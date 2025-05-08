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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.9 3 235 оценок

Konami: продажи франшизы Silent Hill достигли 11,5 миллионов копий, а Metal Gear - 62,9 миллионов

AceTheKing AceTheKing

Японское издательство Konami поделилось обновленными данными о продажах ряда своих франшиз.

Konami сообщила о том, что на март 2025 года продажи франшизы Silent Hill достигли 11,5 миллиона копий. Последний раз Konami отчитывалась о продажах серии в конце 2018 года - на тот момент было продано 9 миллионов копий франшизы.

Количество проданных копий заметно выросло благодаря ремейку Silent Hill 2, который продался тиражом в 2 миллионов копий за 3 месяца с момента релиза игры. В этом году франшиза может вновь заметно улучшить результат благодаря скорому выходу Silent Hill f.

В свою очередь продажи серии Metal Gear достигли впечатляющей цифры в 62,9 миллионов копий, а продажи франшиз Momotaro Dentetsu и Yu-Gi-Oh! достигли 18,9 и 32,3 миллиона копий.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
MORDORR
'' продажи франшизы Silent Hill достигли 11,5 миллионов копий ''

Ну сейчас подскочат цены на туалетную бумагу.

Инфеpно

Серъёзно, на всю серию так мало проданных копий? Слабовато. Только основная серия включает 8 игр + 1 ремейк и всего 11,5 лямов копий...