На дисковую версию ремейка Silent Hill 2 установлен старый билд игры с серьёзными отличиями в кат-сценах

Как оказалось, владельцы физического издания ремейка Silent Hill 2 внезапно стали обладателями уникальной версии игры. Разработчики из студии Bloober Team установили на диски старый билд хоррора, который, хотя и содержит некоторые ошибки, имеет интересные отличия от актуальной версии проекта. В частности, то самое неудачное выражение лица Анджелы можно увидеть только при игре с диска.

Примечательной находкой поделился энтузиаст под ником Kempy161, который давно занимается датамайнингом. Он случайно обнаружил, что на дисках с ремейком Silent Hill 2 установлен довольно старый билд игры. Этот билд датируется ещё апрелем 2024 года, хотя и имеет финальную версию под номером 1.0. В нём присутствуют некоторые отличия в кат-сценах и других аспектах, которые недоступны в актуальной версии игры.

Самое большое отличие старого билда заключается в использовании других углов камеры во время кат-сцен, что придаёт роликам немного иное восприятие. Кроме того, именно в этом билде у Анджелы более густые брови, и можно увидеть то самое выражение лица, которое вызвало негодование у фанатов серии. Судя по всему, разработчики прислушались к критике игроков и изменили его в патче первого дня, переработав лицо героини и изменив углы камеры во время сцены с ней.