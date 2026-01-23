"Косплееры пересняли кат-сцены": зрители разгромили адаптацию Silent Hill 2

В мировой прокат уже вышел фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — экранизация культового хоррора Silent Hill 2. Ранее мнениями о новинке делились критики, теперь пришла очередь простых зрителей. Любители кино оказались почти так же разочарованы адаптацией, как и представители прессы: на портале Rotten Tomatoes рейтинг фильма среди первых составляет 37%, у вторых — только 9%.

Также на IMDb «Возвращение в Сайлент Хилл» получил 4,9 балла из 10, а на Letterboxd — 2 из 5. Зрители раскритиковали фильм одновременно и за отступления от первоисточника, и за излишнее цитирование сцен и ракурсов. К тому же картину посчитали совсем не страшной.

«Это, безусловно, худший способ познакомиться с сюжетом и персонажами Silent Hill 2. Честно говоря, поразительно, насколько плоха эта экранизация. Она не только неуважительно относится к первоисточнику, но и полностью игнорирует сложившийся (хотя и столь же ужасный) лор первых двух фильмов. Даже неграмотный малыш смог бы написать сценарий лучше», — Teddie;

«Я в замешательстве. Зачем Кристоф Ган сделал фильм настолько похожим на игру? С таким же успехом они могли бы дать мне очки виртуальной реальности. Это сильно отвлекает и впустую тратит потенциал для хорошей киноадаптации Silent Hill 2. Конечно, он отлично погружает в историю, но я мог бы просто посмотреть полный геймплей на YouTube. Я действительно ожидал улучшенной версии первого фильма Silent Hill», — Orlminol;

«Как фильм ужасов он банален и почти не страшен, за исключением внезапных пугалок. Как экранизация Silent Hill он был снят словно по инструкции человека, который не понял смысла [франшизы] Silent Hill», — caityispog;

«Косплееры пересняли кат-сцены из игры и зачем-то добавили туда кадры из мелодрам телеканала Домашний», — BlexInfinity.

Части зрителей картина все же понравилась. Некоторые признались, что третья адаптация импонирует им гораздо больше, чем обе прежних.

«Фильм неплохой, я вырос, играя в эти игры, и не был большим поклонником прежних экранизаций, но этот намного лучше. Стоит посмотреть», — brandon;

«Честно говоря, это гораздо более продуктивная интерпретация первоисточника, чем ремейк от студии Bloober [Team]», — esther;

«Пожалуй, лучшая атмосфера из всех фильмов, прикольные моменты присутствуют, но по сюжету очень явно становится понятно, что хронометража ему очень мало. Чувствуется жtсткая недостаточность времени на нормальное раскрытие истории и посылов, от чего порой бровь сама вопросительно поднимается. Несмотря ни на что, это, наверное, самый лучший фильм по Сайлент Хилл...», — Zdarova.

Режиссером «Возвращения в Сайлент Хилл» выступил Кристоф Ган, снявший и первую экранизацию Silent Hill в 2006 году, а композитором — Акира Ямаока, много лет писавший музыку к играм франшизы. Главного героя Джеймса Сандерленда сыграл Джереми Ирвин («Боевой конь»), Мэри и Марию — Ханна Эмили Андерсон («Пила 8»), девочку Лору — Иви Темплтон (сериал «Уэнздей»), которая ранее воплотила образ и в ремейке Silent Hill 2.

2026 год будет богат на игровые киноадаптации. Так, помимо «Возвращения в Сайлент Хилл», зрители увидят картины на основе Mortal Kombat 2, Resident Evil, Street Fighter, Super Mario Galaxy, Iron Lung и The Mortuary Assistant.