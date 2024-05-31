Konami показала 13 минут игрового процесса ремейка Silent Hill 2

Konami поделилась видео, демонстрирующее 13 минут игрового процесса ремейка Silent Hill 2. В видео показано, как главный герой Джеймс Сандерленд бродит по улицам Сайлент Хилла, прежде чем войти и исследовать больницу Брукхейвен. В нем также показаны бои с различными монстрами, включая культовых медсестер. В конце Джеймс встречает 12-летнюю Лору, которая убегает от него, когда приближается монстр.
Кадры также, по-видимому, подтверждают предыдущие сообщения о том, что Джеймсу сделали макияж, чтобы он выглядел моложе, чем в оригинальном трейлере, показанном для ремейка.
На презентации State of Play от Sony было объявлено, что Silent Hill 2 выйдет на PlayStation 5 и ПК 8 октября 2024 года.
Bloober Team записала отдельное сообщение, сопровождающее игровой процесс, в котором объяснила, насколько важен проект для команды. Студия объяснила, что переход от фиксированных камер к полноценной камере от третьего лица был «сложной задачей», но позволил игрокам увидеть больше мира.
Игроки, оформившие предварительный заказ на стандартное издание игры, получат маску собаки Миры и маску кролика Робби для своего персонажа. Также будет выпущено издание Deluxe Edition игры, которое включает в себя цифровой артбук, цифровой саундтрек и маску Пирамидоголового для Джеймса, сделанную из коробки из-под пиццы. Оно также предоставит доступ к игре на два дня раньше.
Вместо того, чтобы поэкспериментировать с новыми костюмами для главных героев, на примере резика, разрабы решили включить упоротых мододелов и дать нам то, что мы заслужили.)))
Не хватает фирменного скейтборда с принтом // Виталий Бобрышев
Заметил сейчас "модно" в Deluxe кидать мусор всякий. А ведь не так давно на Season Pass жаловались, оказывается это была неслыханная щедрость.
UE5 раскрывается на 3:05
Люблю сурвайвор хорроры, но не один Silent Hill так и не прошел. Пытался играть в 1й, 2й, Homecoming, не лежит душа и все. Может хоть с ремейка вольюсь в серию.
Разок можно будет пройти.
Выглядит уже получше. Хотя не мешало бы еще поработать над анимациями.
Согласен,на многое можно закрыть глаза.Но анимации местами такие...отправляет прямиком на 20 лет назад.
Смех,смехом...а 20 лет назад анимации то лучше делали
Прошёл с 1-ой по 4-ую частей, + Homecoming. Щас потихоньку прохожу "Origins" на PSP-эмуляторе и "Shattered Memories". Прошёл ещё и "P.T." - 3 разные версии. Посмотрим что у них получилось.
Ничего не жду от ремейка ,но будут проходить его обязательно, потому что оригинал пропустил.
Мне все нравилось еще при первом показе, не говоря уже за сейчас.
4DE ты за..пал хейтить SH2R и сравнивать c RE, дай игре шанс.
Сравнение с алоне в моменте, это вообще фейспалм.
да он скуф-истеричка,кроме резидента ничего не знает
Думаю, чё всё так убого выглядит, а это же для соснулей эксклюзиф, ахаха
Уверен. А в стиме предзаказ что делает?