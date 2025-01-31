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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 920 оценок

Konami фиксирует рекордную прибыль, полученную благодаря ремейку Silent Hill 2 и другим играм

monk70
Новости

Японская Konami опубликовала свой последний финансовый отчет за последние девять месяцев финансового года (с апреля по декабрь), который заканчивается в марте 2025 года, показав рост продаж и операционной прибыли.

Согласно отчету, одной из игр, которая способствовала такому росту, стала Silent Hill 2 Remake. Хоррорв на выживание доступен на рынке с октября, и в первые дни было продано 1 миллион копий, а недавно их число достигло 2 миллионов.

Помимо Silent Hill 2 Remake, спортивные игры компании также показали отличные результаты, особенно eBaseball: MLB Pro Spirit и Professional Baseball Spirits 2024-2025, в то время как Efootball зарегистрировала более 800 миллионов загрузок на всех платформах.

Подробности:

  • Чистые продажи: 310,829 млрд иен (рост на 22,8% по сравнению с предыдущим годом)
  • Прибыль от бизнеса: 817,143 млрд иен (рост на 38,7% по сравнению с предыдущим годом)
  • Операционная прибыль: 86,7 млрд иен (рост на 45,5% по сравнению с предыдущим годом)
  • Чистая прибыль: 63,110 млрд иен (рост на 41,8% по сравнению с предыдущим годом)
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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Roayal cat

Тут даже не столько в прибыли сколько в доверии публики. А это очень влияет на продажи новых проектов. Какое настроение аудитории было в начале и после релиза. Поляки воистину сотворили им чудо.

4
Ярослав Я

Оригинальную Silent Hill 2 не играл. Но ремейк понравился. Теперь очередь первой части.

1
666ANUBIS666

А кто-то орёт, что из-за отсутствия денувы падают продажи

1
Александр Гоголев

Отличный ремейк получился. Но обида за P.T. все равно остается.

0
Ashley33

Потому что выпустили наконец хоть что то... Им говорили - выпускайте мгс6, кастлу новую, тот же сайлент - нет мы будем заниматься игровыми автоматами...

0
Onisus

Искренне рад за них.
Надеюсь порадуют и другими будущими проэктами.

0
Чебурешник

минус игры в том, что очень однобразные враги и примерно всю игру надо однообразно долбить их палкой, в том же дед спейс есть расчлененка и не надоедает перепроходить

-6
matrixua

какие таланты пропадют иди сразу в морг работать че уж там

0
Retro_Gamer91

Ну так то да. Тащит атмосфера и персонажи.

1
MrDork

минус игры в том, что очень однобразные враги и примерно всю игру надо однообразно долбить их плазменым резаком, в том же думе есть расчленёнка с миком гордоном и не надоедает перепроходить

0