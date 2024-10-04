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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 338 оценок

Новое сравнение Silent Hill 2 Remake подчеркивает огромные визуальные улучшения по всем направлениям

monk70
Новости

Сегодня в сети появилось новое видео сравнения оригинальной Silent Hill 2 с ремейком, в котором подчеркиваются многие изменения, внесенные в ремейк по сравнению с великолепным оригиналом, выпущенным на PlayStation 2.

Сравнение, составленное ElAnalistaDeBits, ставит оригинал рядом с ремейком, разработанным Bloober Team и выпускаемым на следующей неделе, подчеркивая геймплей и визуальные изменения. Судя по сравнению, ремейк, похоже, приносит большие улучшения по всем направлениям, что было не совсем очевидно, поскольку первые несколько показов ремейка были не совсем впечатляющими.

Консенсус по ремейку Silent Hill 2 в целом довольно положительный. Обзоры, которые появились сегодня, хвалили игру почти повсеместно, подчеркивая, как Bloober Team проделала отличную работу по модернизации одного из лучших хорроров на выживание всех времен.

Ремейк Silent Hill 2 выходит 8 октября на ПК и PlayStation 5.

56
98
Комментарии: 98
Ваш комментарий
KnDiman

Удивительно было бы, если не было улучшений по всем направлениям, зачем тогда ремейк делать да на таком мощном движке.

9
drdotmom

Что значит "на таком мощном движке"? Есть не мощные движки?)

0
KnDiman drdotmom

Есть 1,2,3 версия того же самого unreal engine, Quake Engine, их целая уйма могу продолжать список, но unreal engine 5 на данный момент один из самых мощных, это без толку отрицать, но ведь тебе как поумничать захотелось..

4
drdotmom KnDiman

И сколько он лошадинных сил выдаёт? В чём ты мощность-то измеряешь?

-7
ivan41kds drdotmom

докопался так докопался...

7
Пользователь ВКонтакте drdotmom

Есть Creation Engine // Александр Муравьедов

-1
GayFish

Ого, автор видео убрал мерзкую музыку, которая была во всех видео раньше, теперь со звуком можно смотреть сравнения.

7
Игрожур

а че туман украли

7
Tommy.

а почему волосы подсвечиваются в темноте?

6
Ди Гы

Чтобы акцентировать на это внимание)

0
DishonestLythronax

Да ну, без жоского тумана не торт. В своё время его сделали из-за технических ограничений, но это уже стало фишкой. Сделали бы опциональным, что ли.

6
AssertiveHarvard

надеюсь будет мод

0
5sam5

Именно благодаря туману создавалась атмосфера тревоги и страха. Казалось, что на каждом шагу таилось что-то страшное. Кто мог подумать, что ограничения возможностей железа, породят шедевр. Авторы оригинала умели давить психологически.

1
simiola

Наконец то новый резик с Леоном вышел!

3
AssertiveHarvard

Мне кажется или оригинал имеет атмосферу, а ремейк просто красивые текстуры? В оригинале ты постоянно чувствуешь напряжение, а в ремейке просто красивый лес. В оригинале постоянно чувствуешь дискомфорт, в ремейке наслаждаешься видами. Что за шутан? Медсестра бежит на тебя? Серьезно? Очень красивая игра, очень проработанная, но это не сайлент хил 2 ни разу. Яркое солнце из окна? Серьезно? Хилинький туман с обзором на 200 метров? Вы спятили совсем? Чистенький новенький ковер в комнате с трупом у телека? Ощущение, что действие происходит за долго до SH2. Пройду эту игру с удовольствием, но до SH2 она да же в тизере не дотягивает. Уже не говоря о саунде, и персонажах, из которых сделали клише. Печально

2
OneTweak

ремейки всегда были нацелены на новую аудиторию, старики засрут любую игру вне зависимости от того насколько легендарной она была, в этом даже смысла нет что-то в них сравнивать
Один в один никто делать не будет, какой в этом смысл? был бы в ремейке туман с 2-3 метра обзора и смысл они тогда всё это рисовали и текстурили???

