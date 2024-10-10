Моддеры научились заменять модели персонажей в ремейке Silent Hill 2 - изменение внешности Анджелы не за горами?

Как стало известно, моддеры научились импортировать собственные модели персонажей в ремейк Silent Hill 2.
Как и у большинства других современных игр, первым делом, разумеется, моддеры импортировали в ремейк таких классических героев любых модов, как Сиджея и Паровозика Томаса - скорее всего Шрэк из этого легендарного трио тоже не за горами. Помимо этого, в игру так же смогли добавить рабочие модели 2B, Леона из ремейка Resident Evil 4 и сделать более выразительный макияж для Марии в игре:
Тем не менее, многие игроки надеются на то, что в скором времени моддеры обновят внешность Анджелы и приблизят её к внешности персонажа из оригинальной игры - к этому, пожалуй, у игроков было больше всего претензий со времен показа обновленной Анджелы.
Ну и отлично, ждёт антиповесточковые лорные модельки.
Найвный.))))
Вот только зачем, это портит игру
Ну весело жи...)
Я то не против, но мне лично непонятно в чем смысл ставить того же сиджея и т.д. Может кому то и правда весело
Да я пошутил) Я как уже взрослый дядя тоже не пойму, к чему все это. Но подросткам весело похоже)
Конечно. Почему бы не повеселиться, а то тут какой-то унылый хоррор и драма.
А почему у Анджелы палка в руках, а не нож?
Хочу такую АНГЕЛУ:-)))
😁😁😁
Предлагаю свой вариант Джеймса и Пирамидкоголового:-)
Верните Марию и Анжелу)))
Лучше бы тряпки убрали с очевидных решений по прохождению локаций а не этим страдать бредом
тряпки? -я просто не играл.
Все правильно, всех игровых персонажей нужно заменить.
Уже извращаются
Марию и Мэри тоже неплохо было бы изменить, чтобы они были ближе к оригиналу. Ибо на мой вкус внешка что у Мэри, что у Марии - будто трансгендеры
опять добавили это чудище. смешно то как! всей маршруткой ржали. школьники ликуют щас