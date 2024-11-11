Новые открытия фанатов в ремейке Silent Hill 2 раскрывают мрачное и жестокое прошлое главного героя

Выход обновленной версии Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team вновь побудил пользователей обсуждать тайны этого культового хоррора. Спустя более 20 лет после релиза оригинальной игры в ней всё ещё остаётся множество неразгаданных секретов, которые удаётся раскрывать только сейчас, с выходом ремейка. Недавно фанаты получили подтверждение теории о замкнутой временной петле, а сегодня им удалось найти ещё один интересный момент, проливающий свет на главного героя. Прошлое Джеймса Сандерленда может быть гораздо более запутанным и мрачным, чем описано в сюжете игры.

Новые детали об истории Джеймса обнаружила фанатка по имени Рэйчел Эшмун, которая давно увлекается серией Silent Hill. По её словам, в ремейке разработчики добавили множество ценных подсказок, раскрывающих больше информации о главном герое. В версии Silent Hill 2 2024 года стало чётко видно, что рентгеновские снимки в больнице Брукхейвен принадлежат самому Джеймсу. Это можно определить по зубам, которые идентичны на снимках и модели главного героя.

Судя по всему, в прошлом Джеймс пережил серьёзные психологические и физические травмы, что отразилось на его образе. Другие фанаты также исследовали комментарии Масахиро Ито, создателя оригинальной игры, и сопроводительные материалы, подтверждающие эти догадки.

Выяснилось также, что образы Анжелы и её противников могут быть связаны с прошлым Джеймса, представляя его собственных демонов, которых он глубоко закопал в себе и с которыми сталкивается во время прохождения игры.