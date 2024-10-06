PC-версия Silent Hill 2 уже появилась в сети - игра вышла без защиты Denuvo

Сегодня состоялся релиз Deluxe-издания Silent Hill 2 от студии Bloober Team. PC-версия игры уже появилась в сети: Konami решила не защищать ремейк защитой Denuvo, поэтому для взлома игры хватило обычного Steam-эмулятора.

Джеймс Сандерленд получает письмо от своей недавно умершей супруги Мэри. В письме она просит его приехать в таинственный город Сайлент Хилл. Добравшись до места назначения, Джеймс сталкивается с таинственной женщиной по имени Мария, почти точной копией своей жены.

Deluxe-издание игры уже доступно игрокам на PC и PS5. Стандартное издание Silent Hill 2 выйдет 8 октября.