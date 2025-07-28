"Мы доказали, что люди ошибались" - Bloober Team о ремейке Silent Hill 2

Silent Hill 2 Remake — теперь высоко оценённая игра, которую многие считают одной из лучших в своём роде за последние годы. Однако, когда проект был первоначально анонсирован Bloober Team, к нему было много недоверия, и первые трейлеры, конечно, не улучшили ситуацию.

Комментируя этот период, Яцек Земба, гейм-директор Bloober, заявил, что для студии это было очень сложное время. Тем не менее, он считает, что после выхода Silent Hill 2 разработчикам удалось доказать обратное.

Мы начинаем переставать постоянно чувствовать себя аутсайдерами после Silent Hill. Период разработки Silent Hill был не таким уж лёгким в глазах общественности. Раздавалось много голосов: „О нет, её делает Bloober. Они всё уничтожат“. Всей компании было очень трудно стоять на своём и вкладывать в это всю душу, хотя большинство людей этого не хотели. Мы доказали, что они ошибались, и это хорошо.

Общественное восприятие Bloober, несомненно, значительно изменилось с момента выхода игры. Недавно стало известно, что студия работает над ремейком оригинальной Silent Hill, и эта новость была очень позитивно воспринята всем сообществом.

Следующим релизом студии станет Cronos: The New Dawn, научно-фантастический хоррор, который выйдет в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.