Новое сравнение Silent Hill 2 Remake подчеркивает огромные визуальные улучшения по всем направлениям

Сегодня в сети появилось новое видео сравнения оригинальной Silent Hill 2 с ремейком, в котором подчеркиваются многие изменения, внесенные в ремейк по сравнению с великолепным оригиналом, выпущенным на PlayStation 2.
Сравнение, составленное ElAnalistaDeBits, ставит оригинал рядом с ремейком, разработанным Bloober Team и выпускаемым на следующей неделе, подчеркивая геймплей и визуальные изменения. Судя по сравнению, ремейк, похоже, приносит большие улучшения по всем направлениям, что было не совсем очевидно, поскольку первые несколько показов ремейка были не совсем впечатляющими.
Консенсус по ремейку Silent Hill 2 в целом довольно положительный. Обзоры, которые появились сегодня, хвалили игру почти повсеместно, подчеркивая, как Bloober Team проделала отличную работу по модернизации одного из лучших хорроров на выживание всех времен.
Ремейк Silent Hill 2 выходит 8 октября на ПК и PlayStation 5.
Удивительно было бы, если не было улучшений по всем направлениям, зачем тогда ремейк делать да на таком мощном движке.
Что значит "на таком мощном движке"? Есть не мощные движки?)
Есть 1,2,3 версия того же самого unreal engine, Quake Engine, их целая уйма могу продолжать список, но unreal engine 5 на данный момент один из самых мощных, это без толку отрицать, но ведь тебе как поумничать захотелось..
И сколько он лошадинных сил выдаёт? В чём ты мощность-то измеряешь?
докопался так докопался...
Есть Creation Engine // Александр Муравьедов
Ого, автор видео убрал мерзкую музыку, которая была во всех видео раньше, теперь со звуком можно смотреть сравнения.
а че туман украли
а почему волосы подсвечиваются в темноте?
Чтобы акцентировать на это внимание)
Да ну, без жоского тумана не торт. В своё время его сделали из-за технических ограничений, но это уже стало фишкой. Сделали бы опциональным, что ли.
надеюсь будет мод
Именно благодаря туману создавалась атмосфера тревоги и страха. Казалось, что на каждом шагу таилось что-то страшное. Кто мог подумать, что ограничения возможностей железа, породят шедевр. Авторы оригинала умели давить психологически.
Наконец то новый резик с Леоном вышел!
Мне кажется или оригинал имеет атмосферу, а ремейк просто красивые текстуры? В оригинале ты постоянно чувствуешь напряжение, а в ремейке просто красивый лес. В оригинале постоянно чувствуешь дискомфорт, в ремейке наслаждаешься видами. Что за шутан? Медсестра бежит на тебя? Серьезно? Очень красивая игра, очень проработанная, но это не сайлент хил 2 ни разу. Яркое солнце из окна? Серьезно? Хилинький туман с обзором на 200 метров? Вы спятили совсем? Чистенький новенький ковер в комнате с трупом у телека? Ощущение, что действие происходит за долго до SH2. Пройду эту игру с удовольствием, но до SH2 она да же в тизере не дотягивает. Уже не говоря о саунде, и персонажах, из которых сделали клише. Печально
ремейки всегда были нацелены на новую аудиторию, старики засрут любую игру вне зависимости от того насколько легендарной она была, в этом даже смысла нет что-то в них сравнивать
Один в один никто делать не будет, какой в этом смысл? был бы в ремейке туман с 2-3 метра обзора и смысл они тогда всё это рисовали и текстурили???
сдклай нормальный туман и будет уже в разы атмосфернее и не делай частых вещей, как из магазина.
Далеко не все играют ради графики и это игра не про графику, а про атмосферу. Просрали игру ради графики? Еще бы тогда негра транса засунули ради повестки.
Всё что хотели запихнули
а все хорошее просрали
Вы просто запомнили игру такой какой она была, плохая графика вызывает ностальгию и задает особую атмосферу. Но по факту игра выглядит лучше.
офнули туманность
о*уительный прогресс за 20+ лет в сравнении...
Давайте будем честны, то поколение что застало оригинал давно вырасло. Для них это проект сравним со святым граалем. Возможно для таких старых фан боев ремейк не будет каким-то откровением, а вот для нового поколение геймеров она возможно станет культовой.
