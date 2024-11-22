Новое обновление Silent Hill 2 Remake исправляет графические проблемы на PS5 Pro и многое другое

Разработчик Bloober Team раскрыл подробности патча Silent Hill 2 Remake 1.06 для ПК и PS5, который направлен на исправление нескольких ошибок, а также на общие улучшения.

Патч также включает долгожданное исправление для игроков, связанное с проблемой изображения при игре в Silent Hill 2 Remake на PlayStation 5 Pro. Обновление доступно для загрузки на ПК и PS5.

Подробности патча 1.06 для Silent Hill 2 Remake:

Технические

Исправлены проблемы с расчетом достижений.

Исправлены графические сбои на PlayStation 5 Pro.

Исправлены помехи между сохранением игры и корректной работой вибраций на элементах управления (ПК).

Улучшен диапазон мыши и настройка чувствительности (ПК).

Исправлены проблемы ввода мыши (ПК).

Исправлены проблемы с игровым управлением (ПК).

Silent Hill 2 Remake доступна на ПК и PS5.