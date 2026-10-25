Мод для Silent Hill 2 Remake заметно снизил статтеры - тесты показали рост 0,1% Low на 52% и более ровный фреймтайм

Спустя более двух лет после релиза Silent Hill 2 Remake продолжает страдать от traversal-статтеров. Экспериментальный мод 21 Sacraments Patch 0.5.2 от bigbullet3 пытается уменьшить их, изменяя планирование построения геометрии трассировки лучей, а не обычные параметры Unreal Engine 5. Проект вдохновлён Ishimura Patch для Dead Space, однако использует другой подход.

Мод меняет r.RayTracing.Geometry.MaxBuiltPrimitivesPerFrame и устанавливает мягкий лимит в 50 000 примитивов на кадр, распределяя работу между несколькими кадрами. Объём доступной VRAM при этом не увеличивается, а особенно крупные задачи всё ещё могут превышать лимит.

атч был протестирован на Core i7-14700K и RTX 4090 в 1440p, пробежав примерно за 40 секунд от точки сохранения на Martin Street до Woodside Apartments на Katz Street. Средний FPS вырос с 181,7 до 184,6, 1% Low — с 80,7 до 103,2, а 0,1% Low — с 45,8 до 69,8, или на 52,4%. Adaptive STDDEV снизился с 59,8 до 13,0, а время статтеров по CapFrameX — с 0,21 до 0,03 секунды. Максимальные пики фреймтайма уменьшились примерно с 25 до 18 мс.

Патч предназначен для Steam-версии. После установки его можно включать и отключать клавишей F8; диагностические файлы сохраняются в %LOCALAPPDATA%\SilentTraverseSH2. Автор разрабатывал мод на Ryzen 7 9800X3D, RTX 5090 и 64 ГБ ОЗУ.

Разработчик предупреждает, что эффект зависит от железа, настроек и локации. Патч не устраняет все источники статтеров Unreal Engine 5 и не избавляет игру от каждого скачка фреймтайма.