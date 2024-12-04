Первый новогодний подарочек! Студия Mechanics VoiceOver внезапно выпустила русскую озвучку для ремейка Silent Hill 2

Студия Mechanics VoiceOver неожиданно порадовала поклонников Silent Hill 2 релизом русской озвучки для ремейка игры. Это прекрасный новогодний подарок для фанатов хоррор-саги, который стал доступен в начале октября. Авторы перевода заявили, что озвучка сделана "от фанатов для фанатов", и предложили игрокам насладиться игрой на родном языке без лишних слов.
Декабрь только начался, а у нас для вас уже первый новогодний подарочек, дорогие подписчики! Без мам, пап и сборов мы решили сделать для вас озвучку свеженького ремейка Silent Hill 2, от фанатов для фанатов! Без лишних слов, просто пожелаем вам приятной и атмосферной игры на родном языке.
Озвучивание ключевых персонажей игры выполнили талантливые актеры: Джеймс Сандерленд в исполнении Андрея Мишутина, Мэри Шеперд-Сандерленд и Мария — Екатерина Дмитрова, Анжела Ороско — Елена Лунина, Лора — Елена Байбикова, Эдди Домбровски — Константин Карасик, а другие роли исполнили Андрей Маслов, Дмитрий Рыбин и Пётр Слепцов.
В данный момент в работе находится ещё одна озвучка данного проекта от студии GamesVoice, которая успешно провела сборы, но точной даты выхода своей работы пока не называла.
Какие скорострелы.
Так там текста не очень то много
Скажи геймвойсу, почему они так долго ждут сборов и даже не начали работу!
Да они ещё с жадностью как нахватают проектов. Нет бы озвучить одну да выпустить, а они по 100500 игр озвучивают одновременно. Жадность до добра не доведёт.
Да они ещё с жадностью как нахватают проектов. Нет бы озвучить одну да выпустить, а они по 100500 игр озвучивают одновременно. Жадность до добра не доведёт.
Алан вейк по 50 лет озвучивают, давно могли бы уже выкатить
Молодцы!!!
Ооох пойдёт щас возня!)))
Не зря я откладывал прохождение, теперь можно будет уже пропатченную игру с русской озвучкой по кайфу пройти.
отличная озвучка!!!!!!
Блин, что-то быстро выпустили, у меня ещё очередь не дошла до этой игры))) Теперь же думать, что отложить вместо нее))
Ждём теперь Dying Light, надеюсь успеют до нового года))
Сердечная благодарность.
Теперь и без того зашкаливающая атмосфера в игре... стала ещё атмосфернее.
Озвучка хорошая, судя по ролику. Что то есть в игре такое, что притягивает и заставляет задуматься о происходящим на экране.
Ну ладно, хотел дождатся гейм войс. Ок пройду сейчас. Спасибо)
Хорошая новость, особенно для тех, кто ждал перевод, чтобы пройти игру. Выбор - это всегда хорошо. Любопытно было послушать после того, как уже прошел и знаешь, что к чему. Впечатления следующие: в целом голоса подобраны неплохо, особенно понравился Эдди, но с Марией полностью промахнулись, все ее интонации из ремейка здесь - мимо. В ремейке образ Марии переработали, сделав ее более холодной и отрешенной, в этой озвучке этого эффекта совершенно нет, она какая-то заурядная, каждая фраза сопровождается ненужными придыханиями.
Кроме того, есть огрехи и в самом переводе: "Aren't you Maria?" на самом деле переводится в этой сцене как "Разве ты не Мария?" (в титрах: "Ты ведь Мария?"), а тут перевели как "Ты не Мария?", что искажает смысл вопроса, поскольку своим вопросом Джеймс подчеркивает противоречие между тем, кем она представилась и теми фактами, которые он о ней узнал. То же и со следующей фразой: "Если ты хочешь, чтобы я ею была" зачем-то перевели как "Если тебе так нужно" - "хочешь" и "нужно" - это разные вещи, нельзя их так просто смешивать. Если и в других ситуациях они понапихали такой отсебятины, ломающей контекст, то такой перевод только испортит игру.
Конечно, лучше уж хотя бы такая озвучка, чем никакой вообще, но все же посоветую тем, кому в сюжетных играх важна атмосфера и контекст происходящего, играть пока с оригинальной озвучкой и титрами (они в целом адекватно передают смысл, хотя тоже не без нюансов), или подождать, пока появится более качественная озвучка с более точным переводом.
