"Мистическое совпадение": Кристоф Ганс случайно выбрал на роль Лоры ту же актрису, что играла её в ремейке Silent Hill 2

Иногда кастинговые решения попадают в яблочко настолько точно, что это начинает казаться вмешательством самой судьбы, особенно когда речь идет о туманном и загадочном Сайлент Хилле. Режиссер новой экранизации культовой игры Кристоф Ганс поделился удивительной историей со съемочной площадки, которая доказывает, что его видение мира и видение разработчиков из Bloober Team совпали на сто процентов хотя таковой цели не было.

В недавнем интервью постановщик рассказал, что утвердил юную актрису Иви Темплтон на роль Лоры, выбрав её из более чем двадцати кандидаток. Чего Ганс не знал на момент съемок, так это того, что Иви уже исполнила эту же роль (подарив внешность и голос) в вышедшем ранее ремейке Silent Hill 2. Девочка не могла сообщить режиссеру об этом факте из-за соглашения о неразглашении, подписанного с создателями игры. Даже если бы она озвучила эту информацию в устой форме, это нарушило бы договор с разработчиками практически перед релизом самой игры.

Правда вскрылась только на этапе пост-продакшена, когда фильм уже монтировался.

Когда мы узнали об этом, я был в замешательстве... они утвердили ее раньше меня, а я выбрал эту маленькую девочку из двадцати других, понимаете? И тогда я понял, что мы с Bloober, по сути, гнались за одним и тем же.

— признался Ганс.

Тем временем, лента «Возвращение в Сайлент Хилл» уже начала свой путь к зрителю. В Китае состоялись первые показы, и реакция аудитории оказалась на удивление теплой. Несмотря на неоднозначеные трейлеры и кадры со съёмочной площадки зрители отмечают, что фильм получился атмосферным и качественным. Отдельной похвалы удостоилась верность канону игры и уважение к первоисточнику, чего так не хватало предыдущей экранизации.

В широкий прокат новая глава хоррор-франшизы выходит уже завтра, 22 января 2026 года.