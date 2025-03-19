Креативный директор ремейка Silent Hill 2 поделился подробностями разработки игры

Креативный директор ремейка Silent Hill 2 Матеуш Ленарт поделился подробностями разработки игры на Game Developer's Conference. По его словам, для Bloober Team было важно сохранить дух оригинала, несмотря на изменения в механике и визуальном стиле. Студия осознавала, что полностью «перевести» игру без учета современных ожиданий зрителей было бы невозможно.

Первоначально разработчики поставили перед собой задачу создать ремейк, который уважает наследие оригинала, но при этом делает его доступным для новой аудитории. Важнейшим аспектом стало сохранение сюжетной линии, которая была в центре внимания с самого начала работы над проектом. Однако механика игры была модернизирована: одна из главных перемен — это переход от фиксированной камеры к перспективе от третьего лица через плечо. Это решение, по словам Ленарта, хоть и привело к потере некоторого уникального стиля, сделало игру более удобной для современных игроков.

Ремейк был выпущен в октябре 2024 года для PC и PS5, и уже за первые три дня было продано более миллиона копий, что стало неожиданным успехом как с критической, так и с коммерческой стороны. Игра была высоко оценена критиками, получив идеальные оценки за свою атмосферу и механики.

Процесс разработки оказался успешным не только с точки зрения продаж, но и по признанию самой Konami, которая выбрала Bloober Team для работы над этим проектом, учитывая их опыт в создании хоррор-игр, таких как Layers of Fear и The Medium. Продюсер проекта Мотои Окамото подчеркнул, что было важно выбрать команду, которая уже имела опыт в жанре ужасов, что позволило избежать множества проблем, с которыми могла бы столкнуться менее опытная студия.