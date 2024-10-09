Легендарный композитор Акира Ямаока поблагодарил игроков за теплый прием ремейка Silent Hill 2

Один из самых известных японских игровых композиторов и музыкантов, Акира Ямаока, в своих социальных сетях отметил недавний запуск обновленной версии Silent Hill 2. Несмотря на то, что ремейк культового хоррора разрабатывался польской студией Bloober Team, над игрой работали и десятки авторов оригинала, среди которых был и сам Акира Ямаока. Композитор остался более чем доволен современным переосмыслением Silent Hill 2 и поблагодарил игровое сообщество за высокие оценки.

Ямаока отметил, что ему приятно видеть столь активное обсуждение вокруг Silent Hill 2. Некоторые обсуждения перерастают в споры, но это нормально, когда речь идет о ремейке подобного масштаба, заверяет композитор. В любом случае, его радует, что индустрия впервые за долгое время столь масштабно обсуждает серию Silent Hill.

В отдельном сообщении композитор выразил благодарность всем игрокам, которые решили лично изучить ремейк Silent Hill 2 и первыми оценили его новые музыкальные композиции для игры.

Я глубоко признателен всем, кто любит Silent Hill. Когда вы возвращаетесь в этот мир, какие звуки должны вас приветствовать? Что почувствуют новые игроки? Что такое Silent Hill? Создавать игру с такими мыслями было для меня величайшей радостью. Воистину, спасибо вам!

— написал Акира Ямаока.

Для тех кто не слышал, вот превью саундтрека игры:

Отдельная версия саундтрека ремейка Silent Hill 2 выйдет только через месяц — 20 ноября 2024 года.