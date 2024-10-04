Новое сравнение Silent Hill 2 Remake подчеркивает огромные визуальные улучшения по всем направлениям

Сегодня в сети появилось новое видео сравнения оригинальной Silent Hill 2 с ремейком, в котором подчеркиваются многие изменения, внесенные в ремейк по сравнению с великолепным оригиналом, выпущенным на PlayStation 2.

Сравнение, составленное ElAnalistaDeBits, ставит оригинал рядом с ремейком, разработанным Bloober Team и выпускаемым на следующей неделе, подчеркивая геймплей и визуальные изменения. Судя по сравнению, ремейк, похоже, приносит большие улучшения по всем направлениям, что было не совсем очевидно, поскольку первые несколько показов ремейка были не совсем впечатляющими.

Консенсус по ремейку Silent Hill 2 в целом довольно положительный. Обзоры, которые появились сегодня, хвалили игру почти повсеместно, подчеркивая, как Bloober Team проделала отличную работу по модернизации одного из лучших хорроров на выживание всех времен.

Ремейк Silent Hill 2 выходит 8 октября на ПК и PlayStation 5.