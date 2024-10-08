Консультант, поработавший над ремейком Silent Hill 2, ранее заявлял, что "мир был бы лучше без геймеров"

Ремейк Silent Hill 2 столкнулся с новой волной обсуждений, на этот раз не из-за графики или геймплейных изменений, а по причине высказываний одного из консультантов проекта — Джейкоба Геллера. Несмотря на то, что ранее игра подвергалась критике, текущие впечатления от ремейка положительные, хотя некоторые фанаты выражают обеспокоенность изменениями в облике персонажей. Геллер, по сути, работает в компании Hit Detection LLC, которая очень похожа на Sweet Baby Inc.
Недавно Геллер, консультировавший работу над ремейком, сообщил в Twitter о своем участии в проекте и положительном опыте сотрудничества с командой. Однако, его прошлые заявления вызывают споры среди фанатов. Несколько лет назад Геллер написал в ответ на вопрос о том, какая идея могла бы сделать мир лучше, что «мир был бы лучше без геймеров». Это высказывание вызвало возмущение у сообщества игроков, особенно на фоне его работы в игровой индустрии.
Ранее Геллер критиковал геймеров, утверждая, что их неприветливое поведение отталкивает девушек от игр. Его прошлые комментарии, несмотря на давность, стали актуальны в контексте его работы над Silent Hill 2, и фэндом задается вопросом, как человек с такими взглядами продолжает работать в индустрии, напрямую
связанной с геймерами.
Если бы не геймеры , то мир бы давно превратился в подобие Парижской Олимпиады .
а кто этому дурачку будет платить зп если не будет геймеров, доходы у компании с неба падать будут?
он просто хочет чтоб были пеймеры, а не геймеры)
Может он имел в виду в другом контексте, просто он прав, парни пристают к девушкам в онлайн играх, я сам пристаю хоть и благородно. Может он токсичных игроков имел ввиду, например если в кс2 не будет поляков и турков, игра станет чуточку лучше
Что значит "приставание"? Невозможно приставать к тому, к физическому воплощению кого не имеешь доступа. Также практически невозможно психологическое приставание в полуанонимной среде, где 99% времени действия всех участников процесса несогласованы: игнорируя добавленные уже как пятнадцать лет инструменты контроля своего окружения в онлайн-играх, ты самостоятельно делаешь выбор в том, чтобы "к тебе приставали, но благородно". Либо нет.
Пофиг на них. Вывести из себя они могут только при твоем согласии с их поведением (например, игнорирование бесплатной системы репортов или кнопки "Заглушить") и в исключительно изначально плохом настроении. Ты же не будешь топить искоренять поляков и турков, правда? Не стоит, поверь мне.
Кстати, ржу с этой борьбы с токсичностью, которая приводит только больше негатива. Борьба с психологией выглядит смешнее и истеричнее борьбы с идеологией бесклассового общества ради стоической защиты рыночной экономики. От кого, правда...
А на деле и то вера, и другое вера.
Если бы твой комент увидел свет в индустрии, то ты бы уже там не работал это точно!) попахивает рассизмом каким то
Заявляю как девушка: от игр отталкивают не геймеры, а то, во что эти игры в последние годы превращаются, в том числе благодаря усилиям таких, как Геллер. И что это за пренебрежение конечным потребителем, то есть, игроками? Это как если бы какой-нибудь производитель пельменей заявлял, что хорошо, если бы людям не надо было питаться. Кому были бы нужны игры и его консультации (которые, впрочем, в любом случае никому не нужны), если бы геймеров не существовало на свете? Как бы он жил? Пришлось бы искать нормальную работу. Из-за одного придурка от игры все равно не откажусь, но такие горе-консультанты бросают тень и на разработчиков, и на весь проект. Сейчас игроки будут под лупой изучать сюжет, чтобы понять, что же эта контора по "разнообразию" там надобавляла, кроме некоторого изменения внешности персонажей. Она же консультировала разработчиков Alan Wake 2, и это заметно. Но на ремейк с готовыми персонажами и их уже известными ролями в сюжете повлиять сложней.
Замените здесь геймеров на евреев, и... ну вы поняли.
Придушить. Найти и придушить.
Это из-за него у Марии такая голова большая,а у Анжелы голова мужчины в парике?)
Да, в его больной фантазии именно этого хотят девушки, и так он привлекает их в эту игру.
А потом плачут что их никуда больше на работу не берут.
Опечатка наверно, он скорее-всего имел "Гей Миры"
это из за него небось анжелла стала толстушкой
Когда в продажах провалятся можно будет на него всё свалить)))
Не провалится, игра уж слишком хороша, да и повесточки нет там, разве что немного изуродовали женских персонажей, хотя надо было страшнее сделать монстров, но не критично, Вы только вдумайтесь за всю игру ни одного негра, ни одного азиата, а бабы с ноги не валят монстров и мужиков, а пищят - визжат и просят защитить Главного героя, который вообще как и положено мужику, попадая в этот трешовый мир даже не ноет не плачет, а тупо идет куда шел, а впервые увидев монстра, тупо проломил ему башку деревяшкой с гвоздями. Тут все как надо..
Дурка.
Игры без геймеров деньги на ветер.
какой-то хмырь что-то кукарекнул
В мире есть насильники, убийцы, педофилы, зоофилы и тд, но да, геймеры худшие из них. // Aukhat Akim
Возможно он является кем-то из вашего списка. На себя же не станет показывать.
Аргумент // Aukhat Akim
игра была бы лучше без Геллера. скорее всего это он испортил походку Джеймса или поучаствовал в цензуре сцены с Пирамидоголовым
Теперь мы знаем, кто изуродовал Анжелку и Марию. Ну и Эдика тоже // Александр Ковалёв
С Анжелкой согласен, но Мария ток лучше стала выглядеть... // Владимир Лупин
С лица может (и то постарела), а шмотки эти из позднего СССР... // Александр Ковалёв
Да нормас шмотки, и не скажу, что постарела, шмотки из оригинала у неё просто были слизаны с Кристины Агилеры, такое...но это вкусовщина уже // Владимир Лупин
Ну так там в целом начало 90-х, ну судя по авто и телевизорам, да и согласно вики действия игры происходят в 1993 году. Так что Шмот в тему.
Почему этим дебилам не прописывают в контракте чтобы те как во время работы над проектом, так и в течение десяти лет с момента релиза не имели права звиздеть своим мнением в соцсетях? Просто чел самый настоящий экстремист и его место в тюрьме.
Где бы он работал если бы не игроки. Благодаря игрокам многие компании всё ещё на плаву. И рот бы ему зашить нужно а то подкузьмит игре.
Спасибо за информация. Теперь я не буду покупать эту игру.
То есть девушки – не геймеры? Или под геймерами подразумевает этот чел исключительно мужчин? Что за скрытый сексизм и очередной борец за девушек? Подкаблучник какой-то...
Куколд скорее. Любитель бобовых.
Мир был бы лучше без консультантов.
и что же ему сделали геймеры? жизнь сломали? надругались? геймеры это эскаписты. но "нормасам" это покоя не дает....
Согласен, все беды от. Гитлер тоже был заядлым геймером
Этот Джейкоб просто копия нашего литовского лидера лгбт