Новости на подходе? Все больше онлайн-магазинов открывают предзаказ на ремейк Silent Hill 2

Несколько крупных розничных сетей, таких как GameStop и Amazon, открыли предварительную продажу ремейка Silent Hill 2, что позволяет предположить, что в скором времени могут появиться новости об игре, в том числе и дата ее выхода.

Вчера мы сообщали, что канадский онлайн-магазин Video Games Plus начал собирать предзаказы на будущий ремейк, а сегодня к нему присоединились GameStop и американское подразделение Amazon. На данный момент это страницы-пустышки, не содержащие практически никакой полезной информации. Даже на сайте Amazon указана очень близкая дата выхода - 31 декабря... 2099. Но интересно отметить, что все три варианта используют один и тот же боксарт, который на данный момент все считают официальным и окончательным.

Хотя это само по себе уже говорит о том, что новости на подходе, возможно, на церемонии The Game Awards 2023 7 декабря или в течении ноября, представитель GameStop Accout X подлил масла в огонь, заявив, что "возможно, у нас появятся хорошие новости в ближайшем будущем". К этому можно добавить тот факт, что всего несколько дней назад была обновлена страница Silent Hill 2 в Steam, что является еще одним возможным намеком на скорое появление новостей.

Более того, может быть, это и совпадение, но время, безусловно, любопытное: несколько дней назад стартовал проект Silent Hill Ascension - интерактивный сериал, где ход событий определяется голосами зрителей, который, к сожалению, пока не впечатлил пользователей.