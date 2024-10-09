Моддер показал как выглядит город в ремейке Silent Hill 2 без тумана

Как стало известно, пользователь FrancisLouis выпустил модификацию для ремейка Silent Hill 2, которая позволяет игрокам взглянуть на город с непривычной стороны - без тумана.

Несмотря на то, что модификация не рекомендуется при первом прохождении игры, она может стать интересной для тех игроков, кто в дальнейшем захочет изучить мелкие детали города и возможные пасхалки, которые оставили в игре разработчики.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.