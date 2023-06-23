Культовый Пирамидоголовый из Silent Hill 2 получил новую невероятную фигурку ©

Компания Numskull Designs представила третью статуэтку из серии Silent Hill, выпущенную вслед за медсестрой Bubble Head и Хизер Мейсон. На этот раз фигурка выполнена в виде культового персонажа Пирамидоголового.

Высокодетализированная, раскрашенная вручную фигурка высотой 11,6 дюйма (29,5 см) содержит подставку выполненную в виде половицы, а в качестве дополнительных элементов - жертва, оковы и копья. За разработку и производство фигурки отвечала дизайнерская компания Numskull Designs, тесно сотрудничавшая с Konami над внешним видом и функциональностью изделия.

Пирамидоголовый дебютировал в Silent Hill 2 как проявление вины Джеймса Сандерленда и с тех пор стал одним из самых постоянных злодеев, появляясь в нескольких других играх, включая Silent Hill: Homecoming, Silent Hill: Book of Memories и Silent Hill: The Arcade; а также в различных комиксах и двух полнометражных фильмах.

Предварительный заказ на статуэтку можно сделать по этой ссылке. Статуэтка поступит в продажу в ноябре и обойдется вам в $129,99 (10,8 тыс руб).