Мужские голоса вроде ладно сойдет, где то подходят по тембру как оригинал, но вот Марию чет как то не очень
чот по сведению лажанули с марией
или просто мискаст
но у нее слишком высокий\высокочастотный голос.
выбивается из всего каста по звуку
Каеф, все таки озвучки от сторонних студий на голову лучше ру локализаций от разрабов.
быстро однако они придётся перепроходить
тк и знал. не стал пока играть.
Завидую, на релизе прошел. Перепроходить пока не буду.
Красавчики! Жаль, что не дождался и прошёл.
За Константина Карасика - отдельный лайк!!!
ура жи есть уже в торенте качаю игру!
Могут когда хотят значит , но обидно видимо тем кто (уже год+) ждет другие игры от уродов(а по другому я их не назову) геймвойсов, ибо это доказывает то какие там сидят уроды и скамеры, которые кидают людей на деньги, а спустя ГОД+ начинают собирать гусей... как-то с одной стороны не красиво.
Да к сожалению, прогнила контора.
Никаких сборов. Всё быстро и чётко. Ещё бы на Сталкер, было бы вообще топ.
Ага, там работы выше крыши. Врядли кто то бесплатно за это возьмётся. Механикам конечно огромное спасибо.
Интересно а когда выйдет озвучка Vice city
А стим не банит за изменение файлов игры? Я б сыграл с этой озвучкой.
Не банит, с чего бы ему банить?
Лучше чем ничего
// Сергей Зорин
Круто поиграем, а потом повторим с GamesVoice.
Вроде нормальные голоса, особенно Эдди хорошо подобран. Но зато голос Джеймса вообще не в тему.
ну так это Карасик ( Ваас ФК3)
Великолепно!!!! Как раз ради Сайлента обновил систему🤗 // New Gaming
А мне нравится
// Ret We
О класс,я только начало прошел.Надо будет перекачать заново.
Прикольно, надо опробовать
Нейросети уже озвучили
К сожалению, голоса Марии и Джеймса не впечатлили, а это главные персонажи игры. Звучат блёкло, неинтересно, а у Марии ещё и непроговоры речи с самого начала ролика, но хоть к концу исправляется. А вот Эдди и Лора мне очень понравились.
Но я не ждал ни "Геймсвойсов", ни "Механиков", так что, ничего не потерял. Осталось только дождаться "Геймсвойсов" и послушать их вариант. А вот переигрывать с любой из этих озвучек я вряд ли буду. Очень тяжёлая игра, в моральном плане, особенно, что для меня канонична концовка "В воде".
Нормальные голоса.
Ура, специально отложил до озвучки, чтобы полностью погрузиться
Отлично. Теперь можно и пройти.
Жду от Геймов озвучку. У них голоса, как правило, подобраны максимально идентично. Уверен, там все будет звучать не просто хорошо, а отличнейше.
Ты пасатри на них, ещё и перебирают. Володарского на вас нет.
Это уже какие то фанатики, нормальный человек уже пошёл бы проходить. Да и всё нормально с озвучкой, странно даже как то видеть подобные реакции 🤔
Да совсем зажрались, голоса не те, недоигрывают, переигрывают, тьфу, зажрались.
ГОЙДА.
Вот блин, ток на днях прошёл с нейроозвучкой, чуть-чуть не дождался!( Озвучку Алана Вейка буду ждать до упора))
Какие ужасные голоса особенно у Марии
Нормальные там голоса.
Лучше бы Сталкер озвучили нормально вместо убогой нейросети. Но ребятам видимо сцыкотно за неё браться 😝 // Vadim Volodin
В нашем дурдоме все стабильно. продолжаем назло друг другу делать озвучки одних и тех же игр...
предлагаю войсам Dying Light озвучить. ну так чисто по приколу. полимеры ведь девать походу обоим студиям некуда.
быстро, не давно только сборы были // Иван Зуев
Читать умеешь?
Ладно.
Я всё равно буду ждать озвучку от более крутых профи.
Это гейвойс что ли,насмешил.
лучше бы я этого не слышал.
за такие бабосы и я бы выпустил
Это за какие?Они деньги не собирали.
В статье есть ссылка на другую статью, где написано про сбор средств на озвучку. Почти пол ляма нужно было собрать.
Нейро-озвучка в разы лучше.
Фи.
А кто-то её просил? Кто? В Оригинале актёры говорили мало, но выложились по полной. // Алексей Табаков
Какая разница кто? // Игорь Кравченко
Вопрос нужна ли она? Люди читать не умеют?