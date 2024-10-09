Моддер показал как выглядит город в ремейке Silent Hill 2 без тумана

Как стало известно, пользователь FrancisLouis выпустил модификацию для ремейка Silent Hill 2, которая позволяет игрокам взглянуть на город с непривычной стороны - без тумана.
Несмотря на то, что модификация не рекомендуется при первом прохождении игры, она может стать интересной для тех игроков, кто в дальнейшем захочет изучить мелкие детали города и возможные пасхалки, которые оставили в игре разработчики.
Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.
Гоpод-сказка, гоpод-мечта, попадая в его сети, пpопадаешь навсегда...
...Районы, кварталы, жилые массивы...Я ухожу, ухожу красиво...
Глотая воздух,туманов сквозняков....С запахом гниющих в своей массе трупаков
Джеймс пошёл искать жену и пришëл в Саратов
ага, а в Омск с туманом
но мы то знаем, где его жена на самом деле)))
дизлайк
без тумана выглядит лучше кстати
Я бы не сказал.
Теперь надо сделать мод на солнечную погоду)
да. и на зомби не страшных 😀 и чтоб внутри зданий страшно не было 😀
Заменить всё на розовое конфетное королевство)
В зданиях ремонт сделать) )
На паровозика Томаса 8))) или доктора-Зойберга 8)
Там в игре есть странность, в лужах не видно тумана, а ведь так быть не должно. Почему никто этого не замечает!
Ну енто жы мистический город ) Там все необычно)
Даже с лучами? или их там нет?
Даже с лучами, туман видать идет каким-то отдельным слоем рендера и не учитывается нигде в отражениях. Выглядит тупо!
Атмосфера теряется без тумана
Вся атмосфера теряется
Зато ФПСы прибавляются, парадокс- старое железо НЕ тянуло прорисовку и ТУМАН скрывал по сути то как локация прорисовывалась перед носом, тут-же ТУМАН жрёт как в не себя и по факту скрывает только стабильную частоту кадров ибо он(туман) является физическим объектом в игре(еще и движущим) из-за чего в среднем МИНУС 20 фпс... его нужно оптимизировать и возможно игра пойдет отлично. А так - много серий игр где был туман???? Та по факту кроме 1й и 2й больше и не был... 3й мы вечно шараёбимся в кишко-локациях то супермаркета , то еще где-то, в 4й еще больше кишка и того ТУМАНА там %5(лес и по факту все), в ХомКамин, ДавнПур,Ориджин вообще тумана нет... т.ч. такая себе отмазка про атмосфЭЭру. Вот сделать, что события происходят под дождь, ночью уже очко-жим жим, НО начнут орать- тупо резик с модами на скины ^_^ .
Тумана нужно больше, а дождь убрать. Они, похоже, добавили лужи только для того, чтобы оправдать рейтрейсинг.
Сайлент Хилл должен быть мёртвым городом. Никакого дождя и ветра в принципе быть не должно.
очень верное замечание
Тумана там и так слишком много, нефига не видно
если город заброшен, в нем автоматом пропадают все виды погодных явлений кроме тумана?
Так было в оригинале. И это город, где всё происходит как бы во сне. К тому же ветер и дождь вызывают подсознательное ощущение, что город этот не мёртв.
Как там у Кинга в "Лангольерах" было - мертвый мир, с которым всё кончено. Вот таким должен быть Сайлент Хилл (и был в оригинале).
туман тоже, ибо туман это скопление воды в воздухе, чему ему быть в мертвом городе без всего?
и причем тут сны? во снах дождей не бывает?
касаемо погоды , в СХ она были давно, в том же Silent Hill: Downpour были дожди, а в СХ 1 и Shattered Memories были снегопады (да, это не пепел из киношки, это снег)
текстуры подгружаются на глазах в далеке-даже на ssd
спасибо
А каску Пирамидоголового надел чтоб глаза не лопнули?
Автоисправление)))))) Аж самому смешно стало! )))
блин, ну тут опции графики очень занижены. даже без тумана смотрелось бы на порядок круче ( в этом примере)... кст если выключить фонарь в жилом комплексе в некоторых местах, реально можно в штаны накласть.. темень просто хоть глаз выколи
Ох уж эти моды, столько игр новых выходит, так бы успеть их пройти, что хочется, какие там моды))
короче выглядит красиво но я всё сказал. город не обслуживается. Трещины, лужи. Ужас
Опять лужины из трещин... Фекалий,что с тобой? И да,выглядит красиво!
Без шуток - смени ник. Будут стебать:-)
а кем должен обслуживаться заброшенный город? сектантами и упырями?
Художник не дружил с мозгами. Авто отдельный предмет, как камень, дом и еще множество деталей.
Как ЗАМКАДЬЕ )) 50-100 км от центра)
жить в москве полный зашквар при любых обстоятельствах, стремно даже писать о том, что ты с москвы