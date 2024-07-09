Konami показала альтернативный облик главного героя в ремейке Silent Hill 2

Обновленное издание культового хоррора Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team принесет с собой не только переработанную визуальную часть и улучшенный геймплей. В ремейке игры появится целый ряд дополнительных возможностей, одна из которых касается кастомизации персонажей. В Konami решили наглядно продемонстрировать эту особенность проекта, опубликовав свежий ролик с главным героем в дополнительном наряде.

Как подчеркнули создатели ремейка, настройки кастомизации персонажа будут отображаться во всех аспектах проекта. Игроки увидят выбранный наряд как в обычном игровом процессе, так и во время кат-сцен. Представленный ролик как раз показывает знаменитую сцену в туалете, где персонаж использует забавную маску собаки.

Получить эту маску вместе с другими альтернативными образами главного героя можно в качестве бонуса за оформление предзаказа новой Silent Hill 2. Также их можно будет разблокировать по ходу прохождения игры, выполняя различные испытания.

Тем временем на прилавках магазинов появились физические издания ремейка Silent Hill 2. На обложках игры можно увидеть обновленный образ Марии, который, кажется, пострадал не так сильно, как образ Анжелы.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на ПК и консолях 8 октября 2024 года.