Konami расследует проблемы с производительностью Silent Hill 2 на PS5

Компания Konami подтвердила, что расследует сообщения о проблемах с режимом производительности, затрагивающих версии Silent Hill 2 для PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro после выхода патча 1.07.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, издатель сообщил:

Мы хотели бы подтвердить, что нам известно о недавних проблемах, затрагивающих режим производительности на PS5 и PS5 Pro в Silent Hill 2 после патча 1.07. Наша команда в настоящее время расследует эти проблемы и ищет потенциальные решения.



Спасибо за ваше терпение и понимание. Мы поделимся дополнительной информацией, как только она станет доступна.

Патч 1.07 был выпущен для улучшения производительности игры в обоих графических режимах, а также для устранения ряда визуальных проблем. Согласно официальным примечаниям к патчу, обновление внесло улучшения в отрисовку тумана, уменьшило мерцание теней и другие визуальные сбои, минимизировало визуальные артефакты, связанные с движением, и включило в себя более широкие улучшения качества изображения.

Несмотря на эти изменения, игроки начали сообщать о новых проблемах, затрагивающих режим производительности после установки обновления, что побудило Konami к последнему ответу.