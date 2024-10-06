Команда Bloober Team поблагодарила рецензентов за положительный прием ремейка Silent Hill 2

Команда Bloober Team поблагодарила рецензентов за положительные отзывы о ремейке Silent Hill 2, который недавно был представлен публике. Пресса практически единогласно поддержала новый проект Konami, отметив его качество и верное воссоздание атмосферы оригинала.

Творческий директор Bloober Team Матеуш Ленарт поделился своей радостью в соцсети X, заявив: «Создание этой игры стало самым большим вызовом в моей карьере разработчика. Я рад, что смог принять участие в проекте и благодарен Konami за поддержку».

Геймеры тоже активно поздравили польскую команду, отметив, что они проделали отличную работу над ремейком культовой игры. Выход Silent Hill 2 Remake ожидается 8 октября 2024 года на PS5 и ПК, но игра уже доступна для бесплатного скачивания так как не имеет защиты Denuvo.