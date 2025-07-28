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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 3 466 оценок

"Мы доказали, что люди ошибались" - Bloober Team о ремейке Silent Hill 2

monk70 monk70

Silent Hill 2 Remake — теперь высоко оценённая игра, которую многие считают одной из лучших в своём роде за последние годы. Однако, когда проект был первоначально анонсирован Bloober Team, к нему было много недоверия, и первые трейлеры, конечно, не улучшили ситуацию.

Комментируя этот период, Яцек Земба, гейм-директор Bloober, заявил, что для студии это было очень сложное время. Тем не менее, он считает, что после выхода Silent Hill 2 разработчикам удалось доказать обратное.

Мы начинаем переставать постоянно чувствовать себя аутсайдерами после Silent Hill. Период разработки Silent Hill был не таким уж лёгким в глазах общественности. Раздавалось много голосов: „О нет, её делает Bloober. Они всё уничтожат“. Всей компании было очень трудно стоять на своём и вкладывать в это всю душу, хотя большинство людей этого не хотели. Мы доказали, что они ошибались, и это хорошо.

Общественное восприятие Bloober, несомненно, значительно изменилось с момента выхода игры. Недавно стало известно, что студия работает над ремейком оригинальной Silent Hill, и эта новость была очень позитивно воспринята всем сообществом.

Следующим релизом студии станет Cronos: The New Dawn, научно-фантастический хоррор, который выйдет в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

СМИ высоко оценили хоррор Cronos: The New Dawn за напряжённые бои и содержательное исследование
84
62
Комментарии: 62
Ваш комментарий
RoboB

Ремейк, в целом, получился. Но есть ньюансы.

41
Ya_Tajik_Ya_Airyan

она неплоха же

ну у неё обычное лицо девушки и что не так?

финал с ней вообще эпичен и со смыслом

2
Queelag Ya_Tajik_Ya_Airyan

У каждого в Сайлент хиле свой кошмар)Он ее не видел)

1
Denv3r 13

С самого первого анонса и короткого тизера безумно ждал свою самую любимую часть вселенной, хотя были небольшие опасения всё же, но игра вышла круче всех похвал! Надеемся на отличный ремейк первой части! Браво, Блуберы...

36
John 23666

+++++++

4
Bambaleila

Игра офигенная, только вот очень много сражений. В больничке вообще за каждым углом были манекены. Это очень сильно напрягает. А боевка не блещет

6
ВнукЛетейнантаСмита

геймвойсы выпустили озвучку норм баба, а остальные в принципе мало чем отличаются от других, на винде проходил инглиш озвучку на низах на убунту на средних с русскими озвучками, высокая тоже пашет но фпс проседает в сценах, думаю на убунту 24.04.03 поновому пройду уже с шизаозвучкой и на высоких там проблема с ОЗУ, винда больше жрет ОЗУ, хотя от войсов баба круто, первая тоже но не айс, души, нет, может даже последний раз буду проходить с английской озвучкой, всетаки выучил инглиш надо практиковать до уровня с2, Пока железо нехочу обновлять уже обновлю перед ремейком сайлент-хилл один чтобы пройти на эпических настройках Сайлент 2 и 1, и на этом завершить в игры гамать, я уже не люблю игры да и в принципи никогда не любил, но попрежнему нравятся рейзик и сайлент.

На низах, на средних и высоких земля и небо, первый рас проходил от рамзеса сборку криворукий игра лагала только нанизах, думаю и это о чем столько песен написано, на убунту больше понравилось, теперь качнул последнюю оптимизированную версию убунту протон, и отражения, стекла, слизер сквозь дверь с окном тени свет, грязь да и еше озвучка, надеюсь четвертый раз буду проходить на высоких, там вообще класс, курточка подругому мотается кровь, но в сложных местах фпс проседает.

3
4de

Может потому что не надо было изначально показывать взраты геймпелей с всратыми анимациями и багами? Почему нельзя было сразу показать готовый продукт? Тоже странные, буд-то люди на пустом месте хаяли Блуберов.

