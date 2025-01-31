Konami фиксирует рекордную прибыль, полученную благодаря ремейку Silent Hill 2 и другим играм

Японская Konami опубликовала свой последний финансовый отчет за последние девять месяцев финансового года (с апреля по декабрь), который заканчивается в марте 2025 года, показав рост продаж и операционной прибыли.
Согласно отчету, одной из игр, которая способствовала такому росту, стала Silent Hill 2 Remake. Хоррорв на выживание доступен на рынке с октября, и в первые дни было продано 1 миллион копий, а недавно их число достигло 2 миллионов.
Помимо Silent Hill 2 Remake, спортивные игры компании также показали отличные результаты, особенно eBaseball: MLB Pro Spirit и Professional Baseball Spirits 2024-2025, в то время как Efootball зарегистрировала более 800 миллионов загрузок на всех платформах.
Подробности:
- Чистые продажи: 310,829 млрд иен (рост на 22,8% по сравнению с предыдущим годом)
- Прибыль от бизнеса: 817,143 млрд иен (рост на 38,7% по сравнению с предыдущим годом)
- Операционная прибыль: 86,7 млрд иен (рост на 45,5% по сравнению с предыдущим годом)
- Чистая прибыль: 63,110 млрд иен (рост на 41,8% по сравнению с предыдущим годом)
Тут даже не столько в прибыли сколько в доверии публики. А это очень влияет на продажи новых проектов. Какое настроение аудитории было в начале и после релиза. Поляки воистину сотворили им чудо.
Оригинальную Silent Hill 2 не играл. Но ремейк понравился. Теперь очередь первой части.
А кто-то орёт, что из-за отсутствия денувы падают продажи
Отличный ремейк получился. Но обида за P.T. все равно остается.
Потому что выпустили наконец хоть что то... Им говорили - выпускайте мгс6, кастлу новую, тот же сайлент - нет мы будем заниматься игровыми автоматами...
Искренне рад за них.
Надеюсь порадуют и другими будущими проэктами.
минус игры в том, что очень однобразные враги и примерно всю игру надо однообразно долбить их палкой, в том же дед спейс есть расчлененка и не надоедает перепроходить
какие таланты пропадют иди сразу в морг работать че уж там
Ну так то да. Тащит атмосфера и персонажи.
минус игры в том, что очень однобразные враги и примерно всю игру надо однообразно долбить их плазменым резаком, в том же думе есть расчленёнка с миком гордоном и не надоедает перепроходить