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Silent Hill 2 24.09.2001
9.2 1 027 оценок

Открылся предзаказ на фигурку жуткой медсестры из Silent Hill 2

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Gutsz
Новости

Один из самых жутких монстров культового хоррора Silent Hill 2 получит детализированную статуэтку. Компания First 4 Figures совместно с Konami открыла предзаказ на фигурку Пузыреголовой медсестры, которая преследовала игроков по всему госпиталю "Брукхейвен". Дизайн статуэтки точно передает атмосферу ужаса той самой локации из игры.

Новая фигурка в точности повторяет оригинальный дизайн Пузыреголовой медсестры, которая тащит за собой металлическую трубу, а другой рукой будто бы пытается дотянуться до вас. Чтобы воссоздать пугающую атмосферу Silent Hill 2, производитель сделал её лицо таким же неразборчивым и окровавленным.

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Высота фигурки медсестры достигает 35 сантиметров, а её вес вместе с подставкой составляет 3,5 кг. За такие габариты придется заплатить 485 долларов, но за эту сумму фанаты получат детализированного монстра вместе с подсветкой. Также для предзаказа доступно эксклюзивное и ограниченное издание статуэтки за 500 долларов и 545 долларов соответственно. Они отличаются только сменными элементами фигурки.

6
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Комментарии: 9
Ваш комментарий
dreamevil2067

Они уже завалили всех этими фигурками!

Когда уже игры будут(

4
AlexLex

Но сестрички во 2-х Холмах фигуристые)))
И хрен к ним подкатишь, визжат постоянно, не понятно что они хотят сказать)))

0
dreamevil2067 AlexLex

Опять сплошные интриги и тайны

0
w2k

Рот открывается?

1
XpeH_B_naJIbTo

Это конечно не по теме, но не отказался бы от такой фигурки:

И чтобы бы ящик воспроизводил изображение по твоему вкусу

0
HiopsNerevar
7
Ethan Hunt HiopsNerevar

Хахахах

0
Mad_cloud

Да пакета на голову точно не хватает

0
Robert Blake

Всегда хотел узнать, что за хуета у нее с головой - и постоянно забываю спросить. Подскажите, люди добрые.

0