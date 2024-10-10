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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 640 оценок

Моддеры научились заменять модели персонажей в ремейке Silent Hill 2 - изменение внешности Анджелы не за горами?

AceTheKing
Новости

Как стало известно, моддеры научились импортировать собственные модели персонажей в ремейк Silent Hill 2.

Как и у большинства других современных игр, первым делом, разумеется, моддеры импортировали в ремейк таких классических героев любых модов, как Сиджея и Паровозика Томаса - скорее всего Шрэк из этого легендарного трио тоже не за горами. Помимо этого, в игру так же смогли добавить рабочие модели 2B, Леона из ремейка Resident Evil 4 и сделать более выразительный макияж для Марии в игре:

+ ещё 2 картинки
Silent Hill 2 Remake "Девочка-кролик"
Silent Hill 2 Remake "Макияж для Марии"

Тем не менее, многие игроки надеются на то, что в скором времени моддеры обновят внешность Анджелы и приблизят её к внешности персонажа из оригинальной игры - к этому, пожалуй, у игроков было больше всего претензий со времен показа обновленной Анджелы.

11
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну и отлично, ждёт антиповесточковые лорные модельки.

7
ZAUSA

Найвный.))))

-5
Константин335

Вот только зачем, это портит игру

1
Сергей Понащенко

Ну весело жи...)

-1
Константин335 Сергей Понащенко

Я то не против, но мне лично непонятно в чем смысл ставить того же сиджея и т.д. Может кому то и правда весело

1
Сергей Понащенко Константин335

Да я пошутил) Я как уже взрослый дядя тоже не пойму, к чему все это. Но подросткам весело похоже)

0
ZAUSA Сергей Понащенко
Ну весело жи...)

Конечно. Почему бы не повеселиться, а то тут какой-то унылый хоррор и драма.

-1
ZAUSA

А почему у Анджелы палка в руках, а не нож?

1
AchingGarrison

Хочу такую АНГЕЛУ:-)))

1
Nekromant34

😁😁😁

0
AchingGarrison

Предлагаю свой вариант Джеймса и Пирамидкоголового:-)

1
Heather123

Верните Марию и Анжелу)))

0
Punisher1

Лучше бы тряпки убрали с очевидных решений по прохождению локаций а не этим страдать бредом

0
jax baron

тряпки? -я просто не играл.

0
Dexter_Morgan_01

Все правильно, всех игровых персонажей нужно заменить.

0
Death to the Nazis

Уже извращаются

0
Boris Britva2

Марию и Мэри тоже неплохо было бы изменить, чтобы они были ближе к оригиналу. Ибо на мой вкус внешка что у Мэри, что у Марии - будто трансгендеры

0
антон фекалис

опять добавили это чудище. смешно то как! всей маршруткой ржали. школьники ликуют щас

-4