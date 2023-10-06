Новости о Silent Hill 2 или Layers of Fear 3? Bloober Team опубликовала загадочное сообщение ©

Компания Bloober Team пощекотала любопытство поклонников приключенческих ужастиков, опубликовав изображение, свидетельствующее о появлении "важных новостей", связанных с видеоиграми, находящимися в разработке в польском издательстве.

На снимке, опубликованном краковской компанией, изображена светловолосая девушка, играющая на фортепиано на фоне зала с огромными окнами. Как и следовало ожидать, снимок, опубликованный Bloober Team, вызвал немедленную реакцию многочисленных поклонников Silent Hill, с нетерпением ожидающих новостей о ремейке второй части серии хорроров, которую Konami доверила авторам The Medium, Layers of Fear, Blair Witch и Observer.

Изображение, действительно, вызывает у поклонников Silent Hill воспоминания о Лоре, невинной девочке, играющей на пианино в зале отеля "Лейквью". Но обстановка слегка не соответствовала той, что показана на скриншоте. Есть и те, кто справедливо полагает, что опубликованный Bloober Team кадр может относиться к новой главе Layers of Fear или, возможно, к проекту, относящемуся к невыпущенной интеллектуальной собственности.

Сами Bloober Team, объясняя в социальных сетях, что "мы приготовили для вас нечто особенное, пришло время снять первый "слой" (layer) с нашего секрета. Скоро мы сообщим ещё больше новостей… разве что вы угадаете, что вас ждет.".