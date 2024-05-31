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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.2 1 182 оценки

Konami показала 13 минут игрового процесса ремейка Silent Hill 2

monk70
Новости

Konami поделилась видео, демонстрирующее 13 минут игрового процесса ремейка Silent Hill 2. В видео показано, как главный герой Джеймс Сандерленд бродит по улицам Сайлент Хилла, прежде чем войти и исследовать больницу Брукхейвен. В нем также показаны бои с различными монстрами, включая культовых медсестер. В конце Джеймс встречает 12-летнюю Лору, которая убегает от него, когда приближается монстр.

Кадры также, по-видимому, подтверждают предыдущие сообщения о том, что Джеймсу сделали макияж, чтобы он выглядел моложе, чем в оригинальном трейлере, показанном для ремейка.

На презентации State of Play от Sony было объявлено, что Silent Hill 2 выйдет на PlayStation 5 и ПК 8 октября 2024 года.

Bloober Team записала отдельное сообщение, сопровождающее игровой процесс, в котором объяснила, насколько важен проект для команды. Студия объяснила, что переход от фиксированных камер к полноценной камере от третьего лица был «сложной задачей», но позволил игрокам увидеть больше мира.

Игроки, оформившие предварительный заказ на стандартное издание игры, получат маску собаки Миры и маску кролика Робби для своего персонажа. Также будет выпущено издание Deluxe Edition игры, которое включает в себя цифровой артбук, цифровой саундтрек и маску Пирамидоголового для Джеймса, сделанную из коробки из-под пиццы. Оно также предоставит доступ к игре на два дня раньше.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Tiberius684

Вместо того, чтобы поэкспериментировать с новыми костюмами для главных героев, на примере резика, разрабы решили включить упоротых мододелов и дать нам то, что мы заслужили.)))

5
Пользователь ВКонтакте

Не хватает фирменного скейтборда с принтом // Виталий Бобрышев

0
JEKABRAZZ

Заметил сейчас "модно" в Deluxe кидать мусор всякий. А ведь не так давно на Season Pass жаловались, оказывается это была неслыханная щедрость.

0
VIGITAL1

UE5 раскрывается на 3:05

2
JEKABRAZZ

Люблю сурвайвор хорроры, но не один Silent Hill так и не прошел. Пытался играть в 1й, 2й, Homecoming, не лежит душа и все. Может хоть с ремейка вольюсь в серию.

1
tvorog8088

Разок можно будет пройти.

0
SleepyGamer

Выглядит уже получше. Хотя не мешало бы еще поработать над анимациями.

0
VIGITAL1

Согласен,на многое можно закрыть глаза.Но анимации местами такие...отправляет прямиком на 20 лет назад.

0
VIGITAL1

Смех,смехом...а 20 лет назад анимации то лучше делали

0
YgrekD

Прошёл с 1-ой по 4-ую частей, + Homecoming. Щас потихоньку прохожу "Origins" на PSP-эмуляторе и "Shattered Memories". Прошёл ещё и "P.T." - 3 разные версии. Посмотрим что у них получилось.

0
Cryptocurrencyhead

Ничего не жду от ремейка ,но будут проходить его обязательно, потому что оригинал пропустил.

Мне все нравилось еще при первом показе, не говоря уже за сейчас.

-2
Cryptocurrencyhead

4DE ты за..пал хейтить SH2R и сравнивать c RE, дай игре шанс.

Сравнение с алоне в моменте, это вообще фейспалм.

-2
SULIK 712

да он скуф-истеричка,кроме резидента ничего не знает

-2
Kaburagi

Думаю, чё всё так убого выглядит, а это же для соснулей эксклюзиф, ахаха

-6
Cryptocurrencyhead

Уверен. А в стиме предзаказ что делает?

0