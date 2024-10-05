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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 338 оценок

Новое видео сравнивает разные режимы ремейка Silent Hill 2 на PS5

monk70
Новости

Канал ElAnalistaDeBits на YouTube поделился новым видео, в котором сравниваются производительность и графика Silent Hill 2 Remake, работающей на PS5.

Согласно тесту, проведенному каналом, в режиме производительности игра работает в разрешении 1080p при 60 FPS (динамично) с масштабированием до 4K, а в режиме качества — в разрешении 1440p при 30 FPS (динамично) с масштабированием до 4K.

Кроме того, в игре наблюдаются падения частоты кадров в определенные моменты, например во время боевых сцен. Падения наиболее заметны в режиме производительности, где FPS варьируется от 40 до 60.

После сравнения режимов канал рекомендует играть в Silent Hill 2 Remake в режиме качества, так как в режиме производительности наблюдались сбои освещения и нестабильная частота кадров.

Релиз Silent Hill 2 Remake запланирован на 8 октября 2024 года для ПК и PlayStation 5. Игроки, купившие версию Deluxe, получат ранний доступ на два дня и смогут начать играть 6 октября.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
kinoman and gamer

Ну в это уже на ПРО-шке надо играть...там скорее всего 1440р60 с апскейлом до 4к с PSSR будет.

0
ze1n_82

проц тотже, вдуха сама все не считает

1
Lex Slim

В оригинале было много тумана чтобы разгрузить железо.Сдесь наоборот

0
Serj77777

Что-то мне подсказывает,что 30 кадров возвращаются на PS5,но унывать рано,Сони уже готовит к выходу решение этой проблемы.) Кинематографичные 30 кадров и стабильная частота кадров,без сбоев освещения,как раньше...)

-1
Wing42
при 30 FPS

Какая жалость.
Когда там уже Соня отойдёт от своих стандартов в 30 фпс и начнёт делать МОЩЩЩЩНОЕ оборудование?

-2
BluntZebulon

МОЩЩЩЩНОЕ оборудование уже есть, компуктер называется

-1
Wing42 BluntZebulon

Эбсолутли.

-2