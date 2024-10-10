Моддеры научились заменять модели персонажей в ремейке Silent Hill 2 - изменение внешности Анджелы не за горами?

Как стало известно, моддеры научились импортировать собственные модели персонажей в ремейк Silent Hill 2.

Как и у большинства других современных игр, первым делом, разумеется, моддеры импортировали в ремейк таких классических героев любых модов, как Сиджея и Паровозика Томаса - скорее всего Шрэк из этого легендарного трио тоже не за горами. Помимо этого, в игру так же смогли добавить рабочие модели 2B, Леона из ремейка Resident Evil 4 и сделать более выразительный макияж для Марии в игре:

Тем не менее, многие игроки надеются на то, что в скором времени моддеры обновят внешность Анджелы и приблизят её к внешности персонажа из оригинальной игры - к этому, пожалуй, у игроков было больше всего претензий со времен показа обновленной Анджелы.