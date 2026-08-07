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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.9 3 892 оценки

Konami расследует проблемы с производительностью Silent Hill 2 на PS5

monk70 monk70

Компания Konami подтвердила, что расследует сообщения о проблемах с режимом производительности, затрагивающих версии Silent Hill 2 для PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro после выхода патча 1.07.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, издатель сообщил:

Мы хотели бы подтвердить, что нам известно о недавних проблемах, затрагивающих режим производительности на PS5 и PS5 Pro в Silent Hill 2 после патча 1.07. Наша команда в настоящее время расследует эти проблемы и ищет потенциальные решения.

Спасибо за ваше терпение и понимание. Мы поделимся дополнительной информацией, как только она станет доступна.

Патч 1.07 был выпущен для улучшения производительности игры в обоих графических режимах, а также для устранения ряда визуальных проблем. Согласно официальным примечаниям к патчу, обновление внесло улучшения в отрисовку тумана, уменьшило мерцание теней и другие визуальные сбои, минимизировало визуальные артефакты, связанные с движением, и включило в себя более широкие улучшения качества изображения.

Несмотря на эти изменения, игроки начали сообщать о новых проблемах, затрагивающих режим производительности после установки обновления, что побудило Konami к последнему ответу.

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Комментарии:  19
Ваш комментарий
Egik81

Эхх и снова кривое бабкино железо не работает на прямом движке UE5. Я думаю все знают о проблема красного железа и с этой версией движка... Например, как раз именно в этой самой игре. Ибо она использует активно систему люмен, например. Как говорится экономия всегда выходит боком. Вы только об этом амдешником не говорите, а то у них снова полыхнёт. Они мне все больше напоминают кое-кого за окном. Впрочем возможно это последствия того что у них бывает когда они за окном.))

18
A E


дело закрыто

15
CRAZY rock GAME

Это конечно прикольно что они проблемы исправляют, но это надо было делать сразу, а не спустя 2 года когда игру уже все прошли

7
Expansive Ulmer

А на ПК что идеально все? Раследовать не нужно?)

4
physx0

UE5 вот вам вся проблема .