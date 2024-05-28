Konami проведёт трансляцию по Silent Hill на этой неделе: на ней поделятся новостями об играх и фильмах

Компания Konami объявила, что скоро состоится новая трансляция Silent Hill Transmission. В рамках данной трансляции компания собирается поделиться новостями по франшизе Silent Hill. Кроме того, компания покажет новый мерч для поклонников серии.

Bloober Team, создатели ремейка Silent Hill 2, тоже приглашают пользователей на Silent Hill Transmission - возможно, что именно там студия поделится новыми подробностями игры, в том числе датой выхода. Кроме того, Konami подробнее расскажет про предстоящий фильм "Возвращение в Сайлент Хилл".

Silent Hill Transmission пройдет 31 мая в 02:00 по московскому времени на официальном Youtube-канале франшизы.