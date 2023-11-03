Новости на подходе? Все больше онлайн-магазинов открывают предзаказ на ремейк Silent Hill 2

Несколько крупных розничных сетей, таких как GameStop и Amazon, открыли предварительную продажу ремейка Silent Hill 2, что позволяет предположить, что в скором времени могут появиться новости об игре, в том числе и дата ее выхода.
Вчера мы сообщали, что канадский онлайн-магазин Video Games Plus начал собирать предзаказы на будущий ремейк, а сегодня к нему присоединились GameStop и американское подразделение Amazon. На данный момент это страницы-пустышки, не содержащие практически никакой полезной информации. Даже на сайте Amazon указана очень близкая дата выхода - 31 декабря... 2099. Но интересно отметить, что все три варианта используют один и тот же боксарт, который на данный момент все считают официальным и окончательным.
Хотя это само по себе уже говорит о том, что новости на подходе, возможно, на церемонии The Game Awards 2023 7 декабря или в течении ноября, представитель GameStop Accout X подлил масла в огонь, заявив, что "возможно, у нас появятся хорошие новости в ближайшем будущем". К этому можно добавить тот факт, что всего несколько дней назад была обновлена страница Silent Hill 2 в Steam, что является еще одним возможным намеком на скорое появление новостей.
Более того, может быть, это и совпадение, но время, безусловно, любопытное: несколько дней назад стартовал проект Silent Hill Ascension - интерактивный сериал, где ход событий определяется голосами зрителей, который, к сожалению, пока не впечатлил пользователей.
2060 или 3060 в минималках?
Могу сказать точно, что устаревшая 4090 и тут не сможет в 4К.
RX5700, GTX1080 в стиме указано.
Скоро будем обсиратся в тумане!
От оптимизации))))
Новость о том, что скоро новость.
Нафиг надо, если будут лениво сделанные ремастеры. Вот если б как Капком постарались.
Ты их релиз ремастера видел? А ремейк мгс?
С такой халтурной парашей пускай засунут себе её во все свои отверстия
заказывйте, ога.... туда вам и дорога
Ага, будет ровно столько же новостей, касательно релиза игры, сколько было про ГТА 6. Имею ввиду - ноль )))
цену и дату бы в стиме завезли бы