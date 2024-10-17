На дисковую версию ремейка Silent Hill 2 установлен старый билд игры с серьёзными отличиями в кат-сценах

Как оказалось, владельцы физического издания ремейка Silent Hill 2 внезапно стали обладателями уникальной версии игры. Разработчики из студии Bloober Team установили на диски старый билд хоррора, который, хотя и содержит некоторые ошибки, имеет интересные отличия от актуальной версии проекта. В частности, то самое неудачное выражение лица Анджелы можно увидеть только при игре с диска.
Примечательной находкой поделился энтузиаст под ником Kempy161, который давно занимается датамайнингом. Он случайно обнаружил, что на дисках с ремейком Silent Hill 2 установлен довольно старый билд игры. Этот билд датируется ещё апрелем 2024 года, хотя и имеет финальную версию под номером 1.0. В нём присутствуют некоторые отличия в кат-сценах и других аспектах, которые недоступны в актуальной версии игры.
Самое большое отличие старого билда заключается в использовании других углов камеры во время кат-сцен, что придаёт роликам немного иное восприятие. Кроме того, именно в этом билде у Анджелы более густые брови, и можно увидеть то самое выражение лица, которое вызвало негодование у фанатов серии. Судя по всему, разработчики прислушались к критике игроков и изменили его в патче первого дня, переработав лицо героини и изменив углы камеры во время сцены с ней.
"заметили негодование", но поменяли не лицо, а ракурс. Гении просто. // Александр Ковалёв
лицо поправили они, ракурс не причём тут // Mikhail Tsyganov
Протри глаза что ли. Лицо как раз не тронули. Ещё можешь попробовать научиться читать и почитать, что написано. Так и написано - лицо не тронули. // Александр Ковалёв
А ты хоть играл, или обработанным фотка веришь?
лицо как раз таки поправили ей, как и либо Джемса. // Mikhail Tsyganov
Ну как бы не одно и тоже, смягчили лицо но щёки слегка ещё есть // Mikhail Tsyganov
Как была на хомяка похожа так и осталась
Просто с ней Элой с Запада поделилась пельменями)
С мазиком)
а всё потомуШт они её закончили именно тогда и орали что изменять ничего НЕ станут - однако лица они максимально для их желания ИСПРАВИЛИ в диджтл версии игры и это плюс
самая лучшая реклама пельменей.
как увидел щечки хомяка которые съел порцию, то тоже захотел🤣 // Иван Зуев
Не знаю кому как, но на мой взгляд девушка как девушка, она даже миленькая и настоящая, то есть она выглядит как просто человек.
Сотрудник SweetBaby детектед. Или ты просто тупо по мальчикам?
Я только щечки заметил) // Владимир Николаевич
Ну так ничего и не поменялось // Александр Ковалёв
Изменились глаза, брови, нос, волосы + изменилось освещение.
Вот так на дисках проходить:D
Ахах. Вот кому-то повезло Анжелу видеть с пустым лицом)))
Господи... Сколько времени продолжается обсуждение лица ТРЕТЬЕСТЕПЕННОГО персонажа игры, которого мы видим в этой самой игре минут 15 от силы, если не меньше...
где отличия?? 😀😀😀
Шикарно, в коллекцию приходится брать полусырую игру, понятно, что без патчей в больше часть игр мало кто играет, но не приятно.
мододелы молодцы
Как этого транса зовут?
Анджей Сапковский 🤣
Свят свят свят
Валера его зовут
ED61
Вот это косяк. Кто виноват? Опять Конами же?
манит чертовка