2
AssertiveHarvard OneTweak
старики засрут любую игру вне зависимости от того насколько легендарной она была, в этом даже смысла нет что-то в них сравнивать

сдклай нормальный туман и будет уже в разы атмосфернее и не делай частых вещей, как из магазина.

Один в один никто делать не будет, какой в этом смысл? был бы в ремейке туман с 2-3 метра обзора и смысл они тогда всё это рисовали и текстурили???

Далеко не все играют ради графики и это игра не про графику, а про атмосферу. Просрали игру ради графики? Еще бы тогда негра транса засунули ради повестки.

-1
OneTweak AssertiveHarvard

Всё что хотели запихнули

0
AssertiveHarvard OneTweak

а все хорошее просрали

0
Dmitro0_0

Вы просто запомнили игру такой какой она была, плохая графика вызывает ностальгию и задает особую атмосферу. Но по факту игра выглядит лучше.

2
sergeu78

офнули туманность

1
Lаim

о*уительный прогресс за 20+ лет в сравнении...

1
Комментарий удален
Ди Гы chmonya007

Давайте будем честны, то поколение что застало оригинал давно вырасло. Для них это проект сравним со святым граалем. Возможно для таких старых фан боев ремейк не будет каким-то откровением, а вот для нового поколение геймеров она возможно станет культовой.

Homecoming имела не плохую боевую систему; интересный переход мира из дневного, в ночной мир. Но страдала технически, как и сценарно, так и левл дизайном.

3
FirstToos Ди Гы

Всё правильно размышляешь, поддерживаю +

0
Сережаа

Они там больные, туман убирать?

1
Dmitro0_0

Во времена оригинала железо было слабое, поэтому всё туманом замазали. Сейчас же видимо решили не прятать красоту за туманом. Наверняка мод будет на оригинальный туман.

2
Сережаа Dmitro0_0

Там туман и видимость на полтора метра - всю атмосферу и делает, что в первой части что во второй.

1
Dmitro0_0 Сережаа

Туман на видео разной интенсивности. Можно сделать вывод что он будет меняться.

2
Stas776

Никто его и не убирал, туман густой

2
Алексей Секретов

Очередная игра с видом из за плеча

1
mrKAB2N

Насчёт тумана согласен, без него совсем потерялась атмосфера, но я понимаю что это сделано для привлечения новых игроков, ведь туман может очень сильно отбить желание поиграть.
Поэтому, кнопку Off/On туман было бы отлично завести.

1
Lex Slim

Как по мне,Unreal engine 5 как и UE4 это передвижение 3d модельки в пространстве фотографических текстур.Реального взаимодействия,физики в игровом мире там нет.Он нацелен пока на фотореализм картинки

1
Ди Гы

Почему же. Есть игры на данном движке которые используют физику. Но как правило это инди проекты ввиду того, что крупным игрокам бизнеса в лом заниматься внедрением полной физической модели в проект. Проще сделать физику и прочее "взаимодействие" только для отдельных вещей чем для всего.

1
НЕЙРОСЕТЬ ДЕЛAЕТ АНИМЕ

ясен пень ремейк лучше должен быть

1
askazanov

Вроде неплохо

0
Unicorling

Теперь прицел есть полноценный, буду значит на клава мыше проходить

0
drdotmom

Игра же от 3го лица. Как её на клавомыше проходить?

-5
armageddon123456 drdotmom

Молча - как и все остальные игры от 3 лица

2
Unicorling drdotmom

Как и СМ2, она на геймпаде играется ужасно, но збс на клава мыше, тут может быть так же

0
drdotmom armageddon123456

Это же дико неудобно. Абсолютное большинство игр от 3-го лица заточены под геймпады и управление мышкой в них ощущается очень плохо из-за сглаживания камеры.

