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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 410 оценок

На "Википедии" закрыли страницу ремейка Silent Hill 2 из-за "троллей"

Simple Jack

Группа пользователей по непонятным причинам изменила оценки Silent Hill 2 Remake на «Википедии». После правок цифры оказались гораздо хуже: якобы большинство изданий поставило игре 2-3 балла из 10.

«Википедия» вернула старые оценки игры и запретила неподтвержденным пользователям редактировать страницу хоррора до 9 октября. В сети стали распространяться догадки, почему неизвестные геймеры поменяли оценки хоррора.

Некоторые пользователи считают, что «хейтеры» ремейка Silent Hill 2 недовольны новой одеждой и лицами персонажей. Якобы из-за того, что Bloober Team продвигает идеи инклюзивности.

Ремейк Silent Hill 2 тепло приняли. А это не вписывается в нарратив хейтеров. Они не принимают идей расовой и половой справедливости, а поэтому эти придурки устроили вандализм с оценками на «Википедии».

Игроки с восторгом встретили ремейк Silent Hill 2. Обладатели Deluxe-версий с ранним доступом не могут оторваться от игры и хвалят ее за потрясающую атмосферу. Вместе с ними радуются и пираты: игру выложили на торренты.

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-20
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
alekzz7

Норм игра))

10
chmonya007
-5
Кей Овальд

"Они не принимают идей расовой и половой справедливости"
Да их никто не понимает.

7
Yoshemitsu

Один ноунейм школьник с IP 8.39.254.129, сделал правку с телефона.

Чтобы было о чем написать блог на PG, не иначе)

6
jkfjghkk
Один ноунейм школьник с IP 8.39.254.129, сделал правку с телефона

Не делай так больше!

1
CostlyPalantor

Просто тупым щкольникам нечем себя занять больше! А игра хорошая, не без изъянов конечно, но вполне себе классная игра!

5
OzyWoozy

восхищает не то что на вики кто-то крутит статьи на причинном месте, а то что есть люди отслеживающие это, а потом раздувающие из этого невероятные инфоповоды.

2
DishonestLythronax

Ща бы википедию за источник информации считать.

1
tvorog8088

Значит повесточники это сделали что бы нормальных людей обвинить.

1
Колесова Людмила

ТЫ -не нормальный) Успокойся уеж))Иди выжри водки для самоуспокоения.

-4
Patrick Jones

эта правка статьи не переплюнет другую по фильму All Dogs Go to Heaven 2

0
A E

А что там?

1
Patrick Jones A E

если вкратце, из-за одного англоязычного игрового стрима по half-life в контексте того, что один персонаж озвучил о якобы внесении правки в статьи о том, что гордон фримен умрет в конце выше озвученного фильма. кто-то из зрители посчитал это забавным, и соответственно, сделал правку, которая в виде старого скрина прикреплена ниже

1
benson2000

Нет русской озвучки, большой минус, а так игра норм.

0
A E

В остальных частях серии внезапно тоже нет русской озвучки

-3
Антон Патриарх Логвинов A E

Это другое. Не все так однозначно.

-1
Janekste A E

И эти другие части серии тоже, внезапно, жирнющие минусы. Отсутствие русской озвучки плохое явление. Но хуже всего, то что во всей серии английский звук сделан плохо. Нормально звучит только японский вариант, к сожалению.

-5
A E Janekste

На моей памяти с англ озвучкой во всех сх все шикарно и другого не надо. Идеальное совпадение.

-2
A E Антон Патриарх Логвинов

Другое что? Раньше отсутствие дубляжа никак не влияло на количество получаемого от игры удовольствия. Но видимо сейчас все ищут какой-то подтекст.

0
Punisher1

В Steam 95 проц рейтинг 2000 обзоров можно выдохнуть

0
jkfjghkk

Тебе, наверное, процент от прибыли пообещали, что ты аж дышать не можешь)

0
bysaturn

Глянул первый час. Выглядит отлично. Только зачем добавили нелепый момент с поиском ключа в автобазе, чтобы открыть единственный проход в город. Максимально бредово.

0
VovanVV1982

ну по идее многое нового принесёт игра ещё. так же удивило когда играл. и очень удивило другое положение 1й встречи. вполне интересное решение и вроде ещё страшнее стало чем ранее. а поиск ключа как бы стал интереснее и обучил с механикой в игре. они то всё поэтапно делают обучение. и как бы этот элемент был не лишний

0
VovanVV1982

норм игра. поиграл пока что 1,5 часика где то. ну вполне нормальные облики героев. да немного не привычные. радует что для старого пк всё идеально летало. Характеристики ПК: Intel Core i7 2600k 3.40GHz, GeForce GTX 960 4GB, 16Gb ram

0
kotasha

Ты эта штукуешь да ? древнищий проц, устаревшая видеокарта, она даже по минимальный требованиям не подходит, не знаю как у это игры, но новых большинство игр требуют avx 2.0, по такому конфигу если в теории как то запустить то будет слайдшоу с разрешениям с пс2.

-1
Колесова Людмила

Шизофашисты уже не понимают, что игра 2000ого года как раз выглядела более примитивной и стремной, да и общество было довольно примитивно поэтому и не столь требовательно.
В игре все норм, Анжелла выглядит интереснее,чем в оригинале.

Девчонки из оригинала вообще выглядили какими-то "не от мира сего" в плане лиц. Сейчас же все стали выглядить более человечными.
Даже Мари похожа не на транса ,а на касиршу из Дикси - а это уже визуальный реализм и успех))
Так что не скулите, шизофашисты. Ваша эпоха визгов тут неуместна.

(Купить эту игру гифтом, кто захочет - тут)

0
ОТСТУПНИК Style

хоспади, негров нет и слава богу

0
Max Sim

"Они не принимают идей расовой и половой справедливости"

Цель которой заменить биологических женщин трансотой и начать выдавать это за норму, попутно рубя бабло с тех, кому промыли мозг до такой степени, что они идут менять пол и гробить свою дальнейшую (недолгую после перехода) жизнь. Спасибо, не надо такой справедливости, себе оставьте.

0
001fess

вроде нормальная игра. исправить модели персонажей не так сложно, унреал же.

-2
Комментарий удален
Макс Макс 007 Колесова Людмила

Нитакуся, спок

0