Homecoming имела не плохую боевую систему; интересный переход мира из дневного, в ночной мир. Но страдала технически, как и сценарно, так и левл дизайном.
Всё правильно размышляешь, поддерживаю +
Они там больные, туман убирать?
Во времена оригинала железо было слабое, поэтому всё туманом замазали. Сейчас же видимо решили не прятать красоту за туманом. Наверняка мод будет на оригинальный туман.
Там туман и видимость на полтора метра - всю атмосферу и делает, что в первой части что во второй.
Туман на видео разной интенсивности. Можно сделать вывод что он будет меняться.
Никто его и не убирал, туман густой
Очередная игра с видом из за плеча
Насчёт тумана согласен, без него совсем потерялась атмосфера, но я понимаю что это сделано для привлечения новых игроков, ведь туман может очень сильно отбить желание поиграть.
Поэтому, кнопку Off/On туман было бы отлично завести.
Как по мне,Unreal engine 5 как и UE4 это передвижение 3d модельки в пространстве фотографических текстур.Реального взаимодействия,физики в игровом мире там нет.Он нацелен пока на фотореализм картинки
Почему же. Есть игры на данном движке которые используют физику. Но как правило это инди проекты ввиду того, что крупным игрокам бизнеса в лом заниматься внедрением полной физической модели в проект. Проще сделать физику и прочее "взаимодействие" только для отдельных вещей чем для всего.
ясен пень ремейк лучше должен быть
Вроде неплохо
Теперь прицел есть полноценный, буду значит на клава мыше проходить
Игра же от 3го лица. Как её на клавомыше проходить?
Молча - как и все остальные игры от 3 лица
Как и СМ2, она на геймпаде играется ужасно, но збс на клава мыше, тут может быть так же
Это же дико неудобно. Абсолютное большинство игр от 3-го лица заточены под геймпады и управление мышкой в них ощущается очень плохо из-за сглаживания камеры.
Фишка с туманом давала определённую атмосферу, без неё не торт(
Ну да, у нас же нет сейчас тумана... Хотя, погодите!
Очень классно выглядит туман, атмосферно и реалистично. Не понимаю откуда такие придирки
Теперь с этим белым блумом в тумане игра скорее по мотивам фильма Мгла
Один момент и то постановочный. Вот достижение. Туман в ремаке мусорный. Если бы его не было, то ни чего бы не поменялось
ты в реале туман видел?
завтра посмотрим // Константин Игоревич
Они бы с дэнди ещё сравнивали.
Так сравнивают не для того, чтобы показать, какая старая игра была отстойной в сравнении с новой, а чтобы показать, как сохранили оригинальный дизайн локаций и темп геймплея
так оригинал в некоторых моментах лучше ремейка))) Для игры 2002 года оригинал очень офигенно выглядит
Оригинал не лучше ремейка просто потому, что он устарел и отталкивает тех, кто не смог поиграть в оригинал во времена, когда он был актуален (а именно для таких игроков и делают ремейки). И не важно, как офигенно выглядит оригинал в каких-то там моментах - он просто неиграбелен для новых игроков.
от этого оригинал не становится хуже и ремейк не становится лучше. Ремейк просто по текстурам и детализации выглядит лучше, но это единственное достоинство его. Я играю не ради текстурок в игры, а ради геймплея и атмосферы. Я с удовольствием пройду ремейк, но от этого он не станет SH2. Для меня вуконг го-но беспонтовое, хоть и выглядит красиво. Там кроме роликов, 81 босса и нет ни чего.
Ремейк не становится лучше, да. Он просто является единственной игрой, в которую сегодня может зайти новый игрок. Для нового игрока не существует варианта "поиграть в оригинал", т.к. оригинал отталкивает устаревшей графикой, звуками, геймплеем, UI. Буквально всем. В оригинал сегодня могут играть только олды, знающие эту игру.
Ещё бы ремейк по графике не был лучше игры 2001 года, больше 20 лет прошло однако.
Некоторые до сих пор не видят разницы между игрой 2001 года и 2024го.
Очень надеюсь, что дух оригинала сохранится (не зря же на предзаказ прогрелся). Само видео какое-то неоднородное, что ли, такое ощущение, что резкость выкрутили на максимум и отключили все доп. эффекты по типу хром. аберраций, блюра и прочего.
