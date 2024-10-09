Легендарный композитор Акира Ямаока поблагодарил игроков за теплый прием ремейка Silent Hill 2

Один из самых известных японских игровых композиторов и музыкантов, Акира Ямаока, в своих социальных сетях отметил недавний запуск обновленной версии Silent Hill 2. Несмотря на то, что ремейк культового хоррора разрабатывался польской студией Bloober Team, над игрой работали и десятки авторов оригинала, среди которых был и сам Акира Ямаока. Композитор остался более чем доволен современным переосмыслением Silent Hill 2 и поблагодарил игровое сообщество за высокие оценки.
Ямаока отметил, что ему приятно видеть столь активное обсуждение вокруг Silent Hill 2. Некоторые обсуждения перерастают в споры, но это нормально, когда речь идет о ремейке подобного масштаба, заверяет композитор. В любом случае, его радует, что индустрия впервые за долгое время столь масштабно обсуждает серию Silent Hill.
В отдельном сообщении композитор выразил благодарность всем игрокам, которые решили лично изучить ремейк Silent Hill 2 и первыми оценили его новые музыкальные композиции для игры.
Я глубоко признателен всем, кто любит Silent Hill. Когда вы возвращаетесь в этот мир, какие звуки должны вас приветствовать? Что почувствуют новые игроки? Что такое Silent Hill? Создавать игру с такими мыслями было для меня величайшей радостью. Воистину, спасибо вам!
— написал Акира Ямаока.
Для тех кто не слышал, вот превью саундтрека игры:
Отдельная версия саундтрека ремейка Silent Hill 2 выйдет только через месяц — 20 ноября 2024 года.
Надо отдать должное - звуковое и музыкальное сопровождение на высочайшем уровне.
Что есть то есть
Новые концертные туры будут?
Музыка и звук великолепные в игре. Акира молодец.
легенда!
Один из лучших композиторов современности! Японцы лучшие в музыке!
если он такой легендарный тогда почему я о нём ничего не слышал?
ну если про музон вообще в любой игре ничего не слышно, вот он и соул два гейния музыки которых вообще упоминали как музыкантов)
Вы о многих композиторах не слышали которые участвовали в создании игр. Оливер Деривьере, Ясунори Мицуда, Акира Ямаоко, Норихико Хибино, Гарри Грегсон-Уильямс, Ёко Симомура, Кейити Окабэ, Мотои Сакураба, Майкл Джаккино. Все эти люди приложили свои силы очень известным хитам. Гарри Грегсон-Уильямс создатель оригинальной темы из COD4 MW. Оливер - Alone in the Dark 2008, A Plague Tale. Ясунори к Xenosaga 2 (прям скулы сводят от воспоминаний) и т.п.
Просто как правило люди не вдаются в подробности, кто там и что написал. Главное чтобы игралось)
Акира известен своим стилем, он приложил руку к саунтам таким проектам как SH, The Medium, аниме "Патема наоборот", даже поработал над одной темой Word of Tanks и т.п.
Возможно, потому что у тебя кругозор как у хлебушка, братулец?