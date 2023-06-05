Silent Hill 2 24.09.2001
9.2 1 009 оценок

Новая Layers of Fear позволит составить представление о техническом состоянии ремейка Silent Hill 2

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Gutsz
Новости

Игроки в социальных сетях обратили внимание на вновь опубликованные системные требования ремейка Silent Hill 2. На самом деле они ничем не отличаются от первой публикации, но многих пользователей стал серьезно беспокоить вопрос производительности обновлённого хоррора на ПК, особенно после целой серии провальных по оптимизации релизов. Снизить градус беспокойства у фанатов решил авторитетный инсайдер Dusk Golem, который предлагает дождаться выхода новой Layers of Fear. Релиз игр может пролить некоторые технические подробности ремейка Silent Hill 2.

По мнению автора утечек, качество Layers of Fear на выходе позволит оценить обстановку дел в стане разработчиков — студии Bloober Team, которая параллельно работает над ремейком Silent Hill 2. Как отмечает Dusk Golem, обе игры создаются разными командами, однако они тесно сотрудничают друг с другом и у них один отел проверки качества продукта, а значит позитивные и негативные моменты будут схожими.

Кроме этого, в разработке проектов используются передовой графический движок Unreal Engine 5. Поскольку работа над играми велась одновременно, техническое качество Layers of Fear будет являться отображением возможностей обновленной версии Silent Hill 2. Инсайдер надеется, что у разработчиков в итоге получить отполировать ремейк к моменту выхода, но сейчас он прогнозирует ему "стандартные" проблемы всех последних релизов на ПК, среди которых провисание кадров и визуальные баги.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
dreamevil2067
По мнению автора утечек, качество Layers of Fear на выходе позволит оценить обстановку дел в стане разработчиков — студии Bloober Team, которая параллельно работает над ремейком Silent Hill 2

Только системные требования у этих двух игр отличаются ну прям очень сильно (пропасть)

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