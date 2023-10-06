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Silent Hill 2 24.09.2001
9.2 1 058 оценок

Новости о Silent Hill 2 или Layers of Fear 3? Bloober Team опубликовала загадочное сообщение

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butcher69
Новости

Компания Bloober Team пощекотала любопытство поклонников приключенческих ужастиков, опубликовав изображение, свидетельствующее о появлении "важных новостей", связанных с видеоиграми, находящимися в разработке в польском издательстве.

На снимке, опубликованном краковской компанией, изображена светловолосая девушка, играющая на фортепиано на фоне зала с огромными окнами. Как и следовало ожидать, снимок, опубликованный Bloober Team, вызвал немедленную реакцию многочисленных поклонников Silent Hill, с нетерпением ожидающих новостей о ремейке второй части серии хорроров, которую Konami доверила авторам The Medium, Layers of Fear, Blair Witch и Observer.

Изображение, действительно, вызывает у поклонников Silent Hill воспоминания о Лоре, невинной девочке, играющей на пианино в зале отеля "Лейквью". Но обстановка слегка не соответствовала той, что показана на скриншоте. Есть и те, кто справедливо полагает, что опубликованный Bloober Team кадр может относиться к новой главе Layers of Fear или, возможно, к проекту, относящемуся к невыпущенной интеллектуальной собственности.

Сами Bloober Team, объясняя в социальных сетях, что "мы приготовили для вас нечто особенное, пришло время снять первый "слой" (layer) с нашего секрета. Скоро мы сообщим ещё больше новостей… разве что вы угадаете, что вас ждет.".

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Redline666
"мы приготовили для вас нечто особенное, пришло время снять первый "слой" (layer) с нашего секрета. Скоро мы сообщим ещё больше новостей… разве что вы угадаете, что вас ждет."

Действительно, бл**ь... Что же это нас ждёт? Новый альбом группы (S)layer, может быть?

-2
4de

Resident Evil 9

-2
fox nemets

разве что вы угадаете, что вас ждет.")))))

что же блять нас ждет???наверное Mass Effect 4 ....все же догадались..утырки

-4