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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 973 оценки

На дисковую версию ремейка Silent Hill 2 установлен старый билд игры с серьёзными отличиями в кат-сценах

Gutsz
Новости

Как оказалось, владельцы физического издания ремейка Silent Hill 2 внезапно стали обладателями уникальной версии игры. Разработчики из студии Bloober Team установили на диски старый билд хоррора, который, хотя и содержит некоторые ошибки, имеет интересные отличия от актуальной версии проекта. В частности, то самое неудачное выражение лица Анджелы можно увидеть только при игре с диска.

Примечательной находкой поделился энтузиаст под ником Kempy161, который давно занимается датамайнингом. Он случайно обнаружил, что на дисках с ремейком Silent Hill 2 установлен довольно старый билд игры. Этот билд датируется ещё апрелем 2024 года, хотя и имеет финальную версию под номером 1.0. В нём присутствуют некоторые отличия в кат-сценах и других аспектах, которые недоступны в актуальной версии игры.

Самое большое отличие старого билда заключается в использовании других углов камеры во время кат-сцен, что придаёт роликам немного иное восприятие. Кроме того, именно в этом билде у Анджелы более густые брови, и можно увидеть то самое выражение лица, которое вызвало негодование у фанатов серии. Судя по всему, разработчики прислушались к критике игроков и изменили его в патче первого дня, переработав лицо героини и изменив углы камеры во время сцены с ней.

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Комментарии: 28
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

"заметили негодование", но поменяли не лицо, а ракурс. Гении просто. // Александр Ковалёв

11
Пользователь ВКонтакте

лицо поправили они, ракурс не причём тут // Mikhail Tsyganov

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Протри глаза что ли. Лицо как раз не тронули. Ещё можешь попробовать научиться читать и почитать, что написано. Так и написано - лицо не тронули. // Александр Ковалёв

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

А ты хоть играл, или обработанным фотка веришь?
лицо как раз таки поправили ей, как и либо Джемса. // Mikhail Tsyganov

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну как бы не одно и тоже, смягчили лицо но щёки слегка ещё есть // Mikhail Tsyganov

0
dreamevil2067

Как была на хомяка похожа так и осталась

5
HellmaN69

Просто с ней Элой с Запада поделилась пельменями)

4
Nell_0071

С мазиком)

0
MEGATAIMAN

а всё потомуШт они её закончили именно тогда и орали что изменять ничего НЕ станут - однако лица они максимально для их желания ИСПРАВИЛИ в диджтл версии игры и это плюс

2
Пользователь ВКонтакте

самая лучшая реклама пельменей.
как увидел щечки хомяка которые съел порцию, то тоже захотел🤣 // Иван Зуев

1
YouTube_GamesTezi

Не знаю кому как, но на мой взгляд девушка как девушка, она даже миленькая и настоящая, то есть она выглядит как просто человек.

1
PG Trash

Сотрудник SweetBaby детектед. Или ты просто тупо по мальчикам?

-2
Пользователь ВКонтакте

Я только щечки заметил) // Владимир Николаевич

0
Пользователь ВКонтакте

Ну так ничего и не поменялось // Александр Ковалёв

1
Esuguy Пользователь ВКонтакте

Изменились глаза, брови, нос, волосы + изменилось освещение.

5
bohdan2015

Вот так на дисках проходить:D

0
Nell_0071

Ахах. Вот кому-то повезло Анжелу видеть с пустым лицом)))

0
armageddon123456

Господи... Сколько времени продолжается обсуждение лица ТРЕТЬЕСТЕПЕННОГО персонажа игры, которого мы видим в этой самой игре минут 15 от силы, если не меньше...

0
Леший3

где отличия?? 😀😀😀

0
Kenn1y

Шикарно, в коллекцию приходится брать полусырую игру, понятно, что без патчей в больше часть игр мало кто играет, но не приятно.

0
ED61

мододелы молодцы

-1
Mirrorphoenix

Как этого транса зовут?

-1
Nell_0071 Mirrorphoenix

Анджей Сапковский 🤣

0
Sir_Rumata

Свят свят свят

0
ED61 Mirrorphoenix

Валера его зовут

0
YouAreAllOrdinaryRoosters Mirrorphoenix

ED61

1
Олег Дудин

Вот это косяк. Кто виноват? Опять Конами же?

-1
антон фекалис

манит чертовка

-7