Новый трейлер "Возвращение в Сайлент Хилл" зовёт взглянуть в лицо собственным демонам

Konami представила свежий трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», и ролик сразу задаёт тон — мрачный, давящий и абсолютно верный духу Silent Hill 2. Фраза "Теперь ты здесь живешь" становится не просто репликой, а обещанием: зрителей ждёт путешествие в место, где прошлые грехи обретают плоть.

Режиссёр Майкл Ганс вновь обращается к вселенной Silent Hill, на этот раз адаптируя вторую часть игры. Главный герой, Джеймс Сандерленд в исполнении Джереми Ирвина, прибывает в туманный город в поисках своей жены Мэри (Ханна Эмили Андерсон). Однако путь к ответам проходит через чудовищ, кошмары и собственные тайны, от которых Джеймс долго пытался бежать. В фильме появятся знакомые образы — среди них «Красная пирамида», роль которого исполнил Роберт Стрейндж.

Особое внимание вызывает возвращение Акиры Ямаоки — его участие в проекте стало принципиальным условием для Ганса. Именно музыка Ямаоки определяла эмоциональный тон всех культовых частей серии, и новый фильм обещает сохранить эту традицию.

Трейлер намекает на то, что картина стремится передать ту же плотную, психологическую атмосферу, что сделала Silent Hill 2 легендой. Это особенно важно на фоне постепенного возрождения франшизы: ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team, проекты вроде Silent Hill f и растущий интерес аудитории подтверждают, что серия переживает второе дыхание.

Премьера «Возвращение в Сайлент Хилл» состоится 23 января 2026 года, приглашая зрителей вновь шагнуть в туман — туда, где обитают страх и искупление.