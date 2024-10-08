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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 543 оценки

Консультант, поработавший над ремейком Silent Hill 2, ранее заявлял, что "мир был бы лучше без геймеров"

butcher69
Новости

Ремейк Silent Hill 2 столкнулся с новой волной обсуждений, на этот раз не из-за графики или геймплейных изменений, а по причине высказываний одного из консультантов проекта — Джейкоба Геллера. Несмотря на то, что ранее игра подвергалась критике, текущие впечатления от ремейка положительные, хотя некоторые фанаты выражают обеспокоенность изменениями в облике персонажей. Геллер, по сути, работает в компании Hit Detection LLC, которая очень похожа на Sweet Baby Inc.

Недавно Геллер, консультировавший работу над ремейком, сообщил в Twitter о своем участии в проекте и положительном опыте сотрудничества с командой. Однако, его прошлые заявления вызывают споры среди фанатов. Несколько лет назад Геллер написал в ответ на вопрос о том, какая идея могла бы сделать мир лучше, что «мир был бы лучше без геймеров». Это высказывание вызвало возмущение у сообщества игроков, особенно на фоне его работы в игровой индустрии.

Ранее Геллер критиковал геймеров, утверждая, что их неприветливое поведение отталкивает девушек от игр. Его прошлые комментарии, несмотря на давность, стали актуальны в контексте его работы над Silent Hill 2, и фэндом задается вопросом, как человек с такими взглядами продолжает работать в индустрии, напрямую
связанной с геймерами.

-19
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
KIIIL

Если бы не геймеры , то мир бы давно превратился в подобие Парижской Олимпиады .

20
HUNTER6800

а кто этому дурачку будет платить зп если не будет геймеров, доходы у компании с неба падать будут?

9
RavenW89

он просто хочет чтоб были пеймеры, а не геймеры)

1
Freund Benno

Может он имел в виду в другом контексте, просто он прав, парни пристают к девушкам в онлайн играх, я сам пристаю хоть и благородно. Может он токсичных игроков имел ввиду, например если в кс2 не будет поляков и турков, игра станет чуточку лучше

-20
SheriffKo Freund Benno

Что значит "приставание"? Невозможно приставать к тому, к физическому воплощению кого не имеешь доступа. Также практически невозможно психологическое приставание в полуанонимной среде, где 99% времени действия всех участников процесса несогласованы: игнорируя добавленные уже как пятнадцать лет инструменты контроля своего окружения в онлайн-играх, ты самостоятельно делаешь выбор в том, чтобы "к тебе приставали, но благородно". Либо нет.

например если в кс2 не будет поляков и турков

Пофиг на них. Вывести из себя они могут только при твоем согласии с их поведением (например, игнорирование бесплатной системы репортов или кнопки "Заглушить") и в исключительно изначально плохом настроении. Ты же не будешь топить искоренять поляков и турков, правда? Не стоит, поверь мне.

Кстати, ржу с этой борьбы с токсичностью, которая приводит только больше негатива. Борьба с психологией выглядит смешнее и истеричнее борьбы с идеологией бесклассового общества ради стоической защиты рыночной экономики. От кого, правда...
А на деле и то вера, и другое вера.

1
Юркец Freund Benno

Если бы твой комент увидел свет в индустрии, то ты бы уже там не работал это точно!) попахивает рассизмом каким то

0
Skessa

Заявляю как девушка: от игр отталкивают не геймеры, а то, во что эти игры в последние годы превращаются, в том числе благодаря усилиям таких, как Геллер. И что это за пренебрежение конечным потребителем, то есть, игроками? Это как если бы какой-нибудь производитель пельменей заявлял, что хорошо, если бы людям не надо было питаться. Кому были бы нужны игры и его консультации (которые, впрочем, в любом случае никому не нужны), если бы геймеров не существовало на свете? Как бы он жил? Пришлось бы искать нормальную работу. Из-за одного придурка от игры все равно не откажусь, но такие горе-консультанты бросают тень и на разработчиков, и на весь проект. Сейчас игроки будут под лупой изучать сюжет, чтобы понять, что же эта контора по "разнообразию" там надобавляла, кроме некоторого изменения внешности персонажей. Она же консультировала разработчиков Alan Wake 2, и это заметно. Но на ремейк с готовыми персонажами и их уже известными ролями в сюжете повлиять сложней.

