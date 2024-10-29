Недавний патч для Silent Hill 2 принес самое неожиданное и приятное изменение

Ремейк хоррора Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team сразу после релиза получил несколько патчей. Команда разработчиков старалась оперативно исправить обнаруженные ошибки и улучшить оптимизацию игры на всех устройствах. Среди всех этих правок многие геймеры не сразу заметили, что Bloober Team подготовила и весьма приятное улучшение. Этот момент действительно легко упустить, однако недавнее сравнение от пользователей ясно показало, что в последнем патче авторы переработали оригинальную модель Марии.

Разработчики уменьшили размер головы девушки, которая казалась многим пользователям непропорционально большой. Но это еще не самое заметное изменение. В недавнем патче для Silent Hill 2 авторы также увеличили размер груди Марии, что вызвало бурное обсуждение на игровых форумах. В то время как многие разработчики стесняются добавлять элементы женской красоты или привлекательные дизайны персонажей, в Bloober Team показали, что не боятся современных трендов и ценят мнение игроков.

Теперь у Марии увеличился размер груди, а её вырез в одежде стал заметнее по сравнению с оригинальной версией. Это обновление совпало с выходом специального мода от энтузиаста, в котором девушку полностью раздели до гола.