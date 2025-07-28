"Мы доказали, что люди ошибались" - Bloober Team о ремейке Silent Hill 2

Silent Hill 2 Remake — теперь высоко оценённая игра, которую многие считают одной из лучших в своём роде за последние годы. Однако, когда проект был первоначально анонсирован Bloober Team, к нему было много недоверия, и первые трейлеры, конечно, не улучшили ситуацию.
Комментируя этот период, Яцек Земба, гейм-директор Bloober, заявил, что для студии это было очень сложное время. Тем не менее, он считает, что после выхода Silent Hill 2 разработчикам удалось доказать обратное.
Мы начинаем переставать постоянно чувствовать себя аутсайдерами после Silent Hill. Период разработки Silent Hill был не таким уж лёгким в глазах общественности. Раздавалось много голосов: „О нет, её делает Bloober. Они всё уничтожат“. Всей компании было очень трудно стоять на своём и вкладывать в это всю душу, хотя большинство людей этого не хотели. Мы доказали, что они ошибались, и это хорошо.
Общественное восприятие Bloober, несомненно, значительно изменилось с момента выхода игры. Недавно стало известно, что студия работает над ремейком оригинальной Silent Hill, и эта новость была очень позитивно воспринята всем сообществом.
Следующим релизом студии станет Cronos: The New Dawn, научно-фантастический хоррор, который выйдет в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Ремейк, в целом, получился. Но есть ньюансы.
она неплоха же
ну у неё обычное лицо девушки и что не так?
финал с ней вообще эпичен и со смыслом
У каждого в Сайлент хиле свой кошмар)Он ее не видел)
С самого первого анонса и короткого тизера безумно ждал свою самую любимую часть вселенной, хотя были небольшие опасения всё же, но игра вышла круче всех похвал! Надеемся на отличный ремейк первой части! Браво, Блуберы...
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Игра офигенная, только вот очень много сражений. В больничке вообще за каждым углом были манекены. Это очень сильно напрягает. А боевка не блещет
геймвойсы выпустили озвучку норм баба, а остальные в принципе мало чем отличаются от других, на винде проходил инглиш озвучку на низах на убунту на средних с русскими озвучками, высокая тоже пашет но фпс проседает в сценах, думаю на убунту 24.04.03 поновому пройду уже с шизаозвучкой и на высоких там проблема с ОЗУ, винда больше жрет ОЗУ, хотя от войсов баба круто, первая тоже но не айс, души, нет, может даже последний раз буду проходить с английской озвучкой, всетаки выучил инглиш надо практиковать до уровня с2, Пока железо нехочу обновлять уже обновлю перед ремейком сайлент-хилл один чтобы пройти на эпических настройках Сайлент 2 и 1, и на этом завершить в игры гамать, я уже не люблю игры да и в принципи никогда не любил, но попрежнему нравятся рейзик и сайлент.
На низах, на средних и высоких земля и небо, первый рас проходил от рамзеса сборку криворукий игра лагала только нанизах, думаю и это о чем столько песен написано, на убунту больше понравилось, теперь качнул последнюю оптимизированную версию убунту протон, и отражения, стекла, слизер сквозь дверь с окном тени свет, грязь да и еше озвучка, надеюсь четвертый раз буду проходить на высоких, там вообще класс, курточка подругому мотается кровь, но в сложных местах фпс проседает.
Может потому что не надо было изначально показывать взраты геймпелей с всратыми анимациями и багами? Почему нельзя было сразу показать готовый продукт? Тоже странные, буд-то люди на пустом месте хаяли Блуберов.
Если б они не показали этот геймплей, то без критики таким бы его и выпустили в финальной версии. Они послушали реакцию и много чего поменяли - не только геймплей, но и модельки персонажей сильно отредактировали. Да и до показа всяких геймплеев большинство плевалось, когда слышало про Блуберов, у них до этого так себе игры были.
Но в итоге получили неплохую игру:)
Только вот в сравнении с концептами которые у них были, их финальные модельки гоBнище - без преувеличения.
Интересно почему
В игре кстати не сильно бросалось, но вот в статике конечно кринж был
именно так ведут себя жертвы насилия.
Доказали что все ошибались выпуском Stutter Hill 2 который без фанатских патчей просто не запускается. Технический позор фризящий на 4090 с локом в 30 фпс на роликах. 3 вида мобов на 15 часов душного геймплея в кишках лабиринтах. Проспали всю атмосферу и символизм оригинала. Общественное восприятие действительно изменилось теперь все ждут такой же триумф с ремейком 1 части.
Доказали что все ошибались выпуском Stutter Hill 2 который без фанатских патчей просто не запускается.
Ты про тот наикорявейший порт на пеку в 2002 на пеку и который фанаты вот только недавно починили? Да он шлак?
Да ладно не гони, на ведрах на средне-высоких настройках шла стабильно 30фпс не меньше, не больше, на 4гб видюхе ,как по мне самая оптимизированная игра на ue5
а вот это уже буллшит, у меня не самый сильный ПК но на высоких настройках в фулл хд игра просто по царски шла
ориг сх2 гуано, ремейк и подавно
Чем он тебе не угодил?
дубинкой с гвоздями которую гг достает из штанов (нет анимаций, появляется из ниоткуда в руках) как монжо в такую игру играть с таким фейлом
Не запустился... У него ни писи2 не было, ни комп лучики не тянет, ни мозгов чтобы с настройкой пк порта разбираться.
Silent Hill 2 Enchanted Edition на днях запустил впервые и это вау атмосфера просто нет слов ощущение будто сон какой то настолько гнетущая просто, час побегал непосебе стало боёвка кривая но всё остальное это шедевр звук я вообще молчу.Жаль это фан Remastered непродают как коллекцию метал гира
Silent Hill 2 Enchanted Edition
What the hell is that?
СХ2 с кучей модов-улучшений.
Кончи 10 часовую игру растянули на 20+ часов и гордятся:)
Ну я хз,даже римейк второго резика был для меня далёк от идеала,оригинал мне в своё время нравился на две головы выше.Буберы были не самым лучшим вариантом на роль разработки,просто Конами-жадные ублюдки и им проще заплатить таким,как бубер,чем нанимать норм разрабов.Надеюсь хоть с F затащит автор Цикад и сделает норм ужасы.Мне не особо важно-где будет всё происходить,главное,чтобы игра была годной.
Мне кажется любой ремейк который сделан на должном уровне будет и достойно оценен, вот за всякие го@норемастеры надо вставлять пистоны по полной и уж тем более не спонсировать подобную халтуру.
Ну с одной стороны ремастеры полезны чем, тем что если в оригинале идут глюки, ошибки и вылеты. То В ремастере славу богу их нет.
Я не против качественного ремастера но к сожалению большинство ремастеров это именно халтура за которую точно не стоит платить, из нормальных ремастеров я могу назвать недавний Обливион и Колда где была миссия в Припяти вот это действительно ремастеры которые сделаны качественно и за которые я готов отдать деньги.
А нечто?