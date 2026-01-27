Композитор Silent Hill о серии: ужас вторичен, главное - эмоции и внутренняя красота мира

Композитор Акира Ямаока, творец атмосферной музыки для Silent Hill с самого первого выпуска 1999 года, рассказал о философии серии в интервью. По его словам, основное в Silent Hill — не страх и тревога, а эмоции и красота, скрытая в мрачном мире.
«Для меня Silent Hill — это не просто страх и тревога. В франшизе много элементов, которые вызывают эмоции, когда мы видим что-то красивое, и думаем: «Вау, это действительно красиво»», — говорит Ямаока.
Он объяснил, что музыка играет ключевую роль в создании сложного эмоционального опыта: новые композиции для ремейка Silent Hill 2, включая трек «Moth Mary», переплетают старые темы с мягкими мелодиями и вокалом, вызывая одновременно тревогу и нежность.
«Эмоциональная реакция очень важна для мира Silent Hill. Это не просто однонаправленная эмоция. Иногда мы видим что-то, что вызывает страх или тревогу, но в этом опыте мы одновременно улавливаем красоту», — добавляет композитор.
Ямаока подчеркивает, что эмоциональная сложность и противоречивые чувства — это то, что делает Silent Hill уникальным среди хоррор-франшиз, и объясняет, почему серия остается культовой почти 30 лет.
Серия была в застое большую часть времени за эти 30 лет это раз. И кроме первой части там ничего стоящего это два. В первой части у героя была мотивация идти вперед не смотря на абсурдность происходящего. В остальных частях уже полная наркомания с якобы "глубоким смыслом".
27 лет, а не 30. Первый сх вышел в 1999-м
Да там плюс минус для кого то в виду возраста не имеет значения. Суть я сказал.
С тобой, Акира, не согласен режиссер экранизаций.
Полностью согласен, правильная музыка очень сильные эмоции вызывает, к примеру будет сказано не в тему) в Cyberpunk музыка поставлена шикарно, особенно в концовке
Всё правда. Главное красота передаваемых эмоций. Ужас всегда вторичен для такого рода игр и, я бы сказал, ужас в принципе необязателен. Хоррор игры не должны пугать. Они должны дарить яркие красивые эмоции. Точка.
СХ в целом мало нравится, из-за своего окультизма
в Музыкальное сопровождение — половина игры, считай. Акира прав
Все сайленты для меня хороши и интересны по своему,раньше умели делать взрослые игры с меткой 18+ , ну кроме f конечно)))