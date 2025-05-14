Konami отчиталась о рекордной прибыли - лучший финансовый год за десятилетие

Konami продолжает уверенное возвращение в игровую индустрию, и результаты за прошлый финансовый год стали ярким подтверждением этого. Согласно отчёту за период, завершившийся 31 марта 2025 года, компания зафиксировала лучшую чистую прибыль за последние 10 лет — ¥74,7 млрд (около $509 млн), что на 26,2% больше, чем в предыдущем году.

Общий доход Konami также впечатлил, достигнув 421,6 млрд иен (~$2,8 млрд), что на 17% выше по сравнению с прошлым годом. Основной вклад в этот успех внесло цифровое подразделение: цифровые игры принесли компании почти ¥100 млрд (около $679 млн), показав рост в 25% год к году.

Одним из главных катализаторов финансового рывка стал ремейк Silent Hill 2, разработанный студией Bloober Team. Успешный релиз не только обеспечил мощный старт продаж, но и стал настоящим хитом на PS5, разойдясь тиражом более 2 миллионов копий. Игра получила признание критиков и попала в список номинантов на игру года (GOTY).

Помимо этого, серия Silent Hill превысила планку 11,5 млн проданных копий, а Yu-Gi-Oh! достигла впечатляющего тиража в 32,3 миллиона по всему миру. Сектор цифровых развлечений и игр составил около 75% от общего дохода компании.

На фоне этого успеха акции Konami за последний год почти удвоились в цене, а впереди — выход новых игр по франшизе Metal Gear, что делает будущее компании весьма перспективным.