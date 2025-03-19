Креативный директор ремейка Silent Hill 2 поделился подробностями разработки игры

Креативный директор ремейка Silent Hill 2 Матеуш Ленарт поделился подробностями разработки игры на Game Developer's Conference. По его словам, для Bloober Team было важно сохранить дух оригинала, несмотря на изменения в механике и визуальном стиле. Студия осознавала, что полностью «перевести» игру без учета современных ожиданий зрителей было бы невозможно.
Первоначально разработчики поставили перед собой задачу создать ремейк, который уважает наследие оригинала, но при этом делает его доступным для новой аудитории. Важнейшим аспектом стало сохранение сюжетной линии, которая была в центре внимания с самого начала работы над проектом. Однако механика игры была модернизирована: одна из главных перемен — это переход от фиксированной камеры к перспективе от третьего лица через плечо. Это решение, по словам Ленарта, хоть и привело к потере некоторого уникального стиля, сделало игру более удобной для современных игроков.
Ремейк был выпущен в октябре 2024 года для PC и PS5, и уже за первые три дня было продано более миллиона копий, что стало неожиданным успехом как с критической, так и с коммерческой стороны. Игра была высоко оценена критиками, получив идеальные оценки за свою атмосферу и механики.
Процесс разработки оказался успешным не только с точки зрения продаж, но и по признанию самой Konami, которая выбрала Bloober Team для работы над этим проектом, учитывая их опыт в создании хоррор-игр, таких как Layers of Fear и The Medium. Продюсер проекта Мотои Окамото подчеркнул, что было важно выбрать команду, которая уже имела опыт в жанре ужасов, что позволило избежать множества проблем, с которыми могла бы столкнуться менее опытная студия.
процесс разработки оказался настолько успешным что фризит на каждом углу
Ничего там не фризит если играть не на ведре
Так и у журналистов фризило. Там как бы топ железо было на момент выхода игры. Причем фризы как-то решаются фанатскими патчами. Так что это явно не проблема в "ведре" а в ручках польских "оптимизаторов".
Я играл на ведре -- 980ti, фризило только раза 2-3 (и то только на 2-3 секунды) как только я вошел собственно в сам город первый раз. А так бегало все на удивление хорошо и средних настройках (хотя визуально там средние от максимальных почти не отличаются).
ничего там не фризит
значит тебе положено так играть
Хорошая игра, респект Bloober Team
Прошел на харде, игра понравилась
"это переход от фиксированной камеры к перспективе от третьего лица"
И это крайне правильно, то в этой серии, что в Резике.
Разработчиков они выбрали правильных. Помню еще при прохождении Медиума вспоминал о Сайлент Хилл, чем то напомнила эта игра его
Ну как минимум музыкой Ямаоки. Загадочной атмосферой еще))
Они патчи собираются вообще выпускать? Или только ртом воздух выпускать. Там куча визуальных проблем, статеры и просадки fps, даже на 4090.
на 4070Ti статеры имеются..походу только с таким оптимизоном и играть.
Где новости о доп сценарии за Марию?
На летней конфе Сони
Не факт ещё, вообще даже слухов не
Ремейк получился годный, жаль у меня железки не потянули ВР мод( Запускается минут на пять до начала мощных фризов, и в довольно скверном разрешении, но вот ощущение что находишься посреди города конечно всё равно кайфовое)
Есть мод? И как он работает? Просто перед тобой виртуальный экран, а по бокам чернота? Или полноценный VR?
Польские кривожопы. Выпустили кусок кода без оптимизации
Не заметил даже на моменте релиза проблем с оптимизацией. На моей памяти это пока, что лучшая по оптимизации игра на UN5. Которая выглядит и работает на уровне нужном.
Или ты пытался поиграть в неё на gtx 1060 ? тогда я не удивлён. Ибо даже 2060 rtx в наше время уже тяжеловаты проекты на UN5
А стоп. Или у нас очередной гуру человек который услышал мнение васьков из 3 подъезда. И теперь тоже кричит так, же. Тогда сорян. Из берлоги вытаскивать не буду. И тем более снова скачивать игру показывая как она идеально работает в 120 fps на высоких настройках.
Чо тебе в оптимизации не нравится? Всё ровно и плавно.
Конечно не будешь. Ведь тогда станет понятно, что ты п..здабол.
Зачем ты вообще это пропердел в комментарии? Или ты думаешь, что тут все тупого обнимают?
Игра фризила на любом железе. Это не проблема движка или железа. Криворукие разрабы не могут в базовые настройки движка.
Иди кувырком от сюда. Зачем мне доказывать особо одарённому который развесил уши и хавает утку. Кто хотел, уже прошёл и насладился игрой. И что, то я не слышу криков и воплей от них плохих. Единственное за что сайлент хил 2 ремейк поливали. За слишком растянутый эпизод с лабиринтом. И я с ними согласен он был душный.
"Конечно не будешь. Ведь тогда станет понятно, что ты п..здабол.Зачем ты вообще это пропердел в комментарии?"
Так, что ты там говорил. Кто там пропирдел в коментарии ? А вы мистер любитель копрофилии видимо. Но не мне судить о вкусах.
А еще больше воды в комменте можно? Иди давай записывай свой "идеально ровный фреймрейт в 120 фпс". А мы посмотрим как ты оподливишься.
"А вы мистер любитель копрофилии видимо. Но не мне судить о вкусах."
Это из разряда рыбак рыбака видит издалека? Я не из твоей братии, выдыхай.
прогнулись
Фу ты блин....попутали меня! Я уже подумал что Блубиры анонсировали новую игру а я это пропустил......