-5
armageddon123456 drdotmom
4
taotahu1992

Фишка с туманом давала определённую атмосферу, без неё не торт(

0
PolGhost

Ну да, у нас же нет сейчас тумана... Хотя, погодите!

Очень классно выглядит туман, атмосферно и реалистично. Не понимаю откуда такие придирки

6
Porsche911GT3RS

Теперь с этим белым блумом в тумане игра скорее по мотивам фильма Мгла

-2
AssertiveHarvard PolGhost

Один момент и то постановочный. Вот достижение. Туман в ремаке мусорный. Если бы его не было, то ни чего бы не поменялось

-2
Night Strider Porsche911GT3RS

ты в реале туман видел?

5
Пользователь ВКонтакте

завтра посмотрим // Константин Игоревич

0
tvorog8088

Они бы с дэнди ещё сравнивали.

0
drdotmom

Так сравнивают не для того, чтобы показать, какая старая игра была отстойной в сравнении с новой, а чтобы показать, как сохранили оригинальный дизайн локаций и темп геймплея

4
AssertiveHarvard drdotmom

так оригинал в некоторых моментах лучше ремейка))) Для игры 2002 года оригинал очень офигенно выглядит

0
drdotmom AssertiveHarvard

Оригинал не лучше ремейка просто потому, что он устарел и отталкивает тех, кто не смог поиграть в оригинал во времена, когда он был актуален (а именно для таких игроков и делают ремейки). И не важно, как офигенно выглядит оригинал в каких-то там моментах - он просто неиграбелен для новых игроков.

1
AssertiveHarvard drdotmom
отталкивает тех, кто не смог поиграть в оригинал во времена

от этого оригинал не становится хуже и ремейк не становится лучше. Ремейк просто по текстурам и детализации выглядит лучше, но это единственное достоинство его. Я играю не ради текстурок в игры, а ради геймплея и атмосферы. Я с удовольствием пройду ремейк, но от этого он не станет SH2. Для меня вуконг го-но беспонтовое, хоть и выглядит красиво. Там кроме роликов, 81 босса и нет ни чего.

0
drdotmom AssertiveHarvard
от этого оригинал не становится хуже и ремейк не становится лучше

Ремейк не становится лучше, да. Он просто является единственной игрой, в которую сегодня может зайти новый игрок. Для нового игрока не существует варианта "поиграть в оригинал", т.к. оригинал отталкивает устаревшей графикой, звуками, геймплеем, UI. Буквально всем. В оригинал сегодня могут играть только олды, знающие эту игру.

1
SkyGame

Ещё бы ремейк по графике не был лучше игры 2001 года, больше 20 лет прошло однако.

0
Ди Гы

Некоторые до сих пор не видят разницы между игрой 2001 года и 2024го.

1
MrGibbss

Очень надеюсь, что дух оригинала сохранится (не зря же на предзаказ прогрелся). Само видео какое-то неоднородное, что ли, такое ощущение, что резкость выкрутили на максимум и отключили все доп. эффекты по типу хром. аберраций, блюра и прочего.

0
Konstantin Fokin

сложно понять разницу когда видео загружено я не знаю с какого тут ресурса у вас и показывает только в 360р да ещё и тормозит

0
Детский сад

У меня в 1440 можно включить и никаких проблем нет

2
BOOOLEG Детский сад

Ну да...Всё тянет в 1440..

0
andreyTT

как бы хорошо было бы увидеть такие улучшения от рокстар, но к сожалению

0
Игрожур

а тут 3060 на 8 гигов спареться хоть?

-1
ДолойТолерантность

100% сюжет будет испорчен woke-дегенеративизмом...

-1
Porsche911GT3RS

the evil within2 2017 года смотрится графонистей. И монстры, всё такие же надувные

-4
Ahnx

Оригинал SH2 был сделан с душой. Там были настроение и атмосфера. Увы, но в римейке она отсутствует.

