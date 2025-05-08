Konami: продажи франшизы Silent Hill достигли 11,5 миллионов копий, а Metal Gear - 62,9 миллионов

Японское издательство Konami поделилось обновленными данными о продажах ряда своих франшиз.

Konami сообщила о том, что на март 2025 года продажи франшизы Silent Hill достигли 11,5 миллиона копий. Последний раз Konami отчитывалась о продажах серии в конце 2018 года - на тот момент было продано 9 миллионов копий франшизы.

Количество проданных копий заметно выросло благодаря ремейку Silent Hill 2, который продался тиражом в 2 миллионов копий за 3 месяца с момента релиза игры. В этом году франшиза может вновь заметно улучшить результат благодаря скорому выходу Silent Hill f.

В свою очередь продажи серии Metal Gear достигли впечатляющей цифры в 62,9 миллионов копий, а продажи франшиз Momotaro Dentetsu и Yu-Gi-Oh! достигли 18,9 и 32,3 миллиона копий.