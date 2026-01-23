"Косплееры пересняли кат-сцены": зрители разгромили адаптацию Silent Hill 2

В мировой прокат уже вышел фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — экранизация культового хоррора Silent Hill 2. Ранее мнениями о новинке делились критики, теперь пришла очередь простых зрителей. Любители кино оказались почти так же разочарованы адаптацией, как и представители прессы: на портале Rotten Tomatoes рейтинг фильма среди первых составляет 37%, у вторых — только 9%.
Также на IMDb «Возвращение в Сайлент Хилл» получил 4,9 балла из 10, а на Letterboxd — 2 из 5. Зрители раскритиковали фильм одновременно и за отступления от первоисточника, и за излишнее цитирование сцен и ракурсов. К тому же картину посчитали совсем не страшной.
«Это, безусловно, худший способ познакомиться с сюжетом и персонажами Silent Hill 2. Честно говоря, поразительно, насколько плоха эта экранизация. Она не только неуважительно относится к первоисточнику, но и полностью игнорирует сложившийся (хотя и столь же ужасный) лор первых двух фильмов. Даже неграмотный малыш смог бы написать сценарий лучше», — Teddie;
«Я в замешательстве. Зачем Кристоф Ган сделал фильм настолько похожим на игру? С таким же успехом они могли бы дать мне очки виртуальной реальности. Это сильно отвлекает и впустую тратит потенциал для хорошей киноадаптации Silent Hill 2. Конечно, он отлично погружает в историю, но я мог бы просто посмотреть полный геймплей на YouTube. Я действительно ожидал улучшенной версии первого фильма Silent Hill», — Orlminol;
«Как фильм ужасов он банален и почти не страшен, за исключением внезапных пугалок. Как экранизация Silent Hill он был снят словно по инструкции человека, который не понял смысла [франшизы] Silent Hill», — caityispog;
«Косплееры пересняли кат-сцены из игры и зачем-то добавили туда кадры из мелодрам телеканала Домашний», — BlexInfinity.
Части зрителей картина все же понравилась. Некоторые признались, что третья адаптация импонирует им гораздо больше, чем обе прежних.
«Фильм неплохой, я вырос, играя в эти игры, и не был большим поклонником прежних экранизаций, но этот намного лучше. Стоит посмотреть», — brandon;
«Честно говоря, это гораздо более продуктивная интерпретация первоисточника, чем ремейк от студии Bloober [Team]», — esther;
«Пожалуй, лучшая атмосфера из всех фильмов, прикольные моменты присутствуют, но по сюжету очень явно становится понятно, что хронометража ему очень мало. Чувствуется жtсткая недостаточность времени на нормальное раскрытие истории и посылов, от чего порой бровь сама вопросительно поднимается. Несмотря ни на что, это, наверное, самый лучший фильм по Сайлент Хилл...», — Zdarova.
Режиссером «Возвращения в Сайлент Хилл» выступил Кристоф Ган, снявший и первую экранизацию Silent Hill в 2006 году, а композитором — Акира Ямаока, много лет писавший музыку к играм франшизы. Главного героя Джеймса Сандерленда сыграл Джереми Ирвин («Боевой конь»), Мэри и Марию — Ханна Эмили Андерсон («Пила 8»), девочку Лору — Иви Темплтон (сериал «Уэнздей»), которая ранее воплотила образ и в ремейке Silent Hill 2.
2026 год будет богат на игровые киноадаптации. Так, помимо «Возвращения в Сайлент Хилл», зрители увидят картины на основе Mortal Kombat 2, Resident Evil, Street Fighter, Super Mario Galaxy, Iron Lung и The Mortuary Assistant.
Калоеды прожевали и удивились, почему не свежее
Як ты ловко о себе в третьем лице рассказал :)
Я подобную парашу не смотрел и не собираюсь. Вся эта серия про больных людей и для больных людей изначально была придумана. И не менее больными людьми. Погляди как Ямаока на студии ходил в 2000. Уши проколоты, латексный костюм со стоячими сосками, сидит угарает над тем что его всерьез игроки воспринимают
Будешь смотреть то, что тебе прикажут, Пися.
Смотрите лучше "Лестницу Иакова", которой вдохновлялись создатели СХ.
Я ж говорил ранее,нафига снимать сюжет,на который даже в игре ремейк вышел и все наизусть знают.
Ну так. Старому хрычу дали. У него из успешных фильмов ток первый Сайлент хилл и всё) Ошибкой было дать ему
Собственно что и требовалось доказать, вышел очередной провальный фильмец! Позорно все это и обидно очень.
На что рассчитывали создатели фильма? Они же не могли всерьез думать, что их поделка принесет кучу бабла? Для игравших такое себе, для неигравших неинтересно. Неужели распиливали бабло?
Грустно, конечно, что не удалась эта экранизация. Казалось бы, Кристоф Ган с опытом по первому фильму, поддержкой Конами и Акиры Ярмарки, а так же шикарной современной версии в виде Silent Hill 2 Remake мог легко сделать отличный фильм и начало его вселяло надежду, однако, как ни странно, фильм оказался торопливым и менее атмосферным, в отличие от первого.
Потому что не умеет он снимать. Я вообще удивлён, как можно было его опять позвать, дабы сесть на ту же лужу
Что то как то уж сильно разнятся мнения, надо самому оценивать.
Перед нами типичный "парадокс экранизации":
Если ты знаешь сюжет игры, тебе будет не очень интересно смотреть экранизацию.
Но если сюжет поменять, тогда окажется, что это неправильная экранизация.
Главное что у нас вроде как его показали за день до примьеры. Как говорится два минусы сомневаюсь что дали плюс.