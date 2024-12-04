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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 568 оценок

Первый новогодний подарочек! Студия Mechanics VoiceOver внезапно выпустила русскую озвучку для ремейка Silent Hill 2

butcher69
Новости

Студия Mechanics VoiceOver неожиданно порадовала поклонников Silent Hill 2 релизом русской озвучки для ремейка игры. Это прекрасный новогодний подарок для фанатов хоррор-саги, который стал доступен в начале октября. Авторы перевода заявили, что озвучка сделана "от фанатов для фанатов", и предложили игрокам насладиться игрой на родном языке без лишних слов.

Декабрь только начался, а у нас для вас уже первый новогодний подарочек, дорогие подписчики! Без мам, пап и сборов мы решили сделать для вас озвучку свеженького ремейка Silent Hill 2, от фанатов для фанатов! Без лишних слов, просто пожелаем вам приятной и атмосферной игры на родном языке.
Silent Hill 2 Remake "Русификатор звука" [v1.0] {R.G. MVO}

Озвучивание ключевых персонажей игры выполнили талантливые актеры: Джеймс Сандерленд в исполнении Андрея Мишутина, Мэри Шеперд-Сандерленд и Мария — Екатерина Дмитрова, Анжела Ороско — Елена Лунина, Лора — Елена Байбикова, Эдди Домбровски — Константин Карасик, а другие роли исполнили Андрей Маслов, Дмитрий Рыбин и Пётр Слепцов.

Студия GamesVoice начала сбор средств на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2

В данный момент в работе находится ещё одна озвучка данного проекта от студии GamesVoice, которая успешно провела сборы, но точной даты выхода своей работы пока не называла.

133
66
Комментарии: 66
Ваш комментарий
DezkQ

Какие скорострелы.

14
K0t Felix

Так там текста не очень то много

0
Nell_0071 K0t Felix

Скажи геймвойсу, почему они так долго ждут сборов и даже не начали работу!

0
TastelessGerman Nell_0071

Да они ещё с жадностью как нахватают проектов. Нет бы озвучить одну да выпустить, а они по 100500 игр озвучивают одновременно. Жадность до добра не доведёт.

0
TastelessGerman Nell_0071

Да они ещё с жадностью как нахватают проектов. Нет бы озвучить одну да выпустить, а они по 100500 игр озвучивают одновременно. Жадность до добра не доведёт.

0
TastelessGerman Nell_0071

Алан вейк по 50 лет озвучивают, давно могли бы уже выкатить

0
badnes

Молодцы!!!

12
N_O_M_A_D152

Ооох пойдёт щас возня!)))

Не зря я откладывал прохождение, теперь можно будет уже пропатченную игру с русской озвучкой по кайфу пройти.

12
Jayne Cobb
11
PartisanTravis

отличная озвучка!!!!!!

9
MadDarkGuard

Блин, что-то быстро выпустили, у меня ещё очередь не дошла до этой игры))) Теперь же думать, что отложить вместо нее))

9
Zick211

Ждём теперь Dying Light, надеюсь успеют до нового года))

7
Onisus

Сердечная благодарность.
Теперь и без того зашкаливающая атмосфера в игре... стала ещё атмосфернее.

7
Igor Udilov

Озвучка хорошая, судя по ролику. Что то есть в игре такое, что притягивает и заставляет задуматься о происходящим на экране.

6
TastelessGerman

Ну ладно, хотел дождатся гейм войс. Ок пройду сейчас. Спасибо)

5
ГАЗ-М20

Хорошая новость, особенно для тех, кто ждал перевод, чтобы пройти игру. Выбор - это всегда хорошо. Любопытно было послушать после того, как уже прошел и знаешь, что к чему. Впечатления следующие: в целом голоса подобраны неплохо, особенно понравился Эдди, но с Марией полностью промахнулись, все ее интонации из ремейка здесь - мимо. В ремейке образ Марии переработали, сделав ее более холодной и отрешенной, в этой озвучке этого эффекта совершенно нет, она какая-то заурядная, каждая фраза сопровождается ненужными придыханиями.

Кроме того, есть огрехи и в самом переводе: "Aren't you Maria?" на самом деле переводится в этой сцене как "Разве ты не Мария?" (в титрах: "Ты ведь Мария?"), а тут перевели как "Ты не Мария?", что искажает смысл вопроса, поскольку своим вопросом Джеймс подчеркивает противоречие между тем, кем она представилась и теми фактами, которые он о ней узнал. То же и со следующей фразой: "Если ты хочешь, чтобы я ею была" зачем-то перевели как "Если тебе так нужно" - "хочешь" и "нужно" - это разные вещи, нельзя их так просто смешивать. Если и в других ситуациях они понапихали такой отсебятины, ломающей контекст, то такой перевод только испортит игру.

Конечно, лучше уж хотя бы такая озвучка, чем никакой вообще, но все же посоветую тем, кому в сюжетных играх важна атмосфера и контекст происходящего, играть пока с оригинальной озвучкой и титрами (они в целом адекватно передают смысл, хотя тоже не без нюансов), или подождать, пока появится более качественная озвучка с более точным переводом.

3
danilukHF

Мужские голоса вроде ладно сойдет, где то подходят по тембру как оригинал, но вот Марию чет как то не очень

2
Александр Назарко

чот по сведению лажанули с марией
или просто мискаст
но у нее слишком высокий\высокочастотный голос.
выбивается из всего каста по звуку

2
qqVq

Каеф, все таки озвучки от сторонних студий на голову лучше ру локализаций от разрабов.

