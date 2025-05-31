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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 3 286 оценок

Konami сообщает о рекордной годовой прибыли - в том числе благодаря успеху ремейка Silent Hill 2

AceTheKing AceTheKing

Компания Konami подвела итоги прошедшего финансового года, который завершился 31 марта 2025 года. Она показала исторический максимум по всем основным финансовым показателям, включая выручку и прибыль.

Основные результаты за год:

  • Выручка - 282,5 миллиардов йен (+23,3% по сравнению с предыдущим годом);
  • Операционная прибыль - 78,8 миллиардов йен (+32,1%);
  • Обычная прибыль - 79,3 миллиардов йен (+30,8%);
  • Чистая прибыль - 57,5 миллиардов йен (+34,4%).

На фоне устойчивого роста Konami также в четвёртый раз подряд повысила зарплаты сотрудникам. Это укрепило её репутацию и позволило войти в число наиболее привлекательных работодателей в Японии.

Сильнее всего на успех повлияли продажи ремейка Silent Hill 2, который разошёлся тиражом свыше 2 миллионов копий по всему миру, а также популярность мобильной игры eFootball, которой удается удерживать внимание игроков уже более 8 лет.

3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Сайлент 2 у них получился действительно идеальным в плане погружения в атмосферу туманного игрока, с красивым графонием, сюжетом героя - его отчаянного мировоззрения в поисках истины, идеальной оптимизацией🤗 Что не скажешь про такие игры, которые реально для укуренных, типа Квантикум, Алан 2, Контра. Надеюсь, что новый ремейк какой-нибудь из частей Сайлента будут таким же грандиозным, что захочется её тоже пройти три раза, как и второй ремейк🙏 // Nvidia Power

6
Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

BrightLazarus

успех ужасный на 3060 лагает ужасно

3
qDan

На фоне западных помоев, которые густой рекой льются который год, япошки конечно хорошо поднялись - тут и Резики с Монстрхантерами, и Финалка, и Якудза, даже Сайлент Хилл воскрес.

Жаль только, что большая часть последних игр - это перезапуск старья, но уж лучше так, чем ленивые ремастеры Хоризона или Ждалкера.

1
Mark500

А рекордная прибыль не позволяет вложить немного денег на улучшение оптимизации???!!! Статтеры до сих пор не исправили. Совесть то должна быть какая то!

1
Kenn1y

Пусть теперь ремейк 3 делают.

Grognac

ты чего???Лучше самой первой части..нужен ремейк