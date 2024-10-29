Недавний патч для Silent Hill 2 принес самое неожиданное и приятное изменение

Ремейк хоррора Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team сразу после релиза получил несколько патчей. Команда разработчиков старалась оперативно исправить обнаруженные ошибки и улучшить оптимизацию игры на всех устройствах. Среди всех этих правок многие геймеры не сразу заметили, что Bloober Team подготовила и весьма приятное улучшение. Этот момент действительно легко упустить, однако недавнее сравнение от пользователей ясно показало, что в последнем патче авторы переработали оригинальную модель Марии.
Разработчики уменьшили размер головы девушки, которая казалась многим пользователям непропорционально большой. Но это еще не самое заметное изменение. В недавнем патче для Silent Hill 2 авторы также увеличили размер груди Марии, что вызвало бурное обсуждение на игровых форумах. В то время как многие разработчики стесняются добавлять элементы женской красоты или привлекательные дизайны персонажей, в Bloober Team показали, что не боятся современных трендов и ценят мнение игроков.
Теперь у Марии увеличился размер груди, а её вырез в одежде стал заметнее по сравнению с оригинальной версией. Это обновление совпало с выходом специального мода от энтузиаста, в котором девушку полностью раздели до гола.
Вот это я понимаю разрабы пошли по правильному пути.
да можно было ещё
А тату не вернут на место?
В недавнем патче для Silent Hill 2 авторы также увеличили размер груди Марии, что вызвало бурное обсуждение на игровых форумах.
Бедные люди. Прям консилиум собрали наверно)))
Разрабы здоровых человеков)
Мне кажется, что разрабы посмотрели на продажи и почитали отзывы, и поняли, что теперь не страшно, и игре ничего не грозит.
Отлично,что голову меньше сделали,это постоянно бросалось в глаза.)Грудь конечно не сильно выдающаяся,но теперь она есть и то,что они это сделали,робко возвращает их на светлую сторону.На счёт голов,думаю это квота DEI,от специально назначенного сотрудника,они внедряют в студии ребят,которые следят за тем,чтобы женщины в играх были не сексуализированными,проще говоря не привлекательными и даже страшными.)
Где скрин мужика в сметане из южного парка?
Опять ...
образу не вредит тч. можно
Внезапно, действительно. Надеюсь, с ними ничего не случится за то, что они слушают игроков, а не инвесторов.
Вообще, хороший план - сначала сделать как диктуют, а во время послерелизного допиливания сделать как надо.
Это надо было сразу делать, а теперь глупо конкурировать с энтузиастами, которые и так всё "исправят", и больше того.
Нафотошопил мою хотелку ))
Ну.. обычно меня это воодушевляет.. Но она по себе какая-то стрёмная, что даже сиськи не решают, к сожалению..
Нудная игра с однообразным геймплеем...не понимаю почему все так носятся с ней.
Видимо тому кто не застал оригинал может так показаться.
ну батенька , тут уже вкусовщина , мне вот нравится вся эта тягомотина , тут уже если тебе нравится ковыряться в себе , как герой игры то да . Не все игры должны быть шутанами или резиками , тут просто надо почувствовать атмосферу)))