сложно понять разницу когда видео загружено я не знаю с какого тут ресурса у вас и показывает только в 360р да ещё и тормозит
У меня в 1440 можно включить и никаких проблем нет
Ну да...Всё тянет в 1440..
как бы хорошо было бы увидеть такие улучшения от рокстар, но к сожалению
а тут 3060 на 8 гигов спареться хоть?
100% сюжет будет испорчен woke-дегенеративизмом...
the evil within2 2017 года смотрится графонистей. И монстры, всё такие же надувные
Оригинал SH2 был сделан с душой. Там были настроение и атмосфера. Увы, но в римейке она отсутствует.
Скачаю, посмотрю. Но с вероятностью 90% это будет одноразовый проходняк.
Кстати, вот на этом самом стартовом кадре видео, прикрепленном к статье, уже видно, где лоханулись авторы римейка. Они всё сделали чётко, красиво и празднично, и подняли разрешение там, где это не нужно было делать. Убрали туман и серую мглу. Ну не шарят совершенно, что с них взять...
На некоторых кадрах сильный туман, например на 9:27 Я думаю что интенсивность тумана меняется в определенных моментах, например когда Сайлент Хилл входит в свою вторую темную реальность, то тумана будет больше.
Важно всё в совокупности. И талант разработчиков ничем не заменить. Мне это напоминает, как в наше время делают каверы старых хитов. И вроде инструменты нормальные, и играть умеют, а вот души нет.
Но тут дело даже более явное. Разработчики римейка не понимают, что Silent Hill это город полной безнадёги, а главный герой находится в тяжёлой депрессии. Именно из этого нужно исходить, а не делать весёленькие текстурки. Здесь всё должно быть мертво, безжизненно, серо и уныло. Никакого дождя и ветра, который они прилепили не от большого ума. И так далее.
Проблема фан-боев в том, что когда они чем-то не довольны, до них не достучаться. Ты им про аномалии, они тебе про хабар. Вам говорят что туман есть, а вы про внутренние состояние героя, про метафизическое, духовное.
Если вы помните то, первая часть при трансформации из дневного мира в котором идёт снег, в тёмный теряет туман, и там идёт дождь. Во второй части если вы внимательно проходили могли заметить что персонажи одеты по сезону, а именно начало осени. Сейчас с новыми технологиями, авторы смогли реализовать более точные погодные явления. Дождь, слякоть, опавшие листья, туман, грязь коротко говоря воссоздали тот самый дипресняк осени. Касаемо серо, мертво и бизжизнено за вас говорит ностальгия, ибо в оригинале из-за отсутствия мощностей ps2, разработчикам приходилось идти на ухищирения. Текстуры ввиду не такого высокого разрешения придавали эффект затхлости помещений. В ремейке это всё присутствует. Просто более реалистичнее. Но ввиду "ностальгии" вам так не кажется. Да и город никогда не был мёртвым, пустым да, но не мёртвым. Город застыл во времени, проклят... но он жив.
Да не фанбой я. Я просто объяснил часть причин, по которым эта игра будет обычной и проходной. И не станет суперхитом, каким был оригинал. Вот и всё.
Кстати, японцы, кроме всего прочего, таким деталям уделяют особенное внимание. Этим и отличаются их игры. А разработчики римейка в это не вдавались, их интересовали только новые технологии. Некстген есть, души нету.
Вы в этом уверены? Konami чётко следила за процессом производства проекта. Да, не та Team Silent, но все же контроль был, да и продюсер там Мотои Окамото, геймдизайнер Масахиро Ито, и Акирочка. Остальные же на подхвате. Да и повторяют они оригинал в точь, в точь. Единственное что локации деталями обрасли, и пару новых сцен добавили.
И как вы можете быть уверены в том, что разработчиков не интересовал дух оригинала, и они тупо делали техно демку? Если даже в руках проект не трогали? Это знаете трейлер Hellblade 2, где все вроде бы кинемотографично было, но играя лично картинка ещё сочнее была не то, что было показано. По другому ощущается всё. Через видео игрок не почувствует импакт от ударов, пока сам не попробует пойграть.
невероятное, они это сделали