу игры и увидишь

0
Bob Mlka

а на игроков пофиг типа?

-6
r23dom

а что то геймеры пишут, что далеко не хорош, и уже обвиняют в подкупе многих ютуберов, просто скупать игровые издания уже видимо мало

-12
-Zion-

Ни кто не пишет, наброс это всё.

-2
Freund Benno

Кто че там плохо пишет, они с тобой в одной комнате?

5
Bob Mlka Freund Benno

как же много,тыща человек.

-4
r23dom Freund Benno

я бы не особо доверял, пресухам

0
Freund Benno r23dom

Ранний доступ у делюкс издания а не прессы, обычные люди играют и отзывы в стим ставят

1