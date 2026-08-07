Новый патч для ремейка Silent Hill 2 исправляет некоторые проблемы в версии для PS5 Pro, но добавляет новые

Ремейк Silent Hill 2 — образец для AAA-ремейков, на уровне серии Resident Evil от Capcom. К сожалению, версия для PS5 Pro страдала от многочисленных проблем, которые Konami так и не исправила. Недавно был выпущен новый патч размером 6 ГБ специально для их исправления. Однако, что не всё прошло гладко, судя по конечному результату.

Хорошая новость: качество изображения значительно улучшилось, обновлённый апскейлер PlayStation наконец-то работает как положено. Плохая новость: на форумах, таких как ResetEra, сообщается о том, что тени больше не отображаются корректно в режиме производительности, с чрезмерно глубокими чёрными и темными областями.

Судя по распространяемым изображениям, эти проблемы, похоже, не возникают в режиме качества, который, однако, ограничивает частоту кадров до 30 кадров в секунду, что далеко не идеальное решение для тех, кто предпочитает плавность деталям.

Не совсем понятно, как такая ошибка могла остаться незамеченной, учитывая длительные усилия Konami по оптимизации, особенно на одной платформе. Теперь остаётся выяснить, удастся ли в итоге доработать версию для PS5 Pro, чтобы она стала идеальной во всех отношениях.