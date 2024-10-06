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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 346 оценок

PC-версия Silent Hill 2 уже появилась в сети - игра вышла без защиты Denuvo

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз Deluxe-издания Silent Hill 2 от студии Bloober Team. PC-версия игры уже появилась в сети: Konami решила не защищать ремейк защитой Denuvo, поэтому для взлома игры хватило обычного Steam-эмулятора.

Джеймс Сандерленд получает письмо от своей недавно умершей супруги Мэри. В письме она просит его приехать в таинственный город Сайлент Хилл. Добравшись до места назначения, Джеймс сталкивается с таинственной женщиной по имени Мария, почти точной копией своей жены.

Deluxe-издание игры уже доступно игрокам на PC и PS5. Стандартное издание Silent Hill 2 выйдет 8 октября.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
5uperNova

Ну-с, погнали, если понравится, то куплю потом, а так, чисто интересно сравнить именно старую и новую версию

4
FallenGhost

Погнали

2
MrDork

а где скачать? поделитесь линком в лс

1
Baka Mitai

збс, гуляем

1
albert19981
1
Biocity

спс!!!!!

0
Кей Овальд

Прикольно. Ну, значит подождать патчей полгодика и можно играть.

1
hamshut

Надеюсь, что отсутствие в этой игре дерьмувы не повлияет на хорошие продажи! Будет печально, ведь и русс сабы завезли и дерьмуво не поставили, да и игра вроде классика жанра)

0
CHEPOLINO85

Ну фанаты в любом случае купят игру

2
tvorog8088

На скидочках купят если не забудут)

-1
SERGEY-SP

Истинный фанат купит! Я купил, такие игры выходят раз в 20 лет /! И ремейк огонь получился!

0
pyroq

Ну что ж, устанавливаю. Буду смотреть что да как.

0
Arbazan

Народ, я получил Делюкс Издание подарком в Стим. У меня решиш игры уже должен был быть, но у меня почему-то игра не доступна. Хотя бонусы за предказаказ и издания у меня лежат.

0
AlekseiP

перезапусти стим

0
Biocity

где качнули?

0