Первый новогодний подарочек! Студия Mechanics VoiceOver внезапно выпустила русскую озвучку для ремейка Silent Hill 2

Студия Mechanics VoiceOver неожиданно порадовала поклонников Silent Hill 2 релизом русской озвучки для ремейка игры. Это прекрасный новогодний подарок для фанатов хоррор-саги, который стал доступен в начале октября. Авторы перевода заявили, что озвучка сделана "от фанатов для фанатов", и предложили игрокам насладиться игрой на родном языке без лишних слов.

Декабрь только начался, а у нас для вас уже первый новогодний подарочек, дорогие подписчики! Без мам, пап и сборов мы решили сделать для вас озвучку свеженького ремейка Silent Hill 2, от фанатов для фанатов! Без лишних слов, просто пожелаем вам приятной и атмосферной игры на родном языке.

Озвучивание ключевых персонажей игры выполнили талантливые актеры: Джеймс Сандерленд в исполнении Андрея Мишутина, Мэри Шеперд-Сандерленд и Мария — Екатерина Дмитрова, Анжела Ороско — Елена Лунина, Лора — Елена Байбикова, Эдди Домбровски — Константин Карасик, а другие роли исполнили Андрей Маслов, Дмитрий Рыбин и Пётр Слепцов.

В данный момент в работе находится ещё одна озвучка данного проекта от студии GamesVoice, которая успешно провела сборы, но точной даты выхода своей работы пока не называла.