Новое видео сравнивает разные режимы ремейка Silent Hill 2 на PS5

Канал ElAnalistaDeBits на YouTube поделился новым видео, в котором сравниваются производительность и графика Silent Hill 2 Remake, работающей на PS5.
Согласно тесту, проведенному каналом, в режиме производительности игра работает в разрешении 1080p при 60 FPS (динамично) с масштабированием до 4K, а в режиме качества — в разрешении 1440p при 30 FPS (динамично) с масштабированием до 4K.
Кроме того, в игре наблюдаются падения частоты кадров в определенные моменты, например во время боевых сцен. Падения наиболее заметны в режиме производительности, где FPS варьируется от 40 до 60.
После сравнения режимов канал рекомендует играть в Silent Hill 2 Remake в режиме качества, так как в режиме производительности наблюдались сбои освещения и нестабильная частота кадров.
Релиз Silent Hill 2 Remake запланирован на 8 октября 2024 года для ПК и PlayStation 5. Игроки, купившие версию Deluxe, получат ранний доступ на два дня и смогут начать играть 6 октября.
Ну в это уже на ПРО-шке надо играть...там скорее всего 1440р60 с апскейлом до 4к с PSSR будет.
проц тотже, вдуха сама все не считает
В оригинале было много тумана чтобы разгрузить железо.Сдесь наоборот
Что-то мне подсказывает,что 30 кадров возвращаются на PS5,но унывать рано,Сони уже готовит к выходу решение этой проблемы.) Кинематографичные 30 кадров и стабильная частота кадров,без сбоев освещения,как раньше...)
Какая жалость.
Когда там уже Соня отойдёт от своих стандартов в 30 фпс и начнёт делать МОЩЩЩЩНОЕ оборудование?
МОЩЩЩЩНОЕ оборудование уже есть, компуктер называется
Эбсолутли.