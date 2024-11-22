Новое обновление Silent Hill 2 Remake исправляет графические проблемы на PS5 Pro и многое другое

Разработчик Bloober Team раскрыл подробности патча Silent Hill 2 Remake 1.06 для ПК и PS5, который направлен на исправление нескольких ошибок, а также на общие улучшения.
Патч также включает долгожданное исправление для игроков, связанное с проблемой изображения при игре в Silent Hill 2 Remake на PlayStation 5 Pro. Обновление доступно для загрузки на ПК и PS5.
Подробности патча 1.06 для Silent Hill 2 Remake:
Технические
- Исправлены проблемы с расчетом достижений.
- Исправлены графические сбои на PlayStation 5 Pro.
- Исправлены помехи между сохранением игры и корректной работой вибраций на элементах управления (ПК).
- Улучшен диапазон мыши и настройка чувствительности (ПК).
- Исправлены проблемы ввода мыши (ПК).
- Исправлены проблемы с игровым управлением (ПК).
Silent Hill 2 Remake доступна на ПК и PS5.
эх успели ранее пока оформлял. но почему такое скудное описание выбрали?
ладно хоть то что оформлял тут оставлю т.к не все могут прочесть на стиме.
Технический
Исправлены помехи между сохранением игры и правильной работой вибраций на контроллерах
Улучшен диапазон и шаг чувствительности мыши
Исправлены проблемы с вводом с мыши
Исправлены проблемы с игровыми контроллерами
Геймплей
Исправлены маркеры дверей в госпитале Брукхейвен
Улучшены расширенные точки движения для исправления проблем с клиппингом врагов
Исправлены проблемы со звуком в секции Ox тюрьмы Толука
Исправлен мягкий блокиратор в лабиринте (игроку больше не будет разрешено выходить ни из одного из путей лабиринта после получения карты)
Исправлены маркеры карты в секции Boar тюрьмы Толука
Исправлены маркеры карты в Western South Vale
Исправлены проблемы с навигацией Марии
Исправлена проблема с многократным срабатыванием некоторых реплик Марии
Исправлены проблемы с движением и исчезновением финального босса
Исправлены манекены, застрявшие в состоянии засады
Исправлено взаимодействие с труднодоступными коллекционными предметами
Улучшена анимация босса
Добавлена подсказка для подбора таблеток в финальной головоломке тюрьмы Толука
Исправлены проблемы с переводом для изменения сложности во время игры
Согласно отзывам наших игроков, дышащие стены из кожи во время битвы с боссом Abstract Daddy были восстановлены
Исправлен блокиратор после кат-сцен с принудительно самым низким FPS
Исправлены блокираторы в госпитале Брукхейвен
Исправлены некоторые проблемы с фарами автомобилей в South Vale ночью
Исправлены проблемы с поведением манекенов, напоминающим тряпичную куклу
Исправлены другие незначительные проблемы с: листвой, столкновениями, опечатками, световыми сбоями, видимыми окклюзионистами, загрузкой уровней
Пожалуйста, проверьте, что номер версии в правом нижнем углу главного экрана игры после обновления — v.1.1.248,905.
Фризы и статтеры я так понимаю исправлять не хотят // Иван Страждин
железо купи // Vengel Bryde
А какая карта лучше 4090 есть, я не шарю просто? // Иван Страждин
А как быть тем кто уже купил самое новое что им предложишь делать умничка ты наша?
К сожалению мозги и ручки не купить, так что советовать больше нечего.
Купить консоль.
Улучшен диапазон мыши и настройка чувствительности----------------------
Наконец-то у них руки до этого дошли, а то мне чтобы нормально поиграть пришлось по инструкции из ютуба редактировать код файла игры с помощью Hex редактора, потому что минимальная чувствительность мыши в настройках игры капец какая высокая, во время рукопашки камеру болтало во все стороны.Хорошо, что они это исправили.
а DPI мышки не настраивается?