2
IZENGREEN

быстро однако они придётся перепроходить

2
OPen man

тк и знал. не стал пока играть.

1
Predator556

Завидую, на релизе прошел. Перепроходить пока не буду.

2
StarfieJId

Красавчики! Жаль, что не дождался и прошёл.

1
ДолойТолерантность

За Константина Карасика - отдельный лайк!!!

1
Аналиус

ура жи есть уже в торенте качаю игру!

1
Ang Dark

Могут когда хотят значит , но обидно видимо тем кто (уже год+) ждет другие игры от уродов(а по другому я их не назову) геймвойсов, ибо это доказывает то какие там сидят уроды и скамеры, которые кидают людей на деньги, а спустя ГОД+ начинают собирать гусей... как-то с одной стороны не красиво.

1
TastelessGerman

Да к сожалению, прогнила контора.

0
Nell_0071

Никаких сборов. Всё быстро и чётко. Ещё бы на Сталкер, было бы вообще топ.

0
TastelessGerman

Ага, там работы выше крыши. Врядли кто то бесплатно за это возьмётся. Механикам конечно огромное спасибо.

0
vovangt4

Интересно а когда выйдет озвучка Vice city

0
Лицо со шрамом

А стим не банит за изменение файлов игры? Я б сыграл с этой озвучкой.

0
OculusMortem

Не банит, с чего бы ему банить?

4
SERgik 777

Лучше чем ничего

0
Пользователь ВКонтакте

// Сергей Зорин

0
Halva86

Круто поиграем, а потом повторим с GamesVoice.

0
boevayakiska

Вроде нормальные голоса, особенно Эдди хорошо подобран. Но зато голос Джеймса вообще не в тему.

0
Hakuni

ну так это Карасик ( Ваас ФК3)

0
Пользователь ВКонтакте

Великолепно!!!! Как раз ради Сайлента обновил систему🤗 // New Gaming

0
Mlit

А мне нравится

0
Пользователь ВКонтакте

// Ret We

0
AjarVryn

О класс,я только начало прошел.Надо будет перекачать заново.

0
askazanov

Прикольно, надо опробовать

0
Aristant_33

Нейросети уже озвучили

0
Octocperevertoc

К сожалению, голоса Марии и Джеймса не впечатлили, а это главные персонажи игры. Звучат блёкло, неинтересно, а у Марии ещё и непроговоры речи с самого начала ролика, но хоть к концу исправляется. А вот Эдди и Лора мне очень понравились.
Но я не ждал ни "Геймсвойсов", ни "Механиков", так что, ничего не потерял. Осталось только дождаться "Геймсвойсов" и послушать их вариант. А вот переигрывать с любой из этих озвучек я вряд ли буду. Очень тяжёлая игра, в моральном плане, особенно, что для меня канонична концовка "В воде".

0
TastelessGerman

Нормальные голоса.

0
ilikeracinggames

Ура, специально отложил до озвучки, чтобы полностью погрузиться

0
ColorCub

Отлично. Теперь можно и пройти.

0
Сергей Понащенко

Жду от Геймов озвучку. У них голоса, как правило, подобраны максимально идентично. Уверен, там все будет звучать не просто хорошо, а отличнейше.

-1
DezkQ

Ты пасатри на них, ещё и перебирают. Володарского на вас нет.

0
TastelessGerman DezkQ

Это уже какие то фанатики, нормальный человек уже пошёл бы проходить. Да и всё нормально с озвучкой, странно даже как то видеть подобные реакции 🤔

0
DezkQ TastelessGerman

Да совсем зажрались, голоса не те, недоигрывают, переигрывают, тьфу, зажрались.

0
Revan Reborn

ГОЙДА.

-2
DaaaN

Вот блин, ток на днях прошёл с нейроозвучкой, чуть-чуть не дождался!( Озвучку Алана Вейка буду ждать до упора))

-3
Ellisfox-A

Какие ужасные голоса особенно у Марии

-4
TastelessGerman

Нормальные там голоса.

0
Пользователь ВКонтакте

Лучше бы Сталкер озвучили нормально вместо убогой нейросети. Но ребятам видимо сцыкотно за неё браться 😝 // Vadim Volodin

-4
muxamor2011

В нашем дурдоме все стабильно. продолжаем назло друг другу делать озвучки одних и тех же игр...
предлагаю войсам Dying Light озвучить. ну так чисто по приколу. полимеры ведь девать походу обоим студиям некуда.

-6
Пользователь ВКонтакте

быстро, не давно только сборы были // Иван Зуев

-6
Armen 88

Читать умеешь?

3
Кей Овальд

Ладно.
Я всё равно буду ждать озвучку от более крутых профи.

-7
Armen 88

Это гейвойс что ли,насмешил.

1
пынеход

лучше бы я этого не слышал.

-7
Splatterhouse

за такие бабосы и я бы выпустил

-7
Armen 88

Это за какие?Они деньги не собирали.

8
Jarvis666 Armen 88

В статье есть ссылка на другую статью, где написано про сбор средств на озвучку. Почти пол ляма нужно было собрать.

-6
MаnGo

Нейро-озвучка в разы лучше.

-8
Pravdarub

Фи.

-8
Пользователь ВКонтакте

А кто-то её просил? Кто? В Оригинале актёры говорили мало, но выложились по полной. // Алексей Табаков

-11
Пользователь ВКонтакте

Какая разница кто? // Игорь Кравченко

0
Trezvopoy

Вопрос нужна ли она? Люди читать не умеют?

-20