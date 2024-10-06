PC-версия Silent Hill 2 уже появилась в сети - игра вышла без защиты Denuvo

Сегодня состоялся релиз Deluxe-издания Silent Hill 2 от студии Bloober Team. PC-версия игры уже появилась в сети: Konami решила не защищать ремейк защитой Denuvo, поэтому для взлома игры хватило обычного Steam-эмулятора.
Джеймс Сандерленд получает письмо от своей недавно умершей супруги Мэри. В письме она просит его приехать в таинственный город Сайлент Хилл. Добравшись до места назначения, Джеймс сталкивается с таинственной женщиной по имени Мария, почти точной копией своей жены.
Deluxe-издание игры уже доступно игрокам на PC и PS5. Стандартное издание Silent Hill 2 выйдет 8 октября.
Ну-с, погнали, если понравится, то куплю потом, а так, чисто интересно сравнить именно старую и новую версию
Погнали
а где скачать? поделитесь линком в лс
збс, гуляем
спс!!!!!
Прикольно. Ну, значит подождать патчей полгодика и можно играть.
Надеюсь, что отсутствие в этой игре дерьмувы не повлияет на хорошие продажи! Будет печально, ведь и русс сабы завезли и дерьмуво не поставили, да и игра вроде классика жанра)
Ну фанаты в любом случае купят игру
На скидочках купят если не забудут)
Истинный фанат купит! Я купил, такие игры выходят раз в 20 лет /! И ремейк огонь получился!
Ну что ж, устанавливаю. Буду смотреть что да как.
Народ, я получил Делюкс Издание подарком в Стим. У меня решиш игры уже должен был быть, но у меня почему-то игра не доступна. Хотя бонусы за предказаказ и издания у меня лежат.
перезапусти стим
где качнули?