Konami сообщает о рекордной годовой прибыли - в том числе благодаря успеху ремейка Silent Hill 2

Компания Konami подвела итоги прошедшего финансового года, который завершился 31 марта 2025 года. Она показала исторический максимум по всем основным финансовым показателям, включая выручку и прибыль.

Основные результаты за год:

Выручка - 282,5 миллиардов йен (+23,3% по сравнению с предыдущим годом);

Операционная прибыль - 78,8 миллиардов йен (+32,1%);

Обычная прибыль - 79,3 миллиардов йен (+30,8%);

Чистая прибыль - 57,5 миллиардов йен (+34,4%).

На фоне устойчивого роста Konami также в четвёртый раз подряд повысила зарплаты сотрудникам. Это укрепило её репутацию и позволило войти в число наиболее привлекательных работодателей в Японии.

Сильнее всего на успех повлияли продажи ремейка Silent Hill 2, который разошёлся тиражом свыше 2 миллионов копий по всему миру, а также популярность мобильной игры eFootball, которой удается удерживать внимание игроков уже более 8 лет.