Открылся предзаказ на фигурку жуткой медсестры из Silent Hill 2 ©

Один из самых жутких монстров культового хоррора Silent Hill 2 получит детализированную статуэтку. Компания First 4 Figures совместно с Konami открыла предзаказ на фигурку Пузыреголовой медсестры, которая преследовала игроков по всему госпиталю "Брукхейвен". Дизайн статуэтки точно передает атмосферу ужаса той самой локации из игры.

Новая фигурка в точности повторяет оригинальный дизайн Пузыреголовой медсестры, которая тащит за собой металлическую трубу, а другой рукой будто бы пытается дотянуться до вас. Чтобы воссоздать пугающую атмосферу Silent Hill 2, производитель сделал её лицо таким же неразборчивым и окровавленным.

Высота фигурки медсестры достигает 35 сантиметров, а её вес вместе с подставкой составляет 3,5 кг. За такие габариты придется заплатить 485 долларов, но за эту сумму фанаты получат детализированного монстра вместе с подсветкой. Также для предзаказа доступно эксклюзивное и ограниченное издание статуэтки за 500 долларов и 545 долларов соответственно. Они отличаются только сменными элементами фигурки.