Konami отчиталась о высоких продажах серии Silent Hill - ремейк Silent Hill 2 достиг отметки в 6 миллионов игроков

Возрождение культовой франшизы хорроров Silent Hill от Konami определенно можно назвать успешным и прибыльным. Сегодня японское издательство опубликовало официальный отчет, раскрывающий впечатляющие коммерческие успехи сразу двух последних релизов во вселенной "тихого холма".

Безусловным флагманом перезапуска стал долгожданный ремейк Silent Hill 2. Согласно опубликованным данным, на конец апреля 2026 года в переосмыслении нетленной классики успело поучаствовать свыше 6 миллионов игроков по всему миру. В отчете уточняется, что в этот впечатляющий показатель входят как проданные физические диски и цифровые копии, так и геймеры, опробовавшие проект в рамках подписочных сервисов. По заявлениям издателя, колоссальная аудитория тепло встретила игру, высоко оценив не только аудиовизуальный апгрейд за счет новейших технологий движка, но и существенное расширение привычных зон для исследования, а также переработанную боевую систему.

Отличные показатели продемонстрировала и абсолютно новая сюжетная ветка франшизы. Silent Hill f, вышедшая на ПК и консолях осенью прошлого года, преодолела рубеж в 2 миллиона отгруженных и проданных по всему миру копий. Первая часть в истории серии, чье действие было перенесено из Америки в таинственную японскую деревню Эбисугаока, снискала высокое признание у критиков. Игра стала хитом локальных премий, завоевав звание «Игры года» по версии профильных медиа вроде IGN Japan, а также засветилась в шорт-листах The Game Awards.

Интерес к проекту был обеспечен нетипичным сеттингом, а также проработанным сценарием от мастера визуальных новелл Рюкиси07 и тревожным саундтреком от дуэта Кенсукэ Инагэ и ветерана Акиры Ямаоки. История выживания старшеклассницы Хинако Симидзу в охваченном туманом поселении нашла мощный отклик у любителей психологических триллеров.

Отмечая миллионные успехи серии, руководство Konami объединило два последних хита в цифровое издание Dual Pack, позволив тем самым расширить охват фанатской базы в рамках весенне-летнего релизного затишья. Очевидно, что актуальная ставка японского гиганта на возвращение к масштабным одиночным хоррорам полностью оправдывает себя, доказывая, что бренд Silent Hill всё ещё обладает огромным весом в игровой индустрии.