Скачаю, посмотрю. Но с вероятностью 90% это будет одноразовый проходняк.

Кстати, вот на этом самом стартовом кадре видео, прикрепленном к статье, уже видно, где лоханулись авторы римейка. Они всё сделали чётко, красиво и празднично, и подняли разрешение там, где это не нужно было делать. Убрали туман и серую мглу. Ну не шарят совершенно, что с них взять...

-4
Dmitro0_0

На некоторых кадрах сильный туман, например на 9:27 Я думаю что интенсивность тумана меняется в определенных моментах, например когда Сайлент Хилл входит в свою вторую темную реальность, то тумана будет больше.

3
Ahnx Dmitro0_0

Важно всё в совокупности. И талант разработчиков ничем не заменить. Мне это напоминает, как в наше время делают каверы старых хитов. И вроде инструменты нормальные, и играть умеют, а вот души нет.

Но тут дело даже более явное. Разработчики римейка не понимают, что Silent Hill это город полной безнадёги, а главный герой находится в тяжёлой депрессии. Именно из этого нужно исходить, а не делать весёленькие текстурки. Здесь всё должно быть мертво, безжизненно, серо и уныло. Никакого дождя и ветра, который они прилепили не от большого ума. И так далее.

-4
Ди Гы Ahnx

Проблема фан-боев в том, что когда они чем-то не довольны, до них не достучаться. Ты им про аномалии, они тебе про хабар. Вам говорят что туман есть, а вы про внутренние состояние героя, про метафизическое, духовное.

Здесь всё должно быть мертво, безжизненно, серо и уныло. Никакого дождя и ветра, который они прилепили не от большого ума. И так далее.

Если вы помните то, первая часть при трансформации из дневного мира в котором идёт снег, в тёмный теряет туман, и там идёт дождь. Во второй части если вы внимательно проходили могли заметить что персонажи одеты по сезону, а именно начало осени. Сейчас с новыми технологиями, авторы смогли реализовать более точные погодные явления. Дождь, слякоть, опавшие листья, туман, грязь коротко говоря воссоздали тот самый дипресняк осени. Касаемо серо, мертво и бизжизнено за вас говорит ностальгия, ибо в оригинале из-за отсутствия мощностей ps2, разработчикам приходилось идти на ухищирения. Текстуры ввиду не такого высокого разрешения придавали эффект затхлости помещений. В ремейке это всё присутствует. Просто более реалистичнее. Но ввиду "ностальгии" вам так не кажется. Да и город никогда не был мёртвым, пустым да, но не мёртвым. Город застыл во времени, проклят... но он жив.

2
Ahnx Ди Гы

Да не фанбой я. Я просто объяснил часть причин, по которым эта игра будет обычной и проходной. И не станет суперхитом, каким был оригинал. Вот и всё.

Кстати, японцы, кроме всего прочего, таким деталям уделяют особенное внимание. Этим и отличаются их игры. А разработчики римейка в это не вдавались, их интересовали только новые технологии. Некстген есть, души нету.

-1
Ди Гы Ahnx

Вы в этом уверены? Konami чётко следила за процессом производства проекта. Да, не та Team Silent, но все же контроль был, да и продюсер там Мотои Окамото, геймдизайнер Масахиро Ито, и Акирочка. Остальные же на подхвате. Да и повторяют они оригинал в точь, в точь. Единственное что локации деталями обрасли, и пару новых сцен добавили.

И как вы можете быть уверены в том, что разработчиков не интересовал дух оригинала, и они тупо делали техно демку? Если даже в руках проект не трогали? Это знаете трейлер Hellblade 2, где все вроде бы кинемотографично было, но играя лично картинка ещё сочнее была не то, что было показано. По другому ощущается всё. Через видео игрок не почувствует импакт от ударов, пока сам не попробует пойграть.

0
KoRnEr

невероятное, они это сделали

-7