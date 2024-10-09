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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 576 оценок

Легендарный композитор Акира Ямаока поблагодарил игроков за теплый прием ремейка Silent Hill 2

Gutsz
Новости

Один из самых известных японских игровых композиторов и музыкантов, Акира Ямаока, в своих социальных сетях отметил недавний запуск обновленной версии Silent Hill 2. Несмотря на то, что ремейк культового хоррора разрабатывался польской студией Bloober Team, над игрой работали и десятки авторов оригинала, среди которых был и сам Акира Ямаока. Композитор остался более чем доволен современным переосмыслением Silent Hill 2 и поблагодарил игровое сообщество за высокие оценки.

Ямаока отметил, что ему приятно видеть столь активное обсуждение вокруг Silent Hill 2. Некоторые обсуждения перерастают в споры, но это нормально, когда речь идет о ремейке подобного масштаба, заверяет композитор. В любом случае, его радует, что индустрия впервые за долгое время столь масштабно обсуждает серию Silent Hill.

В отдельном сообщении композитор выразил благодарность всем игрокам, которые решили лично изучить ремейк Silent Hill 2 и первыми оценили его новые музыкальные композиции для игры.

Я глубоко признателен всем, кто любит Silent Hill. Когда вы возвращаетесь в этот мир, какие звуки должны вас приветствовать? Что почувствуют новые игроки? Что такое Silent Hill? Создавать игру с такими мыслями было для меня величайшей радостью. Воистину, спасибо вам!

— написал Акира Ямаока.

Для тех кто не слышал, вот превью саундтрека игры:

Отдельная версия саундтрека ремейка Silent Hill 2 выйдет только через месяц — 20 ноября 2024 года.

21
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
bubenson

Надо отдать должное - звуковое и музыкальное сопровождение на высочайшем уровне.

13
Punisher1

Что есть то есть

2
BluntZebulon

Новые концертные туры будут?

4
cthulhu42

Музыка и звук великолепные в игре. Акира молодец.

1
Arno_Dorrian

легенда!

1
Sir Walter

Один из лучших композиторов современности! Японцы лучшие в музыке!

0
антон фекалис

если он такой легендарный тогда почему я о нём ничего не слышал?

-18
ze1n_82

ну если про музон вообще в любой игре ничего не слышно, вот он и соул два гейния музыки которых вообще упоминали как музыкантов)

3
Ди Гы

Вы о многих композиторах не слышали которые участвовали в создании игр. Оливер Деривьере, Ясунори Мицуда, Акира Ямаоко, Норихико Хибино, Гарри Грегсон-Уильямс, Ёко Симомура, Кейити Окабэ, Мотои Сакураба, Майкл Джаккино. Все эти люди приложили свои силы очень известным хитам. Гарри Грегсон-Уильямс создатель оригинальной темы из COD4 MW. Оливер - Alone in the Dark 2008, A Plague Tale. Ясунори к Xenosaga 2 (прям скулы сводят от воспоминаний) и т.п.

Просто как правило люди не вдаются в подробности, кто там и что написал. Главное чтобы игралось)

Акира известен своим стилем, он приложил руку к саунтам таким проектам как SH, The Medium, аниме "Патема наоборот", даже поработал над одной темой Word of Tanks и т.п.

5
CounterShade

Возможно, потому что у тебя кругозор как у хлебушка, братулец?

1