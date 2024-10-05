Новое видео сравнивает разные режимы ремейка Silent Hill 2 на PS5

Канал ElAnalistaDeBits на YouTube поделился новым видео, в котором сравниваются производительность и графика Silent Hill 2 Remake, работающей на PS5.

Согласно тесту, проведенному каналом, в режиме производительности игра работает в разрешении 1080p при 60 FPS (динамично) с масштабированием до 4K, а в режиме качества — в разрешении 1440p при 30 FPS (динамично) с масштабированием до 4K.

Кроме того, в игре наблюдаются падения частоты кадров в определенные моменты, например во время боевых сцен. Падения наиболее заметны в режиме производительности, где FPS варьируется от 40 до 60.

После сравнения режимов канал рекомендует играть в Silent Hill 2 Remake в режиме качества, так как в режиме производительности наблюдались сбои освещения и нестабильная частота кадров.

Релиз Silent Hill 2 Remake запланирован на 8 октября 2024 года для ПК и PlayStation 5. Игроки, купившие версию Deluxe, получат ранний доступ на два дня и смогут начать играть 6 октября.