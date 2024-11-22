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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 468 оценок

Новое обновление Silent Hill 2 Remake исправляет графические проблемы на PS5 Pro и многое другое

monk70
Новости

Разработчик Bloober Team раскрыл подробности патча Silent Hill 2 Remake 1.06 для ПК и PS5, который направлен на исправление нескольких ошибок, а также на общие улучшения.

Патч также включает долгожданное исправление для игроков, связанное с проблемой изображения при игре в Silent Hill 2 Remake на PlayStation 5 Pro. Обновление доступно для загрузки на ПК и PS5.

Подробности патча 1.06 для Silent Hill 2 Remake:

Технические

  • Исправлены проблемы с расчетом достижений.
  • Исправлены графические сбои на PlayStation 5 Pro.
  • Исправлены помехи между сохранением игры и корректной работой вибраций на элементах управления (ПК).
  • Улучшен диапазон мыши и настройка чувствительности (ПК).
  • Исправлены проблемы ввода мыши (ПК).
  • Исправлены проблемы с игровым управлением (ПК).

Silent Hill 2 Remake доступна на ПК и PS5.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
VovanVV1982

эх успели ранее пока оформлял. но почему такое скудное описание выбрали?

ладно хоть то что оформлял тут оставлю т.к не все могут прочесть на стиме.

Технический

Исправлены помехи между сохранением игры и правильной работой вибраций на контроллерах

Улучшен диапазон и шаг чувствительности мыши

Исправлены проблемы с вводом с мыши

Исправлены проблемы с игровыми контроллерами

Геймплей

Исправлены маркеры дверей в госпитале Брукхейвен

Улучшены расширенные точки движения для исправления проблем с клиппингом врагов

Исправлены проблемы со звуком в секции Ox тюрьмы Толука

Исправлен мягкий блокиратор в лабиринте (игроку больше не будет разрешено выходить ни из одного из путей лабиринта после получения карты)

Исправлены маркеры карты в секции Boar тюрьмы Толука

Исправлены маркеры карты в Western South Vale

Исправлены проблемы с навигацией Марии

Исправлена ​​проблема с многократным срабатыванием некоторых реплик Марии

Исправлены проблемы с движением и исчезновением финального босса

Исправлены манекены, застрявшие в состоянии засады

Исправлено взаимодействие с труднодоступными коллекционными предметами

Улучшена анимация босса

Добавлена ​​подсказка для подбора таблеток в финальной головоломке тюрьмы Толука

Исправлены проблемы с переводом для изменения сложности во время игры

Согласно отзывам наших игроков, дышащие стены из кожи во время битвы с боссом Abstract Daddy были восстановлены

Исправлен блокиратор после кат-сцен с принудительно самым низким FPS

Исправлены блокираторы в госпитале Брукхейвен

Исправлены некоторые проблемы с фарами автомобилей в South Vale ночью

Исправлены проблемы с поведением манекенов, напоминающим тряпичную куклу

Исправлены другие незначительные проблемы с: листвой, столкновениями, опечатками, световыми сбоями, видимыми окклюзионистами, загрузкой уровней

Пожалуйста, проверьте, что номер версии в правом нижнем углу главного экрана игры после обновления — v.1.1.248,905.

3
Пользователь ВКонтакте

Фризы и статтеры я так понимаю исправлять не хотят // Иван Страждин

1
Пользователь ВКонтакте

железо купи // Vengel Bryde

-4
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

А какая карта лучше 4090 есть, я не шарю просто? // Иван Страждин

-1
Roayal cat Пользователь ВКонтакте

А как быть тем кто уже купил самое новое что им предложишь делать умничка ты наша?

-1
jarahna Roayal cat

К сожалению мозги и ручки не купить, так что советовать больше нечего.

0
hpi Roayal cat

Купить консоль.

1
ГАЗ-М20

Улучшен диапазон мыши и настройка чувствительности----------------------

Наконец-то у них руки до этого дошли, а то мне чтобы нормально поиграть пришлось по инструкции из ютуба редактировать код файла игры с помощью Hex редактора, потому что минимальная чувствительность мыши в настройках игры капец какая высокая, во время рукопашки камеру болтало во все стороны.Хорошо, что они это исправили.

0
SULIK 712

а DPI мышки не настраивается?

2
bohdan2015
0