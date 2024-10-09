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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 590 оценок

Моддер показал как выглядит город в ремейке Silent Hill 2 без тумана

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователь FrancisLouis выпустил модификацию для ремейка Silent Hill 2, которая позволяет игрокам взглянуть на город с непривычной стороны - без тумана.

Silent Hill 2 Remake "Удаление тумана - HD Collection"

Несмотря на то, что модификация не рекомендуется при первом прохождении игры, она может стать интересной для тех игроков, кто в дальнейшем захочет изучить мелкие детали города и возможные пасхалки, которые оставили в игре разработчики.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.

45
45
Комментарии: 45
Ваш комментарий
ka27

Гоpод-сказка, гоpод-мечта, попадая в его сети, пpопадаешь навсегда...

44
Lvinomord

...Районы, кварталы, жилые массивы...Я ухожу, ухожу красиво...

5
NKLVCH

Глотая воздух,туманов сквозняков....С запахом гниющих в своей массе трупаков

7
Jarvis666

Джеймс пошёл искать жену и пришëл в Саратов

31
NoN141

ага, а в Омск с туманом

0
MetalGearStranding

но мы то знаем, где его жена на самом деле)))

4
BEELINEUA

дизлайк

-2
ldssa jbcfsgfhd

без тумана выглядит лучше кстати

12
JustA_NiceGuy

Я бы не сказал.

0
kolinmah

Теперь надо сделать мод на солнечную погоду)

12
Леший3

да. и на зомби не страшных 😀 и чтоб внутри зданий страшно не было 😀

8
TedBaggins Леший3

Заменить всё на розовое конфетное королевство)

0
kolinmah Леший3

В зданиях ремонт сделать) )

2
Ang Dark TedBaggins

На паровозика Томаса 8))) или доктора-Зойберга 8)

0
DelDark

Там в игре есть странность, в лужах не видно тумана, а ведь так быть не должно. Почему никто этого не замечает!

9
kolinmah

Ну енто жы мистический город ) Там все необычно)

7
Razox

Даже с лучами? или их там нет?

0
DelDark Razox

Даже с лучами, туман видать идет каким-то отдельным слоем рендера и не учитывается нигде в отражениях. Выглядит тупо!

0
Константин335

Атмосфера теряется без тумана

7
BEELINEUA

Вся атмосфера теряется

7
Ang Dark

Зато ФПСы прибавляются, парадокс- старое железо НЕ тянуло прорисовку и ТУМАН скрывал по сути то как локация прорисовывалась перед носом, тут-же ТУМАН жрёт как в не себя и по факту скрывает только стабильную частоту кадров ибо он(туман) является физическим объектом в игре(еще и движущим) из-за чего в среднем МИНУС 20 фпс... его нужно оптимизировать и возможно игра пойдет отлично. А так - много серий игр где был туман???? Та по факту кроме 1й и 2й больше и не был... 3й мы вечно шараёбимся в кишко-локациях то супермаркета , то еще где-то, в 4й еще больше кишка и того ТУМАНА там %5(лес и по факту все), в ХомКамин, ДавнПур,Ориджин вообще тумана нет... т.ч. такая себе отмазка про атмосфЭЭру. Вот сделать, что события происходят под дождь, ночью уже очко-жим жим, НО начнут орать- тупо резик с модами на скины ^_^ .

3
Ahnx

Тумана нужно больше, а дождь убрать. Они, похоже, добавили лужи только для того, чтобы оправдать рейтрейсинг.

Сайлент Хилл должен быть мёртвым городом. Никакого дождя и ветра в принципе быть не должно.

5
Wolfenstein

очень верное замечание

3
Unicorling

Тумана там и так слишком много, нефига не видно

-2
Night Strider
Сайлент Хилл должен быть мёртвым городом. Никакого дождя и ветра в принципе быть не должно.

если город заброшен, в нем автоматом пропадают все виды погодных явлений кроме тумана?

0
Ahnx Night Strider

Так было в оригинале. И это город, где всё происходит как бы во сне. К тому же ветер и дождь вызывают подсознательное ощущение, что город этот не мёртв.

Как там у Кинга в "Лангольерах" было - мертвый мир, с которым всё кончено. Вот таким должен быть Сайлент Хилл (и был в оригинале).

1
Night Strider Ahnx

туман тоже, ибо туман это скопление воды в воздухе, чему ему быть в мертвом городе без всего?

и причем тут сны? во снах дождей не бывает?

касаемо погоды , в СХ она были давно, в том же Silent Hill: Downpour были дожди, а в СХ 1 и Shattered Memories были снегопады (да, это не пепел из киношки, это снег)

0
voviangenze

текстуры подгружаются на глазах в далеке-даже на ssd

1
Комментарий удален
антон фекалис

спасибо

0
AchingGarrison
5
AlexLex

А каску Пирамидоголового надел чтоб глаза не лопнули?

1
KOCMOC42
4
askazanov антон фекалис

Автоисправление)))))) Аж самому смешно стало! )))

0
erba05

блин, ну тут опции графики очень занижены. даже без тумана смотрелось бы на порядок круче ( в этом примере)... кст если выключить фонарь в жилом комплексе в некоторых местах, реально можно в штаны накласть.. темень просто хоть глаз выколи

0
MadDarkGuard

Ох уж эти моды, столько игр новых выходит, так бы успеть их пройти, что хочется, какие там моды))

0
антон фекалис

короче выглядит красиво но я всё сказал. город не обслуживается. Трещины, лужи. Ужас

-5
AchingGarrison

Опять лужины из трещин... Фекалий,что с тобой? И да,выглядит красиво!

-2
Комментарий удален
AchingGarrison

Без шуток - смени ник. Будут стебать:-)

0
Night Strider

а кем должен обслуживаться заброшенный город? сектантами и упырями?

3
vzglydizugla Magnusss

Художник не дружил с мозгами. Авто отдельный предмет, как камень, дом и еще множество деталей.

0
Колесова Людмила

Как ЗАМКАДЬЕ )) 50-100 км от центра)

-8
Кирилл Бледный228

жить в москве полный зашквар при любых обстоятельствах, стремно даже писать о том, что ты с москвы

-3