24
ГАЗ-М20

Если б они не показали этот геймплей, то без критики таким бы его и выпустили в финальной версии. Они послушали реакцию и много чего поменяли - не только геймплей, но и модельки персонажей сильно отредактировали. Да и до показа всяких геймплеев большинство плевалось, когда слышало про Блуберов, у них до этого так себе игры были.

9
Rio17

Но в итоге получили неплохую игру:)

1
Manrin ГАЗ-М20

Только вот в сравнении с концептами которые у них были, их финальные модельки гоBнище - без преувеличения.

0ncnjqybr
когда проект был первоначально анонсирован Bloober Team, к нему было много недоверия

Интересно почему

17
Souldray

В игре кстати не сильно бросалось, но вот в статике конечно кринж был

1
Bambaleila

именно так ведут себя жертвы насилия.

3
Gridon

Доказали что все ошибались выпуском Stutter Hill 2 который без фанатских патчей просто не запускается. Технический позор фризящий на 4090 с локом в 30 фпс на роликах. 3 вида мобов на 15 часов душного геймплея в кишках лабиринтах. Проспали всю атмосферу и символизм оригинала. Общественное восприятие действительно изменилось теперь все ждут такой же триумф с ремейком 1 части.

13
Pravdarub

Доказали что все ошибались выпуском Stutter Hill 2 который без фанатских патчей просто не запускается.

Ты про тот наикорявейший порт на пеку в 2002 на пеку и который фанаты вот только недавно починили? Да он шлак?

5
Денис Сидоров 5

Да ладно не гони, на ведрах на средне-высоких настройках шла стабильно 30фпс не меньше, не больше, на 4гб видюхе ,как по мне самая оптимизированная игра на ue5

2
Ms_M

а вот это уже буллшит, у меня не самый сильный ПК но на высоких настройках в фулл хд игра просто по царски шла

1
ldssa jbcfsgfhd

ориг сх2 гуано, ремейк и подавно

13
RoboB

Чем он тебе не угодил?

Ms_M RoboB

дубинкой с гвоздями которую гг достает из штанов (нет анимаций, появляется из ниоткуда в руках) как монжо в такую игру играть с таким фейлом

Agentdead RoboB

Не запустился... У него ни писи2 не было, ни комп лучики не тянет, ни мозгов чтобы с настройкой пк порта разбираться.

Punisher1

Silent Hill 2 Enchanted Edition на днях запустил впервые и это вау атмосфера просто нет слов ощущение будто сон какой то настолько гнетущая просто, час побегал непосебе стало боёвка кривая но всё остальное это шедевр звук я вообще молчу.Жаль это фан Remastered непродают как коллекцию метал гира

10
Theo Krause

Silent Hill 2 Enchanted Edition

What the hell is that?

3
Anglerfish Theo Krause

СХ2 с кучей модов-улучшений.

metra_style

Кончи 10 часовую игру растянули на 20+ часов и гордятся:)

7
shecter

Ну я хз,даже римейк второго резика был для меня далёк от идеала,оригинал мне в своё время нравился на две головы выше.Буберы были не самым лучшим вариантом на роль разработки,просто Конами-жадные ублюдки и им проще заплатить таким,как бубер,чем нанимать норм разрабов.Надеюсь хоть с F затащит автор Цикад и сделает норм ужасы.Мне не особо важно-где будет всё происходить,главное,чтобы игра была годной.

7
saa0891

Мне кажется любой ремейк который сделан на должном уровне будет и достойно оценен, вот за всякие го@норемастеры надо вставлять пистоны по полной и уж тем более не спонсировать подобную халтуру.

6
Беккер5443

Ну с одной стороны ремастеры полезны чем, тем что если в оригинале идут глюки, ошибки и вылеты. То В ремастере славу богу их нет.

5
saa0891 Беккер5443

Я не против качественного ремастера но к сожалению большинство ремастеров это именно халтура за которую точно не стоит платить, из нормальных ремастеров я могу назвать недавний Обливион и Колда где была миссия в Припяти вот это действительно ремастеры которые сделаны качественно и за которые я готов отдать деньги.

4
Беккер5443 saa0891

А нечто?

2
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