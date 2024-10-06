На "Википедии" закрыли страницу ремейка Silent Hill 2 из-за "троллей"

Группа пользователей по непонятным причинам изменила оценки Silent Hill 2 Remake на «Википедии». После правок цифры оказались гораздо хуже: якобы большинство изданий поставило игре 2-3 балла из 10.
«Википедия» вернула старые оценки игры и запретила неподтвержденным пользователям редактировать страницу хоррора до 9 октября. В сети стали распространяться догадки, почему неизвестные геймеры поменяли оценки хоррора.
Некоторые пользователи считают, что «хейтеры» ремейка Silent Hill 2 недовольны новой одеждой и лицами персонажей. Якобы из-за того, что Bloober Team продвигает идеи инклюзивности.
Ремейк Silent Hill 2 тепло приняли. А это не вписывается в нарратив хейтеров. Они не принимают идей расовой и половой справедливости, а поэтому эти придурки устроили вандализм с оценками на «Википедии».
Игроки с восторгом встретили ремейк Silent Hill 2. Обладатели Deluxe-версий с ранним доступом не могут оторваться от игры и хвалят ее за потрясающую атмосферу. Вместе с ними радуются и пираты: игру выложили на торренты.
Норм игра))
"Они не принимают идей расовой и половой справедливости"
Да их никто не понимает.
Один ноунейм школьник с IP 8.39.254.129, сделал правку с телефона.
Чтобы было о чем написать блог на PG, не иначе)
Не делай так больше!
Просто тупым щкольникам нечем себя занять больше! А игра хорошая, не без изъянов конечно, но вполне себе классная игра!
восхищает не то что на вики кто-то крутит статьи на причинном месте, а то что есть люди отслеживающие это, а потом раздувающие из этого невероятные инфоповоды.
Ща бы википедию за источник информации считать.
Значит повесточники это сделали что бы нормальных людей обвинить.
ТЫ -не нормальный) Успокойся уеж))Иди выжри водки для самоуспокоения.
эта правка статьи не переплюнет другую по фильму All Dogs Go to Heaven 2
А что там?
если вкратце, из-за одного англоязычного игрового стрима по half-life в контексте того, что один персонаж озвучил о якобы внесении правки в статьи о том, что гордон фримен умрет в конце выше озвученного фильма. кто-то из зрители посчитал это забавным, и соответственно, сделал правку, которая в виде старого скрина прикреплена ниже
Нет русской озвучки, большой минус, а так игра норм.
В остальных частях серии внезапно тоже нет русской озвучки
Это другое. Не все так однозначно.
И эти другие части серии тоже, внезапно, жирнющие минусы. Отсутствие русской озвучки плохое явление. Но хуже всего, то что во всей серии английский звук сделан плохо. Нормально звучит только японский вариант, к сожалению.
На моей памяти с англ озвучкой во всех сх все шикарно и другого не надо. Идеальное совпадение.
Другое что? Раньше отсутствие дубляжа никак не влияло на количество получаемого от игры удовольствия. Но видимо сейчас все ищут какой-то подтекст.
В Steam 95 проц рейтинг 2000 обзоров можно выдохнуть
Тебе, наверное, процент от прибыли пообещали, что ты аж дышать не можешь)
Глянул первый час. Выглядит отлично. Только зачем добавили нелепый момент с поиском ключа в автобазе, чтобы открыть единственный проход в город. Максимально бредово.
ну по идее многое нового принесёт игра ещё. так же удивило когда играл. и очень удивило другое положение 1й встречи. вполне интересное решение и вроде ещё страшнее стало чем ранее. а поиск ключа как бы стал интереснее и обучил с механикой в игре. они то всё поэтапно делают обучение. и как бы этот элемент был не лишний
норм игра. поиграл пока что 1,5 часика где то. ну вполне нормальные облики героев. да немного не привычные. радует что для старого пк всё идеально летало. Характеристики ПК: Intel Core i7 2600k 3.40GHz, GeForce GTX 960 4GB, 16Gb ram
Ты эта штукуешь да ? древнищий проц, устаревшая видеокарта, она даже по минимальный требованиям не подходит, не знаю как у это игры, но новых большинство игр требуют avx 2.0, по такому конфигу если в теории как то запустить то будет слайдшоу с разрешениям с пс2.
Шизофашисты уже не понимают, что игра 2000ого года как раз выглядела более примитивной и стремной, да и общество было довольно примитивно поэтому и не столь требовательно.
В игре все норм, Анжелла выглядит интереснее,чем в оригинале.
Девчонки из оригинала вообще выглядили какими-то "не от мира сего" в плане лиц. Сейчас же все стали выглядить более человечными.
Даже Мари похожа не на транса ,а на касиршу из Дикси - а это уже визуальный реализм и успех))
Так что не скулите, шизофашисты. Ваша эпоха визгов тут неуместна.
(Купить эту игру гифтом, кто захочет - тут)
хоспади, негров нет и слава богу
"Они не принимают идей расовой и половой справедливости"
Цель которой заменить биологических женщин трансотой и начать выдавать это за норму, попутно рубя бабло с тех, кому промыли мозг до такой степени, что они идут менять пол и гробить свою дальнейшую (недолгую после перехода) жизнь. Спасибо, не надо такой справедливости, себе оставьте.
вроде нормальная игра. исправить модели персонажей не так сложно, унреал же.
Нитакуся, спок