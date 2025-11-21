На Xbox Series состоялся релиз ремейка Silent Hill 2

Несмотря на то, что ремейк Silent Hill 2 по какой-то странной причине не был представлен на мероприятии Xbox Partner Preview, несколько часов назад он появился в Microsoft Store для Xbox Series. Обе версии — стандартная и Deluxe — в течение ограниченного времени можно приобрести со скидкой 50%. Кроме того, теперь в Microsoft Store также доступна версия для ПК.

Более того, игра поддерживается Xbox Play Anywhere, то есть , покупая ее для Series X/S, клиент получает бесплатную версию для ПК.

Напомним, что Silent Hill 2 Remake вышла 8 октября 2024 года для PlayStation 5 и ПК и стала одной из самых высокооцененных игр 2024 года, получив в среднем 86 баллов (для PS5) и 87 баллов (для ПК) на Metacritic.