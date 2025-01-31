Konami фиксирует рекордную прибыль, полученную благодаря ремейку Silent Hill 2 и другим играм

Японская Konami опубликовала свой последний финансовый отчет за последние девять месяцев финансового года (с апреля по декабрь), который заканчивается в марте 2025 года, показав рост продаж и операционной прибыли.

Согласно отчету, одной из игр, которая способствовала такому росту, стала Silent Hill 2 Remake. Хоррорв на выживание доступен на рынке с октября, и в первые дни было продано 1 миллион копий, а недавно их число достигло 2 миллионов.

Помимо Silent Hill 2 Remake, спортивные игры компании также показали отличные результаты, особенно eBaseball: MLB Pro Spirit и Professional Baseball Spirits 2024-2025, в то время как Efootball зарегистрировала более 800 миллионов загрузок на всех платформах.

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