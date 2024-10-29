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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 098 оценок

Недавний патч для Silent Hill 2 принес самое неожиданное и приятное изменение

Gutsz
Новости

Ремейк хоррора Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team сразу после релиза получил несколько патчей. Команда разработчиков старалась оперативно исправить обнаруженные ошибки и улучшить оптимизацию игры на всех устройствах. Среди всех этих правок многие геймеры не сразу заметили, что Bloober Team подготовила и весьма приятное улучшение. Этот момент действительно легко упустить, однако недавнее сравнение от пользователей ясно показало, что в последнем патче авторы переработали оригинальную модель Марии.

Разработчики уменьшили размер головы девушки, которая казалась многим пользователям непропорционально большой. Но это еще не самое заметное изменение. В недавнем патче для Silent Hill 2 авторы также увеличили размер груди Марии, что вызвало бурное обсуждение на игровых форумах. В то время как многие разработчики стесняются добавлять элементы женской красоты или привлекательные дизайны персонажей, в Bloober Team показали, что не боятся современных трендов и ценят мнение игроков.

Теперь у Марии увеличился размер груди, а её вырез в одежде стал заметнее по сравнению с оригинальной версией. Это обновление совпало с выходом специального мода от энтузиаста, в котором девушку полностью раздели до гола.

Silent Hill 2 Remake "Голая Мария и Мэри"
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18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
saa0891
В недавнем патче для Silent Hill 2 авторы также увеличили размер груди Марии, что вызвало бурное обсуждение на игровых форумах.
Теперь у Марии увеличился размер груди, а её вырез в одежде стал заметнее по сравнению с оригинальной версией.

Вот это я понимаю разрабы пошли по правильному пути.

12
Great-heartedElio

да можно было ещё

1
saa0891 Great-heartedElio
4
koenigsegg22

А тату не вернут на место?

-2
Сергей Понащенко

В недавнем патче для Silent Hill 2 авторы также увеличили размер груди Марии, что вызвало бурное обсуждение на игровых форумах.

Бедные люди. Прям консилиум собрали наверно)))

3
HellmaN69

Разрабы здоровых человеков)

3
yurik111

Мне кажется, что разрабы посмотрели на продажи и почитали отзывы, и поняли, что теперь не страшно, и игре ничего не грозит.

3
Serj77777

Отлично,что голову меньше сделали,это постоянно бросалось в глаза.)Грудь конечно не сильно выдающаяся,но теперь она есть и то,что они это сделали,робко возвращает их на светлую сторону.На счёт голов,думаю это квота DEI,от специально назначенного сотрудника,они внедряют в студии ребят,которые следят за тем,чтобы женщины в играх были не сексуализированными,проще говоря не привлекательными и даже страшными.)

2
bubenson

Где скрин мужика в сметане из южного парка?

0
Alex UnderSun

Опять ...

0
Sinmax

образу не вредит тч. можно

0
Кей Овальд

Внезапно, действительно. Надеюсь, с ними ничего не случится за то, что они слушают игроков, а не инвесторов.
Вообще, хороший план - сначала сделать как диктуют, а во время послерелизного допиливания сделать как надо.

0
ZAUSA

Это надо было сразу делать, а теперь глупо конкурировать с энтузиастами, которые и так всё "исправят", и больше того.

-2
MadPumpkin2

Нафотошопил мою хотелку ))

-2
CT3H

Ну.. обычно меня это воодушевляет.. Но она по себе какая-то стрёмная, что даже сиськи не решают, к сожалению..

-3
Незнайка на Земле4444

Нудная игра с однообразным геймплеем...не понимаю почему все так носятся с ней.

-7
Jestеr

Видимо тому кто не застал оригинал может так показаться.

0
Alex UnderSun

ну батенька , тут уже вкусовщина , мне вот нравится вся эта тягомотина , тут уже если тебе нравится ковыряться в себе , как герой игры то да . Не все игры должны быть шутанами или резиками , тут просто надо почувствовать атмосферу)))

0