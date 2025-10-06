Обновление сайта Silent Hill 2 Remake намекает на две неанонсированные платформы

Похоже, Bloober Team готовится к следующему этапу релиза Silent Hill 2 Remake, поскольку недавние изменения на официальном сайте указывают на возможное скорое объявление новых платформ. Обновлённая веб-страница теперь включает два дополнительных слота для платформ, которые пока пусты, но структурированы как заглушки в исходном коде сайта.

Проверка HTML-данных сайта показала, что эти элементы div чётко присутствуют и расположены рядом с существующими списками платформ. Хотя заглушки остаются неактивными, их наличие указывает на планы по расширению доступности за пределы PlayStation 5 и ПК. Учитывая сроки, наиболее вероятными кандидатами являются Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2, что совпадает с окончанием периода эксклюзивности Silent Hill 2 для PlayStation в октябре этого года.

Инсайдер NateTheHate ранее утверждал, что анонсы новых платформ не могут быть сделаны до истечения срока действия эксклюзивного соглашения с Sony. «Никаких заявлений не будет сделано до истечения срока действия эксклюзивного соглашения с Sony в октябре», — заявил он.