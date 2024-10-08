Консультант, поработавший над ремейком Silent Hill 2, ранее заявлял, что "мир был бы лучше без геймеров"

Ремейк Silent Hill 2 столкнулся с новой волной обсуждений, на этот раз не из-за графики или геймплейных изменений, а по причине высказываний одного из консультантов проекта — Джейкоба Геллера. Несмотря на то, что ранее игра подвергалась критике, текущие впечатления от ремейка положительные, хотя некоторые фанаты выражают обеспокоенность изменениями в облике персонажей. Геллер, по сути, работает в компании Hit Detection LLC, которая очень похожа на Sweet Baby Inc.

Недавно Геллер, консультировавший работу над ремейком, сообщил в Twitter о своем участии в проекте и положительном опыте сотрудничества с командой. Однако, его прошлые заявления вызывают споры среди фанатов. Несколько лет назад Геллер написал в ответ на вопрос о том, какая идея могла бы сделать мир лучше, что «мир был бы лучше без геймеров». Это высказывание вызвало возмущение у сообщества игроков, особенно на фоне его работы в игровой индустрии.

Ранее Геллер критиковал геймеров, утверждая, что их неприветливое поведение отталкивает девушек от игр. Его прошлые комментарии, несмотря на давность, стали актуальны в контексте его работы над Silent Hill 2, и фэндом задается вопросом, как человек с такими взглядами продолжает работать в индустрии, напрямую

связанной с геймерами.