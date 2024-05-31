Konami показала 13 минут игрового процесса ремейка Silent Hill 2

Konami поделилась видео, демонстрирующее 13 минут игрового процесса ремейка Silent Hill 2. В видео показано, как главный герой Джеймс Сандерленд бродит по улицам Сайлент Хилла, прежде чем войти и исследовать больницу Брукхейвен. В нем также показаны бои с различными монстрами, включая культовых медсестер. В конце Джеймс встречает 12-летнюю Лору, которая убегает от него, когда приближается монстр.

Кадры также, по-видимому, подтверждают предыдущие сообщения о том, что Джеймсу сделали макияж, чтобы он выглядел моложе, чем в оригинальном трейлере, показанном для ремейка.

На презентации State of Play от Sony было объявлено, что Silent Hill 2 выйдет на PlayStation 5 и ПК 8 октября 2024 года.

Bloober Team записала отдельное сообщение, сопровождающее игровой процесс, в котором объяснила, насколько важен проект для команды. Студия объяснила, что переход от фиксированных камер к полноценной камере от третьего лица был «сложной задачей», но позволил игрокам увидеть больше мира.

Игроки, оформившие предварительный заказ на стандартное издание игры, получат маску собаки Миры и маску кролика Робби для своего персонажа. Также будет выпущено издание Deluxe Edition игры, которое включает в себя цифровой артбук, цифровой саундтрек и маску Пирамидоголового для Джеймса, сделанную из коробки из-под пиццы. Оно также предоставит доступ к игре на два дня раньше.