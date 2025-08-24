Один из создателей оригинальной Silent Hill 2 опроверг популярную фанатскую теорию о Джеймсе

Фанаты до сих пор спорят о смысле Silent Hill 2, а недавний ремейк лишь усилил дискуссии вокруг интерпретации сюжета. Некоторые игроки даже пытаются навязать своё понимание истории самому автору. Дальнейший текст содержит спойлеры к игре.
Художник Масахиро Ито, принимавший участие в создании оригинала, недавно обратился к сообществу, выразив усталость от подобных сообщений:
Честно говоря, я очень устал от оскорбительных постов...Я никогда не отрицал, что фанаты имеют право на собственное мнение. Но они распространяют свои версии как "официальные" и навязывают их другим или мне. Если я исправляю их "канон" в отношении кат-сцен, которые я сделал и срежиссировал, они начинают оскорблять меня.
Ито также опроверг популярную теорию о том, что Джеймс убил Мэри из-за сексуальной неудовлетворённости:
Кто захочет показывать такого человека в качестве главного героя игры?
По его словам, основная задумка заключалась в другом:
Это словно добро и зло борются в сознании Джеймса. В первой половине игры он пытается убежать от реальности того, что сделал с Мэри. Воспоминания о ней проявляются в виде монстров, а стремление встретиться с правдой и наказать себя воплощается в Пирамидоголовом, уничтожающем этих существ. Они материализуются перед глазами Джеймса. Такова была моя идея.
Те же дурачки, которые до сих пор считают, что СХ4 изначально не был Сайлент Хиллом 😁😁
Серьёзно? Есть люди, которые считают, что Джеймс убил Мери просто из-за недотраха... Ну, это полная клиника, конечно. Это, наверное, одно из самых идиотских обоснований поступка главного героя из всех, что я слышал.
Это всё равно, что сказать, что Эдди Джеймс убил не в целях самообороны, а потому, что Эдди был жирным, а Джеймс не любит жирных. Какая же дичь иногда возникает в головах фанатов...
Недотрах конечно не был основной причиной, но сам по себе имел место быть. Секасная Мария, жопастые враги, Пирамидоголовый пехает манекены и 2 раза "кидает палку" Марии