На "Википедии" закрыли страницу ремейка Silent Hill 2 из-за "троллей"

Группа пользователей по непонятным причинам изменила оценки Silent Hill 2 Remake на «Википедии». После правок цифры оказались гораздо хуже: якобы большинство изданий поставило игре 2-3 балла из 10.

«Википедия» вернула старые оценки игры и запретила неподтвержденным пользователям редактировать страницу хоррора до 9 октября. В сети стали распространяться догадки, почему неизвестные геймеры поменяли оценки хоррора.

Некоторые пользователи считают, что «хейтеры» ремейка Silent Hill 2 недовольны новой одеждой и лицами персонажей. Якобы из-за того, что Bloober Team продвигает идеи инклюзивности.

Ремейк Silent Hill 2 тепло приняли. А это не вписывается в нарратив хейтеров. Они не принимают идей расовой и половой справедливости, а поэтому эти придурки устроили вандализм с оценками на «Википедии».

Игроки с восторгом встретили ремейк Silent Hill 2. Обладатели Deluxe-версий с ранним доступом не могут оторваться от игры и хвалят ее за потрясающую атмосферу. Вместе с ними радуются и пираты: игру выложили на торренты.