9
obZen

Замените здесь геймеров на евреев, и... ну вы поняли.

3
Макс Макс 007

Придушить. Найти и придушить.

2
Serj77777

Это из-за него у Марии такая голова большая,а у Анжелы голова мужчины в парике?)

1
as1c

Да, в его больной фантазии именно этого хотят девушки, и так он привлекает их в эту игру.

1
Roayal cat

А потом плачут что их никуда больше на работу не берут.

1
VaZZers

Опечатка наверно, он скорее-всего имел "Гей Миры"

1
антон фекалис

это из за него небось анжелла стала толстушкой

0
tvorog8088

Когда в продажах провалятся можно будет на него всё свалить)))

0
as1c

Не провалится, игра уж слишком хороша, да и повесточки нет там, разве что немного изуродовали женских персонажей, хотя надо было страшнее сделать монстров, но не критично, Вы только вдумайтесь за всю игру ни одного негра, ни одного азиата, а бабы с ноги не валят монстров и мужиков, а пищят - визжат и просят защитить Главного героя, который вообще как и положено мужику, попадая в этот трешовый мир даже не ноет не плачет, а тупо идет куда шел, а впервые увидев монстра, тупо проломил ему башку деревяшкой с гвоздями. Тут все как надо..

0
Etteri

Дурка.

0
Лицо со шрамом

Игры без геймеров деньги на ветер.

0
пекабир

какой-то хмырь что-то кукарекнул

0
Пользователь ВКонтакте

В мире есть насильники, убийцы, педофилы, зоофилы и тд, но да, геймеры худшие из них. // Aukhat Akim

0
Ardolon

Возможно он является кем-то из вашего списка. На себя же не станет показывать.

0
Пользователь ВКонтакте Ardolon

Аргумент // Aukhat Akim

0
Инcайдер
«мир был бы лучше без геймеров»

игра была бы лучше без Геллера. скорее всего это он испортил походку Джеймса или поучаствовал в цензуре сцены с Пирамидоголовым

0
Пользователь ВКонтакте

Теперь мы знаем, кто изуродовал Анжелку и Марию. Ну и Эдика тоже // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте

С Анжелкой согласен, но Мария ток лучше стала выглядеть... // Владимир Лупин

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

С лица может (и то постарела), а шмотки эти из позднего СССР... // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Да нормас шмотки, и не скажу, что постарела, шмотки из оригинала у неё просто были слизаны с Кристины Агилеры, такое...но это вкусовщина уже // Владимир Лупин

0
as1c Пользователь ВКонтакте

Ну так там в целом начало 90-х, ну судя по авто и телевизорам, да и согласно вики действия игры происходят в 1993 году. Так что Шмот в тему.

0
Wing42

Почему этим дебилам не прописывают в контракте чтобы те как во время работы над проектом, так и в течение десяти лет с момента релиза не имели права звиздеть своим мнением в соцсетях? Просто чел самый настоящий экстремист и его место в тюрьме.

0
SOLUS5678

Где бы он работал если бы не игроки. Благодаря игрокам многие компании всё ещё на плаву. И рот бы ему зашить нужно а то подкузьмит игре.

0
Everect

Спасибо за информация. Теперь я не буду покупать эту игру.

0
RavinSakara
Ранее Геллер критиковал геймеров, утверждая, что их неприветливое поведение отталкивает девушек от игр.

То есть девушки – не геймеры? Или под геймерами подразумевает этот чел исключительно мужчин? Что за скрытый сексизм и очередной борец за девушек? Подкаблучник какой-то...

0
as1c

Куколд скорее. Любитель бобовых.

0
Кей Овальд

Мир был бы лучше без консультантов.

0
ZackSnyder

и что же ему сделали геймеры? жизнь сломали? надругались? геймеры это эскаписты. но "нормасам" это покоя не дает....

0
Артур Котовой

Согласен, все беды от. Гитлер тоже был заядлым геймером

0
zombijaic
f
f

Этот Джейкоб просто копия нашего литовского лидера лгбт

-1