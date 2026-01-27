Композитор Silent Hill о серии: ужас вторичен, главное - эмоции и внутренняя красота мира

Композитор Акира Ямаока, творец атмосферной музыки для Silent Hill с самого первого выпуска 1999 года, рассказал о философии серии в интервью. По его словам, основное в Silent Hill — не страх и тревога, а эмоции и красота, скрытая в мрачном мире.

«Для меня Silent Hill — это не просто страх и тревога. В франшизе много элементов, которые вызывают эмоции, когда мы видим что-то красивое, и думаем: «Вау, это действительно красиво»», — говорит Ямаока.

Он объяснил, что музыка играет ключевую роль в создании сложного эмоционального опыта: новые композиции для ремейка Silent Hill 2, включая трек «Moth Mary», переплетают старые темы с мягкими мелодиями и вокалом, вызывая одновременно тревогу и нежность.

«Эмоциональная реакция очень важна для мира Silent Hill. Это не просто однонаправленная эмоция. Иногда мы видим что-то, что вызывает страх или тревогу, но в этом опыте мы одновременно улавливаем красоту», — добавляет композитор.

Ямаока подчеркивает, что эмоциональная сложность и противоречивые чувства — это то, что делает Silent Hill уникальным среди хоррор-франшиз, и объясняет, почему серия остается культовой почти 30 лет.