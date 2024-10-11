"Намного лучше оригинала": знаменитый дизайнер Silent Hill 2 восхищен работой художников из Bloober Team

Масахиро Ито, японский геймдизайнер, иллюстратор и арт-директор, прославившийся своей работой в качестве дизайнера монстров к первым трем играм серии Silent Hill, высказался о Silent Hill 2 Remake вскоре после глобального релиза игры. Известный своей «требовательностью» к изменениям, он высоко оценил работу Bloober Team, особенно в отношении боссов.

В своем посте в сети X господин Ито отметил, что обновленная версия босса Abstract Daddy «намного лучше» по сравнению с оригиналом. Он считает, что «красноватая» фактура существа была использована грамотно, так как она «отличается» от других кошмаров в игре.

Да, бой с Abstract Daddy в ремейке Silent Hill 2 намного лучше, чем в оригинале. Спасибо Bloober Team. Кстати, вы заметили красноватую текстуру поверхности нового A. Daddy?

Дизайнер не пояснил, что символизирует красная текстура босса, но есть предположения, что благодаря ей сюжетная арка Анжелы становится более понятной. Причина в том, что в истории второстепенного персонажа присутствуют два элемента одного цвета: кровь и огонь.

Silent Hill 2 Remake доступна для PS5 и PC.